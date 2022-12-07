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Новини Війна
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На окупованих територіях Луганщини виганяють з лікарень хворих, звільняючи місця для російських військових, - Центр національного спротиву

луганщина,окупанти

Лікарні, що знаходяться в тимчасово окупованих районах Луганщини, примусово виписують хворих, які ще не закінчили лікування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Центру національного спротиву.

"Жодного ранжування хворих немає. Люди зі складними травмами, навіть, хто підірвався на російських мінах. мусять звільнити місця до російських військових. Кількість важкопоранених росіян зростає й окупанти не мають місця, де їх розмістити. Тому так звана влада псевдореспублік вирішила знайти вільні місця "виписуючи" цивільних хворих", - йдеться у повідомленні.

Центр національного спротиву закликає цивільне населення окупованих територій за можливості виїжджати на підконтрольні українському уряду території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти масово вивозять дітей із Луганщини в Чечню для "патріотичного виховання", - Гайдай

Автор: 

лікарня (1357) окупація (6680) ССО (518) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+11
Так все, як замовляли: "путєн ввьол"! І продовжує вводити. Як там, "кармільци", їжі вистачає? А ботоксне сказало, що то вони ще й не починали! Приєднуйтесь до крисчан: у них взагалі "камні с нєба" очікуються. Мо й вам трішечки перепаде... Насолоджуйтесь кожною хвилиною свого вибору у 2014-му і свого нікчемного (недовгого, сподіваюсь) життя. Щиро бажаю вам в цьому успіху до скону ваших днів!
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07.12.2022 21:02
+10
хворих на голову?давно хворих? руцкій мір? касками стучати не пробували?
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07.12.2022 20:55
+8
Поскаржтеся в гамнестіінтернейшл!
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07.12.2022 21:52
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хворих на голову?давно хворих? руцкій мір? касками стучати не пробували?
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07.12.2022 20:55 Відповісти
Нам сепаров пожалеть?
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07.12.2022 20:56 Відповісти
Тяжко поранених орків слід вивозити в мордор, особливо тяжких - прикопувати на місті, досвід вже є з ВДВ в Миколаївській області. Так українці зможуть нарешті лікуватись у своїх лікарнях і у своїй державі.
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07.12.2022 20:59 Відповісти
Так все, як замовляли: "путєн ввьол"! І продовжує вводити. Як там, "кармільци", їжі вистачає? А ботоксне сказало, що то вони ще й не починали! Приєднуйтесь до крисчан: у них взагалі "камні с нєба" очікуються. Мо й вам трішечки перепаде... Насолоджуйтесь кожною хвилиною свого вибору у 2014-му і свого нікчемного (недовгого, сподіваюсь) життя. Щиро бажаю вам в цьому успіху до скону ваших днів!
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07.12.2022 21:02 Відповісти
мобільний крематорій заглох?
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07.12.2022 21:07 Відповісти
Хотели русского мира так жрите пока очи не повылазят.
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07.12.2022 21:24 Відповісти
Поскаржтеся в гамнестіінтернейшл!
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07.12.2022 21:52 Відповісти
Замовлення "пріді-ввіді" доставлене, як просили - каміння з неба і пляшки в сраку.
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07.12.2022 21:54 Відповісти
***** ввело.
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07.12.2022 22:08 Відповісти
Не надо преувеличивать . Чобы кого-то выгнать , его надо сначала положить . А там такое с гражданскими не практикуется .
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07.12.2022 22:17 Відповісти
Нічого нового в поводженні "тітульной нації" " великороссов" в відношенні до Українців. Чи зміниться в Україні після перемоги над мокшами відношення українців до один одного?
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07.12.2022 22:45 Відповісти
 
 