На окупованих територіях Луганщини виганяють з лікарень хворих, звільняючи місця для російських військових, - Центр національного спротиву
Лікарні, що знаходяться в тимчасово окупованих районах Луганщини, примусово виписують хворих, які ще не закінчили лікування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Центру національного спротиву.
"Жодного ранжування хворих немає. Люди зі складними травмами, навіть, хто підірвався на російських мінах. мусять звільнити місця до російських військових. Кількість важкопоранених росіян зростає й окупанти не мають місця, де їх розмістити. Тому так звана влада псевдореспублік вирішила знайти вільні місця "виписуючи" цивільних хворих", - йдеться у повідомленні.
Центр національного спротиву закликає цивільне населення окупованих територій за можливості виїжджати на підконтрольні українському уряду території.
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