Відкрити двері в НАТО для України – це єдиний можливий спосіб зупинити війну в Європі, - Порошенко

Петро Порошенко, який бере участь у Форумі Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні, закликав підтримати членство України в НАТО.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Під час дискусії за участі президентки Молдови Майї Санду та Голови IDU Стівена Гарпера Порошенко нагадав, що Україна стала щитом для сусідніх держав і зараз захищає європейські кордони від російської агресії. Порошенко закликав надати Україні більше зброї і підтримати її членство в НАТО. Політик нагадав, що Україна щодня платить найвищу ціну на фронті і у цивільних містах, які зазнають ракетних атак.

"Я дуже ціную сьогоднішнє рішення про схвалення поставки танків Leopard. 800 мільйонів доларів, за які сьогодні проголосував Конгрес на підтримку України, надзвичайно важливі. Але нам потрібно ще кілька речей. Відкрити двері в НАТО для України – це єдиний можливий спосіб зупинити війну в Європі. І давайте не будемо уникати цього питання, давайте не будемо говорити, що зараз не час для обговорення. Ні! Зараз саме той час, щоб відкрити ці двері", – зазначив Порошенко.

"Ключове рішення зараз – за США, тому що за будь-яких умов гарантія безпеки і миру в Європі буде за США. Й іншого механізму, як членство в НАТО, у світі немає. Тож безумовно, пріоритет номер один для НАТО – членство України. Бо зараз не стаття 5 захищає Європу. Європу тепер захищає синьо-жовтий щит Збройних сил України. Вчора ми відзначали День Збройних Сил України. І це безперечно найбільш ефективний захист України, Молдови, Європи та світу", – наголосив лідер "ЄС".

Також читайте: Порошенко - Остіну: Україна мала багато мирних угод з Росією. Висновок лише один - не вірте Путіну

Міжнародний демократичний союз – глобальне об’єднання правоцентристських політичних сил із 65 країн світу. Серед партій-членів: Республіканська партія (США), Християнсько-демократичний союз (Німеччина), Консервативна партія (Велика Британія). Головою організації є колишній прем’єр-міністр Канади Стівен Гарпер. Партія "Європейська Солідарність" отримала статус Observer Member у Міжнародному демократичному союзі (International Democrat Union) у липні 2020 року.