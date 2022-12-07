Ми очікуємо, що Генасамблея ООН підтримає створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо Росії, - керівник мін’юсту Малюська

Мін’юст очікує, що Генасамблея ООН підтримає створення Спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це зазначив в ефірі телемарафону міністр юстиції Денис Малюська.

"Ми бачимо шлях створення Спеціального міжнародного трибуналу, очікуємо, що рішення про створення трибуналу підтримає Генасамблея ООН, а потім буде укладений відповідний міжнародний договір", - сказав він.

За словами Малюськи, технічно це можливо зробити дуже швидко. Але, з іншого боку, тоді до процесу доєднається менше країн.

"Тобто час грає і на нашу користь, тому що чим більше часу, тим більше країн доєднуються до ініціативи, і путіну, і його колегам важче буде подорожувати по світу", - додав міністр.

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