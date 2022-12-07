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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми очікуємо, що Генасамблея ООН підтримає створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо Росії, - керівник мін’юсту Малюська

оон

Мін’юст очікує, що Генасамблея ООН підтримає створення Спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це зазначив в ефірі телемарафону міністр юстиції Денис Малюська.

"Ми бачимо шлях створення Спеціального міжнародного трибуналу, очікуємо, що рішення про створення трибуналу підтримає Генасамблея ООН, а потім буде укладений відповідний міжнародний договір", - сказав він.

За словами Малюськи, технічно це можливо зробити дуже швидко. Але, з іншого боку, тоді до процесу доєднається менше країн.

"Тобто час грає і на нашу користь, тому що чим більше часу, тим більше країн доєднуються до ініціативи, і путіну, і його колегам важче буде подорожувати по світу", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН обговорюють проєкт резолюції щодо створення міжнародного трибуналу над керівництвом РФ, - The Guardian

Автор: 

ООН (3342) трибунал (260) Малюська Денис (402)


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ООН ещё лет десять будет жевать сопли. Поэтому вся надежда на ЗСУ.
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07.12.2022 21:07 Відповісти
Малська, хто відкликав позов України проти мордора за окупацію Криму?
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07.12.2022 21:12 Відповісти
Сидіти і сподіватися, на більш активну позицію малюска🤷‍♂️, мабуть, нездатний‼️🇺🇦⚔️❤️💯😡🤬🤔👍‼️🇺🇦⚔️❤️
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07.12.2022 22:43 Відповісти
Пора прекратить вешание лапши, все понимают, что голосования Генасамблеи ООН, не имеют никакой силы...
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08.12.2022 01:09 Відповісти
Рік війна, а вони все розглядають
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08.12.2022 06:05 Відповісти
Даже сам себе надоел. Но! Но по прежнему напоминаю, только статус страны с Яо решит проблему. Это было, возможно юридически и восстановление. А моральное право у нас тем более есть. Меморандум юридически не сработал и должен быть денонсирован нами.
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08.12.2022 08:06 Відповісти
 
 