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Новини Санкції проти Росії Війна
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США додали 24 компанії з РФ, Латвії, Пакистану, Сінгапуру та Швейцарії до "чорного списку" через допомогу російській армії

сша,мінфін

Міністерство торгівлі США додало 24 компанії до "чорного списку" списку експортного контролю через підтримку військової або оборонно-промислової бази Росії, ядерної діяльності Пакистану або постачання Ірану електроніки.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters, передає Цензор.НЕТ.

До "чорного списку" з міркувань національної безпеки та зовнішньої політики США були додані компанії з Латвії, Пакистану, Росії, Сінгапуру та Швейцарії. Більшість із них потрапили під експортний контроль за підтримку російського оборонного сектора.

Це зокрема латвійська Fiber Optic Solutions, яка виробляє волоконно-оптичні гіроскопи та інше обладнання, і російська AO Kraftway Corporation PSC, яка називає себе однією з найбільших російських ІТ-компаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США каратимуть тих, хто допомагатиме Росії з поставками озброєнь та комплектуючих

До списку також увійшли російські АТ "Науково-дослідний центр електронних обчислювальних машин", ТОВ "Фіберсенс", науково-виробнича компанія "Оптолін", АТ ПКК "Міландр", ТОВ "Міландр ЕК", АТ "Міландр МТП", ТОВ "Мілур ІС", ТОВ "Мікроелектронний виробничий комплекс (МПК) "Міландр", АТ "Руселектроніка" та швейцарська компанія Milur SA.

Сполучені Штати використовують заходи експортного контролю для покарання компаній, які підтримують російську оборонну промисловість, та для обмеження експорту іноземних технологій у Росію з початку повномасштабної російської агресії в Україні.

Такі обмеження передбачають, що постачальники американських товарів повинні отримати спеціальну ліцензію, перш ніж здійснювати поставки компаніям, доданим до "чорного списку".

Нагадаємо, на початку листопада міністерство фінансів США оголосило про санкції проти транснаціональної мережі із 42 фізичних та юридичних осіб, яка закуповувала технології для військово-промислового комплексу Росії.

Також читайте: Поразка Росії не означає автоматичного скасування санкцій, - глава Мінфіну США Єллен

Автор: 

США (22643) Мінфін США (122)


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Топ коментарі
+13
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07.12.2022 22:59
+6
одна из компаний. И не факт что это не компания которой управляли ваньки прямо или косвенно или на ванькины деньги )
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08.12.2022 00:45
+4
Так. Тут копнути ближче -- багато чого цікавого відкопається.

"Дєньгі любят тішіну..." Особливо газпромівські.
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08.12.2022 01:12
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07.12.2022 22:59 Відповісти
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07.12.2022 23:19 Відповісти
Новини з 1944 року.
США ввели санкції проти комендантів концтаборів Сабібор та Треблинка. Їм заборонено тримати активи в американських банках.
Крім того надано 100 опалювальних приладів для вагонів якими євреїв транспортують в Освенцім, щоб вони не замерзли в дорозі.
В своєму виступі перед Конгресом Президент США заявив що Америка стоїть разом з мужнім єврейським народом і захоплюється його подвигом...
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07.12.2022 23:05 Відповісти
"оборонно-промислової бази Росії"
Там нападально-промислова база.
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07.12.2022 23:06 Відповісти
Біса чортова забули.
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07.12.2022 23:16 Відповісти
Меня радует наличие в этом списке братьев-латышей. Они не раз моей стране выращивали ой какого жирного поросёнка! К примеру, причиной одного энергетического кризиса у нас был поросёнок, выращенный русскими энергетиками через латышский банк.
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07.12.2022 23:52 Відповісти
Бралюкас, не начинай. Мы тоже знаем что литовцы на латышском лося с оленем путает. И в бизнесе литовцы в Латвии имеет славу нахалов и любителей форсированного демпинга, граничащее с грабежом. https://company.lursoft.lv/en/fiber-optical-solution/50103461761 По владельцам "Fiber Optical Solution" чисто кацапская контора. Не сюрприз что решили приложить руку в искоренении "хохлов". Тогда пусть хавает санкции и не квакает.
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08.12.2022 02:10 Відповісти
швейцария в черном списке сша??? охренеть.....
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07.12.2022 23:57 Відповісти
одна из компаний. И не факт что это не компания которой управляли ваньки прямо или косвенно или на ванькины деньги )
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08.12.2022 00:45 Відповісти
Так. Тут копнути ближче -- багато чого цікавого відкопається.

"Дєньгі любят тішіну..." Особливо газпромівські.
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08.12.2022 01:12 Відповісти
вообще все это выглядит так - несколько компаний влетают в бан и начинают разорятся. Тысячи других компаний пугаются и шлют ванек лесом )
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08.12.2022 00:46 Відповісти
Нейтральная Швейцария отметилась🤡🤡
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08.12.2022 10:42 Відповісти
В Швейцарии уйма фирм. В том числе и с кацапами в главе.
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09.12.2022 21:47 Відповісти
 
 