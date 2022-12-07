ООН планує оснастити щонайменше 15 піротехнічних розрахунків для розмінування території України, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ відбулася зустріч з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Голова делегації ЮНОПС, директор Сектору миру та безпеки Амір Омераґіч зазначив, що у міжнародних партнерів і донорів є чітке уявлення про обсяги робіт, виконуваних нині МВС і ДСНС.

"Зараз Україна найзабрудненіша вибухонебезпечними предметами країна у світі. І ми розуміємо, про який масштаб потреб ідеться. Тому вже в Женеві ми розпочали спілкування з донорами, акцентуючи їхню увагу, що майбутнє і успішність протимінної діяльності в Україні залежить саме від ефективної роботи відповідних урядових структур", - сказав Омераґіч.

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Він також повідомив, що в ЮНОПС триває підготовка майбутнього проєкту міжнародної технічної допомоги.

Керівник відділу протимінної діяльності Сектору миру та безпеки ЮНОПС в Україні Джес Лакетт повідомив, що попередньо планується оснащення 15 піротехнічних розрахунків. Наразі конкретизуються типи й моделі обладнання, його кількість для подальшого пошуку необхідного фінансування.