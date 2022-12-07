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ООН планує оснастити щонайменше 15 піротехнічних розрахунків для розмінування території України, - МВС

разминирование

У Міністерстві внутрішніх справ відбулася зустріч з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Голова делегації ЮНОПС, директор Сектору миру та безпеки Амір Омераґіч зазначив, що у міжнародних партнерів і донорів є чітке уявлення про обсяги робіт, виконуваних нині МВС і ДСНС.

"Зараз Україна найзабрудненіша вибухонебезпечними предметами країна у світі. І ми розуміємо, про який масштаб потреб ідеться. Тому вже в Женеві ми розпочали спілкування з донорами, акцентуючи їхню увагу, що майбутнє і успішність протимінної діяльності в Україні залежить саме від ефективної роботи відповідних урядових структур", - сказав Омераґіч.

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Він також повідомив, що в ЮНОПС триває підготовка майбутнього проєкту міжнародної технічної допомоги.

Керівник відділу протимінної діяльності Сектору миру та безпеки ЮНОПС в Україні Джес Лакетт повідомив, що попередньо планується оснащення 15 піротехнічних розрахунків. Наразі конкретизуються типи й моделі обладнання, його кількість для подальшого пошуку необхідного фінансування.

Автор: 

МВС (3500) ООН (3342) розмінування (989)


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У Бердянську - вибухи на авіабазі армії рф (деталі)
https://www.stopcor.org/ukr/section-suspilstvo/news-u-berdyansku-vibuhi-na-aviabazi-armii-rf-detali-07-12-2022.html
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07.12.2022 23:38 Відповісти
Панове редактори Цензору, включайте мізки.

«Піротехнічний розрахунок»? Ясно, що це калька з роzzійського свиноязика, але ж хтось у вас має мати здоровий глузд!

Мова у повідомленні йде про військову тематику і звичайно у оригіналі йшлося про «пиротехнический расчет» як форму «боевого расчета», а не щось таке, що має стосунок до обчислень.

Якщо ви у Гуглі перекладете «боевой расчет» на англійську - ви отримаєте combat crew. Тобто йдеться про підрозділ, команду.

От тому правильний переклад цього терміну на українську буде піротехнічна команда, а не розрахунок. Ви ж не мали на меті сказати: «піротехнічне обчислення», чи у іншому смислі слова «розрахунок»: помста, відплата («піротехнічна помста», круто! ), чи не так?
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08.12.2022 06:34 Відповісти
 
 