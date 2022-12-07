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Мер Чернігова Атрошенко звинуватив у своєму відстороненні від посади чиновників ОП

атрошенко

Мер Чернігова Владислав Атрошенко заявив, що рішення суду про відсторонення його від посади мера – це придушення самоврядування, адже за нього віддали голоси майже 80% чернігівців

Атрошенко записав звернення до Президента, в якому закликав не дати внутрішньому ворогу знищити демократію, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні рішенням однієї людини була перекреслена воля майже 80% чернігівців. Чи знайдеться в Україні хоча б одна людина, яка повірить, що суддя Яворівського районного суду Львова без тиску та вказівок зверху прийняв рішення відсторонити Чернігівського міського голову від займаної посади терміном на 1 рік? Дуже символічно, що сталося це в день місцевого самоврядування України за вказівкою ваших підлеглих. Таким чином ваші підлеглі, пане Президенте, яскраво показали, що вони думають про місцеве самоврядування та яке місце відводять демократії та народу України. Я розумію, що Вашим підлеглим з вікна нового Порше важко розгледіти закон. У Ваших силах не дати ворогу внутрішньому знищити демократію", - заявив Атрошенко.

Він зазначив, що під час війни місцеве самоврядування стало ще одним фронтом, який захищає сім’ї українців, відбудовує міста та забезпечує їх життєдіяльність.

"Ініціаторам рішення про моє відсторонення це важко усвідомити. Але як пояснити людям, що чиновники з Офісу Президента зайняті руйнівною політичною війною, поки наші хлопці гинуть на війні справжній? Як розповісти, що поки вся країна воює ЗА свободу та демократію, тут в серці країни чиновники роблять все щоб свободу та демократію знищити", - запитує Атрошенко.

Також читайте: Під петицією щодо припинення тиску на мера Чернігова Атрошенка поставили підписи понад 25 тисяч людей

Мер Чернігова також наголосив, що подаватиме апеляцію на рішення суду.

"Я обов’язково подаватиму апеляцію. Вважаю це справою честі. Боротьбою за все місцеве самоврядування. Проти його знищення. Вся Україна спостерігатиме за рішенням Апеляційного суду. Політикани програють. А Чернігів переможе. Бо правда завжди перемагає", - наголосив Атрошенко.

Автор: 

мер (506) Чернігів (787) Атрошенко Владислав (92) Офіс Президента (2021)


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Топ коментарі
+52
Яник теж вибудовував "вертикаль*, добудувався.... Це чекає і зелень...
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07.12.2022 23:56
+39
Чергова перемога зелених. Але хай пам'ятають - війна нічого не спише
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08.12.2022 00:04
+34
Просто Атроха заважав "зеленим" красти!
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08.12.2022 00:00
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За этим стоит маланчик кирюшка тимошенко, который хочет впихнуть такого же хитрожопого
вора как и сам чауса, вот чем занимается ваЗЕлиновская кодла во время войны, вот это ЗЕБилы вам новые **...ла!!!
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08.12.2022 16:05 Відповісти
Зеленим після війни піста. Усім. Поголовно. Можуть деякі не добігти до одного посольства на вул. Лесі Українки у Києві.
Зелені мразі, брийте свої жопи, вас воїни ЗСУ після війни виіпуть по сухому. Куй втечете. Розірвемо"як марлеві труси"
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08.12.2022 18:39 Відповісти
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