ЗСУ протягом 7 грудня завдали 13 ударів по зосередженню військ, 2 складах та 3 пунктах управління ворога, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо роботи української авіації та артилерії протягом 7 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

За добу наші воїни збили ударний БпЛА типу "Shahed-136".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артилерія ЗСУ протягом 26 листопада уразила 1 пункт управління та 9 районів зосередження військ противника, - Генштаб