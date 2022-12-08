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ЗСУ протягом 7 грудня завдали 13 ударів по зосередженню військ, 2 складах та 3 пунктах управління ворога, - Генштаб

винищувач,авіація,повітряні,сили

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо роботи української авіації та артилерії протягом 7 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

За добу наші воїни збили ударний БпЛА типу "Shahed-136".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артилерія ЗСУ протягом 26 листопада уразила 1 пункт управління та 9 районів зосередження військ противника, - Генштаб

Автор: 

авіація (4116) Генштаб ЗС (6528) артилерія (784) ЗСУ (7519)


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вся русня прийшедша зі зброєю в Україну - повинна буде знищєна!
агрохімчні всхліпи за перемовини, як і всіх інших зелених опівських падл? - війсьсковим дозволяється бити на звук!
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08.12.2022 03:21 Відповісти
завдали 13 ударів по зосередженню військ, 2 складам та 3 пунктам Джерело:

завдали 13 ударів по зосередженню військ, 2 СКЛАДАХ та 3 ПУНКТАХ.
Ну просто пошесть пішла по-московськи закінчення в іменниках писати. як в рашкіному жагоні по складАМ. хатАМ, пунктаАМ тощо. В місцевому відмінку закінчення АХ! І тут москаль нас здолав....
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08.12.2022 03:55 Відповісти
і ще завдамо - начувайтесь сраночемоданні кацтварі...
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08.12.2022 04:21 Відповісти
ніколи кацапні не буде в Київі - ні кривої рогатої, ні кацапської....
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08.12.2022 06:13 Відповісти
********** кацапню - на банкову прийдемо з питаннями...
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08.12.2022 06:15 Відповісти
іноді здається дідам пора вже пісок стяхувати - тиждень по 3км побігати і на допомогу синам і внукам...
поповзати, набої надати, змінити на тиждень - най діток пороблять...
діди прикроють...
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08.12.2022 07:12 Відповісти
 
 