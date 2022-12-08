ЗСУ протягом 7 грудня завдали 13 ударів по зосередженню військ, 2 складах та 3 пунктах управління ворога, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо роботи української авіації та артилерії протягом 7 грудня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.
За добу наші воїни збили ударний БпЛА типу "Shahed-136".
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів".
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агрохімчні всхліпи за перемовини, як і всіх інших зелених опівських падл? - війсьсковим дозволяється бити на звук!
завдали 13 ударів по зосередженню військ, 2 СКЛАДАХ та 3 ПУНКТАХ.
Ну просто пошесть пішла по-московськи закінчення в іменниках писати. як в рашкіному жагоні по складАМ. хатАМ, пунктаАМ тощо. В місцевому відмінку закінчення АХ! І тут москаль нас здолав....
поповзати, набої надати, змінити на тиждень - най діток пороблять...
діди прикроють...