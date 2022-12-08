Україна не має сумнівів, що спецтрибунал для Росії буде створений, - Кориневич

Україна й далі докладає активних зусиль у взаємодії з міжнародними партнерами для створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ та не має сумнівів, що ці зусилля матимуть успіх.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на цьому наголосив посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич, який зараз перебуває з візитом у США.

"Ми віримо, що ми цей трибунал обов’язково створимо. Скільки це може зайняти часу, безумовно зараз важко сказати. Але те, що ми можемо мати успіх у цьому, сумнівів немає"- зауважив представник України після виступу в Інституті миру Сполучених Штатів у Вашингтоні.

Він підкреслив, що це питання зараз є пріоритетом як для органів державної влади України, так для громадянського суспільства й загалом для громадян.

"Тому ми однозначно будемо просуватися вперед і намагатимемося робити все настільки швидко, наскільки зможемо",- зазначив Кориневич.

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За його словами, часові рамки для реалізації цієї ідеї не можуть залежати виключно від України. Важливою є також підтримка й активне залучення міжнародного співтовариства, "бо такі механізми створюються у партнерстві".

Кориневич, який разом з іншими представниками України провів кілька днів зустрічей у Вашингтоні, підкреслив, що підтримка Сполучених Штатів в цьому питанні є ключовою.

"Це важливо і для просування ініціатив як Генеральної Асамблеї ООН, зокрема резолюцій з цього питання, так і взагалі для створення цього механізму",- пояснив він.

Водночас, за його словами, важливою також є підтримка американського суспільства, в тому числі обраних представників у Конгресі США. У цьому контексті він згадав про проєкт резолюції, зареєстрований в Палаті представників, який "може стати дуже гарним елементом для того, щоби показати політичну підтримку цієї ідеї з боку Конгресу".

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