Росіяни вночі 7 разів атакували Нікопольщину, випустили понад 70 снарядів із "Градів" та важкої артилерії

Вночі окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку.

Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна напружена ніч для Нікопольщини…

Росіяни 7 разів атакували район з "Градів" та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку.



У мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів. Минулося без загиблих та поранених.



Представники ДСНС продовжують обстеження територій - з’ясовують деталі обстрілів", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в решті районів сирена попереджала про небезпеку, але минулося без "прильотів" і на цю хвилину спокійно.

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