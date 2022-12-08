Росіяни вночі 7 разів атакували Нікопольщину, випустили понад 70 снарядів із "Градів" та важкої артилерії
Вночі окупанти обстріляли три громади на Дніпропетровщині - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку.
Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна напружена ніч для Нікопольщини…
Росіяни 7 разів атакували район з "Градів" та важкої артилерії. Тримали під прицілом три громади - Червоногригорівську, Нікопольську та Марганецьку.
У мирні міста та села прилетіли понад 70 смертоносних снарядів. Минулося без загиблих та поранених.
Представники ДСНС продовжують обстеження територій - з’ясовують деталі обстрілів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в решті районів сирена попереджала про небезпеку, але минулося без "прильотів" і на цю хвилину спокійно.
Будь ласка, зачекайте...
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