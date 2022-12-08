Чехія передасть Україні 2 млн євро на медичну сферу та облаштування мобільного житла для переселенців
Чехія передасть Україні ще один транш допомоги у розмірі 2 млн євро - їх направлять на медичну сферу та облаштування житла для переселенців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Прага.
За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Липавського, 1,2 млн євро уряд країни передасть у Міністерство охорони здоров'я України на закупівлю санітарного автобуса, двох пересувних медичних блоків та медичного намету.
Ще 800 тисяч євро отримає міська рада Знам'янки в Кіровоградській області. Там гроші будуть спрямовані на облаштування мобільних житлових боксів для вимушених переселенців.
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Чайка Київ
показати весь коментар08.12.2022 09:53 Відповісти Мені подобається 0
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