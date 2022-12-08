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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На Донеччині під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли 20 колишніх в’язнів, трьох уже ліквідовано, - Генштаб

рф

У тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 завербованих в’язнів зі зброєю.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб. В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено. Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки ворога в районах 15 населених пунктів на Харківщині, Луганщині й Донеччині, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17271) Генштаб ЗС (6528) Донецька область (8381)


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Топ коментарі
+14
А кто-то думал, что будет по-другому?
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08.12.2022 07:56
+13
Повторю свой недавний комментарий - дай им боже каждый день того же! И в геометрической прогрессии!)))
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08.12.2022 08:03
+9
Формування народного ополчення Московської Народної Республіки вступило у конкретну фазу.
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08.12.2022 07:58
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А кто-то думал, что будет по-другому?
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08.12.2022 07:56 Відповісти
Формування народного ополчення Московської Народної Республіки вступило у конкретну фазу.
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08.12.2022 07:58 Відповісти
Повторю свой недавний комментарий - дай им боже каждый день того же! И в геометрической прогрессии!)))
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08.12.2022 08:03 Відповісти
Дальше больше
Уже толпами бегут
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08.12.2022 08:14 Відповісти
Ну ці точно в сторону ВСУ не підуть... Значить куди??
Правильно на Ростов расіюшку....
Классссссссссссссс....
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08.12.2022 08:36 Відповісти
На Рубльовку рванули
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08.12.2022 09:40 Відповісти
Дурні, що намагаються прорватись в кацапстан. Профукали можливість, треба було раніше рвати когті. А назараз їм треба там на місці створювати Ясинуватську народну республіку, ввести державну мову - на фєнє ))
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08.12.2022 09:40 Відповісти
Вони їх в автозаках на позиції перевозять? У наручниках?
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08.12.2022 09:41 Відповісти
раша хоче заставити зека сидіти в окопі при -9*С...це просто смішно...
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08.12.2022 10:16 Відповісти
українська мова не є відмінною рисою ЦН
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08.12.2022 11:11 Відповісти
 
 