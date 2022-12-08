На Донеччині під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли 20 колишніх в’язнів, трьох уже ліквідовано, - Генштаб
У тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 завербованих в’язнів зі зброєю.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, передає Цензор.НЕТ.
"За наявною інформацією, в тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб. В результаті проведення розшукових дій трьох втікачів знищено. Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+14 Олег Кущ #518923
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+13 Валентин Пруденко
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+9 fresh guacamole
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Уже толпами бегут
Правильно на Ростов расіюшку....
Классссссссссссссс....