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За минулу добу росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини, 15 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ за минулу добу вбили 9 цивільних жителів у Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 7 грудня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 у Кураховому, 1 у селі Красногорівка, 1 в Іванівці та 1 у Бахмуті.

Ще 15 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За минулу добу росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини, 15 осіб зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1785) Донецька область (8381) Кириленко Павло (907)


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08.12.2022 09:24 Відповісти
 
 