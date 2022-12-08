За минулу добу росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини, 15 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Окупаційні війська РФ за минулу добу вбили 9 цивільних жителів у Донецькій області.
Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 7 грудня росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини: 6 у Кураховому, 1 у селі Красногорівка, 1 в Іванівці та 1 у Бахмуті.
Ще 15 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Чайка Київ
показати весь коментар08.12.2022 09:24 Відповісти Мені подобається 2
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