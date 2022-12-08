Окупанти видають повістки чоловікам призовного віку в Мелітополі з вимогою прибути до військкомату найближчим часом, - Генштаб

На Запоріжжі, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час", - йдеться в повідомленні.

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