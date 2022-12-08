УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10159 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 717 17

Окупанти видають повістки чоловікам призовного віку в Мелітополі з вимогою прибути до військкомату найближчим часом, - Генштаб

мобілізація

На Запоріжжі, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донеччині під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли 20 колишніх в’язнів, трьох уже ліквідовано, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17271) Генштаб ЗС (6528) Мелітополь (770) повістка (182)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Татаро-монголи так робили. Гнали поперед себе завойовані народи.
показати весь коментар
08.12.2022 08:30
+11
ну, нічьо..... зато бындэр - нєту!!
показати весь коментар
08.12.2022 08:32
+10
Шось не пригадую щоб вермахт призивав на окупованих територіях.. у москалів остання клепка вискочила з моску.
показати весь коментар
08.12.2022 08:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шось не пригадую щоб вермахт призивав на окупованих територіях.. у москалів остання клепка вискочила з моску.
показати весь коментар
08.12.2022 08:24 Відповісти
Татаро-монголи так робили. Гнали поперед себе завойовані народи.
показати весь коментар
08.12.2022 08:30 Відповісти
Почитай Холодний яр, в 1920 було те саме
показати весь коментар
08.12.2022 08:31 Відповісти
я про другу світову
показати весь коментар
08.12.2022 08:42 Відповісти
Петушармия
показати весь коментар
08.12.2022 08:31 Відповісти
ну, нічьо..... зато бындэр - нєту!!
показати весь коментар
08.12.2022 08:32 Відповісти
Поїдять шашликів від зелі!
показати весь коментар
08.12.2022 09:11 Відповісти
Россия, ты сошла с ума

Евгений Латаев



Россия, ты сошла с ума,
Коль не боясь греха лихого,
Пиры закатываешь снова,
Когда в домах твоих чума.
Тебе б глаза открыть скорей,
Тебе б восстать из пьяной дрёмы,
Турнуть пирующих из дому,
Призвать умелых лекарей,
Узреть, как изо всех углов,
Творя обряды чёрной мессы,
Визжат, захлёбываясь, бесы
Под немоту колоколов.
А ты предчувствие беды
Хмельною заливаешь чашей,
И голосов не слышишь наших
За громким тостом тамады.
И видя, как густеет тьма,
Исус Христос из горней сферы
Хрипит, глазам своим не веря:
- Россия, ты сошла с ума…
Роняя пену, рвётся в свет
Твоя исхлёстанная тройка.
Но верный кучер правит стойко
В обрыв,
Откуда спасу нет.
показати весь коментар
08.12.2022 08:33 Відповісти
У вас дома «молчанье - золото»,
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?

(Анастасія Дмитрук)
показати весь коментар
08.12.2022 08:50 Відповісти
Это классическое военное преступление. Очередное . Ху-ло полностью ё-нуля.
показати весь коментар
08.12.2022 08:38 Відповісти
Хто не захотів оборонять Україну - буде гинуть за РОсію
показати весь коментар
08.12.2022 08:56 Відповісти
І підуть. Як у срср -" добровольно и с песней!",
Використають для розміновувавня і живого щита расєян від куль ЗСУ.
показати весь коментар
08.12.2022 09:10 Відповісти
Мабуть заганяють у банду тих хахлів, які не відмовились від кацапердяйських паспортів з двоголовою куркою на обкладинці.
показати весь коментар
08.12.2022 09:27 Відповісти
заганяють всіх
показати весь коментар
08.12.2022 10:14 Відповісти
Мокші ********** приносити в жертву місцевих. Це може не видаватись так. Але вони це постійно роблять. Всі дії мокш наче списані з книг де поклоняються нечистій силі.
Не хочеш боротись. Приготуйся стати простим м'ясом.
показати весь коментар
08.12.2022 09:50 Відповісти
єта любімьій завєт і мєтод ху@лушной молі..
оно ещьо любіт дєтєй впєрєді погнать
показати весь коментар
08.12.2022 11:19 Відповісти
якщо лізе кацапня - треба боронитись, якщо кацапня прилізла - йти в гори, ліси, катакомби і вбивати їх звідти, бо все одно, чоловіки що опинилися на захоплених територіях не жильці, рано чи пізно прийдуть (ЛДНР у приклад) або на підвал або на м"ясо, а так можна хоч пару кацапськіх падлюк пристрелити
показати весь коментар
08.12.2022 10:09 Відповісти
 
 