Окупанти видають повістки чоловікам призовного віку в Мелітополі з вимогою прибути до військкомату найближчим часом, - Генштаб
На Запоріжжі, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"На тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів. Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату у найближчий час", - йдеться в повідомленні.
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Евгений Латаев
Россия, ты сошла с ума,
Коль не боясь греха лихого,
Пиры закатываешь снова,
Когда в домах твоих чума.
Тебе б глаза открыть скорей,
Тебе б восстать из пьяной дрёмы,
Турнуть пирующих из дому,
Призвать умелых лекарей,
Узреть, как изо всех углов,
Творя обряды чёрной мессы,
Визжат, захлёбываясь, бесы
Под немоту колоколов.
А ты предчувствие беды
Хмельною заливаешь чашей,
И голосов не слышишь наших
За громким тостом тамады.
И видя, как густеет тьма,
Исус Христос из горней сферы
Хрипит, глазам своим не веря:
- Россия, ты сошла с ума…
Роняя пену, рвётся в свет
Твоя исхлёстанная тройка.
Но верный кучер правит стойко
В обрыв,
Откуда спасу нет.
а у нас жгут коктейли Молотова,
да, у нас в сердце кровь горячая,
что ж вы нам за «родня» незрячая?
(Анастасія Дмитрук)
Використають для розміновувавня і живого щита расєян від куль ЗСУ.
Не хочеш боротись. Приготуйся стати простим м'ясом.
оно ещьо любіт дєтєй впєрєді погнать