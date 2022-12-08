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Новини
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Екснардепа Деркача можуть посадити в США на 30 років за оборудки з нерухомістю

деркач

Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні виніс обвинувальний акт щодо екснардепа України Андрія Деркача, якого звинувачують у низці фінансових махінацій, зокрема обході санкцій. Йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Звинувачення включає змову з метою порушення санкцій, банківського шахрайства та відмивання грошей.

Як стверджується в обвинувальному висновку, починаючи з 2013 року, Деркач зі спільником розробив схему придбання та утримання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі-Хіллз, приховуючи свою участь у транзакціях від американських фінансових установ.

Деркач скористався послугами корпоративного номінального власника, багаторівневою структурою підставних компаній у Каліфорнії, а також численними банківськими та брокерськими рахунками США.

Також читайте: Юристи проросійського нардепа Деркача не змогли скасувати його заочний арешт через суд

Через них він переказав номінальному власнику кондомініумів приблизно 3,92 млн доларів США з закордонних рахунків у Латвії та Швейцарії, які належали компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах.

Потім ці гроші були використані для виплати 3,2 мільйона доларів США готівкою на ім'я юридичної особи, створеної номінальним власником, а решту - покладено на брокерський рахунок, відкритий на користь Деркача, та використано для оплати витрат кондомініуму, зокрема податків та комунальних послуг.

Паралельно з розслідуванням дій Деркача було розпочато процедуру громадянської конфіскації з метою арешту кондомініумів та залишків коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які він контролює.

"Поведінка цього агента Кремля, який потрапив під санкції за спробу отруїти нашу демократію, показала, що він готовий, бажає і здатний експлуатувати банківську систему для досягнення своїх незаконних цілей", - йдеться у заяві прокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепа Деркача викрито на держзраді та незаконному збагаченні, його розшукують, - НАБУ

Андрій Деркач із 1998 року майже безперервно (за винятком 2006-2007 років) був депутатом Верховної Ради України від "Партії регіонів", а потім як позафракційний. Він став відомим своїми інформаційними операціями, спрямованими на зрив європейської інтеграції України та відносин зі США.

Автор: 

Деркач Андрій (151) звинувачення (215) США (22643) махінації (415)


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Топ коментарі
+27
Зате для зебілів Диркач - поважна людина, якій треба вірити.
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08.12.2022 08:47
+19
Агент"жму руку! Обнимаю!"
Це той,якого зе привів у владу. Той,плівки якого піарили всі подляковськи - пригожинськи помійки зеленського!
Поздоровляю всіх прихильників зезидента з початком.
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08.12.2022 09:03
+19
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08.12.2022 09:06
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Тепер ганятиме деркача у камері.
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08.12.2022 08:44 Відповісти
Зате для зебілів Диркач - поважна людина, якій треба вірити.
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08.12.2022 08:47 Відповісти
Я повірю коли тушка Плівкача перетне кордон Америки. Бо випадок Фірташа ще й досі спокою не дає.
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08.12.2022 08:53 Відповісти
Цікаво куди заникався махровий ворог України, начальник ДБРу та інших силових структур Портнов
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08.12.2022 08:56 Відповісти
Це йому не Україна з Печерним судом.
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08.12.2022 09:00 Відповісти
Агент"жму руку! Обнимаю!"
Це той,якого зе привів у владу. Той,плівки якого піарили всі подляковськи - пригожинськи помійки зеленського!
Поздоровляю всіх прихильників зезидента з початком.
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08.12.2022 09:03 Відповісти
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08.12.2022 09:06 Відповісти
І було! Розслідуваня по Порошенко.
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08.12.2022 09:13 Відповісти
Пшло вон, вон
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08.12.2022 09:19 Відповісти
жестко, але справедливо!
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08.12.2022 09:22 Відповісти
Тільки в поголів'я з діагнозом "рАсєяне", згадуваня "Порошенко" викликає таку реакцію!
Бо Порох страшніший за Бандеру у рузькомирців!
Як і в зеленої наволочі.
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08.12.2022 09:26 Відповісти
Зеля, як там "жму руку, абнімаю"?
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08.12.2022 09:08 Відповісти
Мрію на подібний вирок боневтіку
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08.12.2022 09:35 Відповісти
О... оце зараз добре... Боже, бережи Америку!
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08.12.2022 11:27 Відповісти
дирка чу 30 років з повною конфіскацією буде гарний подарунок йому на старість... передаста-зрадника потрібно роздіти по повній і в клітку, нехай "кайфує".... гниду роздягати не тільки в Штатах, ще в Україні непочатий пласт роботи...
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08.12.2022 11:39 Відповісти
 
 