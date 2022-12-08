Екснардепа Деркача можуть посадити в США на 30 років за оборудки з нерухомістю

Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні виніс обвинувальний акт щодо екснардепа України Андрія Деркача, якого звинувачують у низці фінансових махінацій, зокрема обході санкцій. Йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Звинувачення включає змову з метою порушення санкцій, банківського шахрайства та відмивання грошей.

Як стверджується в обвинувальному висновку, починаючи з 2013 року, Деркач зі спільником розробив схему придбання та утримання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі-Хіллз, приховуючи свою участь у транзакціях від американських фінансових установ.

Деркач скористався послугами корпоративного номінального власника, багаторівневою структурою підставних компаній у Каліфорнії, а також численними банківськими та брокерськими рахунками США.

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Через них він переказав номінальному власнику кондомініумів приблизно 3,92 млн доларів США з закордонних рахунків у Латвії та Швейцарії, які належали компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах.

Потім ці гроші були використані для виплати 3,2 мільйона доларів США готівкою на ім'я юридичної особи, створеної номінальним власником, а решту - покладено на брокерський рахунок, відкритий на користь Деркача, та використано для оплати витрат кондомініуму, зокрема податків та комунальних послуг.

Паралельно з розслідуванням дій Деркача було розпочато процедуру громадянської конфіскації з метою арешту кондомініумів та залишків коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які він контролює.

"Поведінка цього агента Кремля, який потрапив під санкції за спробу отруїти нашу демократію, показала, що він готовий, бажає і здатний експлуатувати банківську систему для досягнення своїх незаконних цілей", - йдеться у заяві прокурора.

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Андрій Деркач із 1998 року майже безперервно (за винятком 2006-2007 років) був депутатом Верховної Ради України від "Партії регіонів", а потім як позафракційний. Він став відомим своїми інформаційними операціями, спрямованими на зрив європейської інтеграції України та відносин зі США.