Путін програв за всіма напрямками. Взимку з’явиться потенційна можливість для наступу, - генерал Міллі
Російський диктатор Володимир Путін програв за всіма напрямками, зараз фронт стабілізувався, але взимку з’явиться потенційна можливість наступу.
Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, війна Росії проти України триває вже майже 10 місяців, проте Путін зазнав невдачі в усіх напрямках. Він зазначив, що Збройні Сили України відстояли Київ, а згодом встояли на сході.
Міллі також згадав успіхи ЗСУ під час наступу в Харківській області та звільнення Херсона від росіян.
"Але Росія, як і раніше, окупує частину української території, попереду ще багато бойових дій", - сказав генерал.
Воєначальник вважає, що сьогодні ситуація на фронті стабілізується, а взимку бойові дії "трохи" сповільняться через мороз і тоді з'явиться потенційна можливість наступу.
"Можуть бути дії з обох сторін у розпал зими через погоду та місцевість. Отже подивимося, що станеться у зв'язку з цим", - резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
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Хоча, як казав один із них, яка різниця.
Вона вважає, що всякі там міністри оборони та генерали нічого не тямлять, якщо кажуть про залежність бойових дій від погоди.
Є приказка : " язиком триндіти - не мішки тягати " , вони там по тих тєлємарафонах вже Крим звільнили і парад провели правда жоден далі Києва носа не висував ((
А относительно "мнения", его не придется менять если оно правильное и взвешенное.
Герр путлер, это поклёп Госдепа..я и радиска Кэт 24/7 работаем как РАБы на галерах...
Штирлиц,,это я на Галерах,а вы пьете Боярышник литрами и спите с радисткой 24/7...детей клипаете по ночам..а днём опять Боярышник..Я вас расстреляю за Измену уРодине...
В жизни так бывает, злые орки иногда слух пускают что меня убили)
Але, з іншого боку, чи немає провини нас, українців, у тому, що сталося? Є, - бо ми вибирали недолугих політиків, які хотіли дивитися "в очко путіну".
Ми отримали незалежність "на шару". Але так не буває, - за волю треба завжди боротися!
Тому ми маємо гідно пройти нашу Голгофу, і вибороти право на свободу. Заради наших дітей, наших нащадків.
У дитинстві читав казку Лесі Українки "Біда навчить".
Ця жорстока війна і є тою бідою, яка має навчити нас усіх, - як цінувати волю і свободу.
Хоча ще не вечір і кацапи прибравши Бульбашенка захочуть наступати з Бєларусі.
Потому что понимали - если такое чмо, непонятно от каких родителей, недокормленное, недолюбленное, выросшее в грязи и нищете ленинградской коммуналки и в бандитских подворотнях, каким либо случайным образом и поднимется на вершины власти, то он не будет править, он не будет развивать страну и заботится о людях...
Нет!!! Он будет МСТИТЬ!!!
Мстить всем. Людям, миру, своему прошлому, всем кто умнее, сильнее и лучше его. Это же реально страшно - красной кнопкой распоряжается человек, у которого из всех человеческих качеств в душе остались только злоба и ненависть.
https://charter97.org/ru/news/2022/12/8/527474/
Казахстанский бизнесмен - послу эрэфии : Кто ты такой, чтобы нам диктовать?
8.12.2022https://i.c97.org/ai/527474/aux-head-1670531284-20221208_papa_360.jpg
Арман Шураев
Арман Шураев отреагировал на скандальное обвинение посла эрэфии в «русофобии».
Казахстанский бизнесмен, общественный деятель, медиаменеджер Арман Шураев ответил послу рассеи лексею бородавкину, заявившему о поднимающем в республике голову национализме.
Он рекомендовал дипломату посмотреть в зеркало, чтобы увидеть главного «фашиста и нациста».
Шураев предупредил россиянского политика, что попытка эрэфии напасть на Казахстан и провести так называемую «СВО» обернется трагедией для паРаши.
«Слушай, проводилка у тебя сломалась, бородавкин, и у твоего патрона пуйла. Вы уже 9-й месяц получаете звездюлей от доблестных украинцев. И я могу сказать, не дай Бог, вы еще решите зайти к нам за легкой победой. Легкой победы не будет. Вся казахстанская степь будет усыпана трупами ваших чмобиков... Когда ты говоришь о русофобии в Казахстане, я хочу сказать, что эту русофобию, в первую очередь, сеете вы! Такие, как ты, бородавкин!» - высказался Шураев.
Он напомнил дипломату о сотнях заявлений россиянских пропагандистов с призывом бомбить Алматы, запретить в Казахстане государственный язык и проч.
«Кто ты такой, чтобы нам диктовать? Ты страдаешь деменцией. Поезжай к себе! Тебя клиника Кащенко ждет! Русофобия - все, чего вы добились своими дебильными действиями.
Вы что думаете, украинцы просто так начали стрелять в вас? Это вы ворвались в чужой дом с огнем и мечом. То же самое будет, если вы зайдете в Казахстан. Вы людоеды и самоеды!
Я надеюсь, что эта ваша гнилая федерация распадется в ближайшее время», - сказал бизнесмен.