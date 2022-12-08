Путін програв за всіма напрямками. Взимку з’явиться потенційна можливість для наступу, - генерал Міллі

Російський диктатор Володимир Путін програв за всіма напрямками, зараз фронт стабілізувався, але взимку з’явиться потенційна можливість наступу.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, війна Росії проти України триває вже майже 10 місяців, проте Путін зазнав невдачі в усіх напрямках. Він зазначив, що Збройні Сили України відстояли Київ, а згодом встояли на сході.

Міллі також згадав успіхи ЗСУ під час наступу в Харківській області та звільнення Херсона від росіян.

"Але Росія, як і раніше, окупує частину української території, попереду ще багато бойових дій", - сказав генерал.

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Воєначальник вважає, що сьогодні ситуація на фронті стабілізується, а взимку бойові дії "трохи" сповільняться через мороз і тоді з'явиться потенційна можливість наступу.

"Можуть бути дії з обох сторін у розпал зими через погоду та місцевість. Отже подивимося, що станеться у зв'язку з цим", - резюмував він.