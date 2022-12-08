Країни Заходу вимагають від ООН направити в Україну експертів для оцінки збитих дронів-камікадзе

Країни заходу тиснуть на Генсека ООН щодо направлення експертів в Україну для перевірки збитих безпілотників, які використовує Росія в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на Reuters.

"Організація Об’єднаних Націй вивчає "доступну інформацію" щодо звинувачень у тому, що Іран постачав Росії безпілотники, заявив Генсек ООН Антоніу Гутерріш, який стикається з тиском Заходу щодо направлення експертів в Україну для перевірки збитих безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що Росія стверджує, що у Гутерріша немає мандата на направлення експертів ООН в Україну для розслідування походження безпілотників. Іран заперечує постачання безпілотників Москві, а Росія заперечує, що її війська використовували іранські безпілотники для нападу на Україну.

"Велика Британія, Франція, Німеччина, США та Україна стверджують, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року, яка закріплює ядерну угоду з Іраном. Гутерреш двічі на рік звітує перед радою про виконання", - йдеться у матеріалі.

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