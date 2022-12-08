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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 93 080 осіб, 2937 танків, 1925 артсистем, 5911 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

рф,техніка

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 08 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 93 080 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 08.12 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 93080 (+340) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2937 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5911 (+2) од,

артилерійських систем  – 1925 (+2) од,

РСЗВ  – 395 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 211 (+0) од,

літаків  – 281 (+0) од,

гелікоптерів  – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1603 (+2),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4528 (+2) од,

спеціальна техніка ‒ 164 (+1).

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки ворога в районах 15 населених пунктів на Харківщині, Луганщині й Донеччині, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 93 080 осіб, 2937 танків, 1925 артсистем, 5911 броньованих машин 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6528) знищення (7175) техніка (1824) втрати (4392)


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Топ коментарі
+11
Сподіваюсь РЛС, яка перетворилася на крематорій
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08.12.2022 09:22
+9
Даешь 6значную цифру в этом году,ВСУ
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08.12.2022 09:22
+7
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08.12.2022 09:53
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на жаль не пишуть, що за спец техніка - це може бути як мобільний крематорій, так і станція РЛС..
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08.12.2022 09:18 Відповісти
Сподіваюсь РЛС, яка перетворилася на крематорій
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08.12.2022 09:22 Відповісти
і я сподіваюсь, але після цих спалень своїх орків на звалищах цікаво, нема газу чи нема крематоріїв?
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08.12.2022 09:30 Відповісти
Нема поваги ні до кого, ні до своїх, ні до чужих, ні до живих, ні до мертвих ... Саранча ...
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08.12.2022 09:44 Відповісти
РЛС - це ППО, спецтехніка - РЕБ, засоби розмінування, мостоукладчики та інша військова техніка. Мобільні крематорії під це не підпадають, основне їхнє призначення - знищення трупів тварин під час епізоотій.
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08.12.2022 10:55 Відповісти
дякую, мені так ДТЕК відповідає, куча розумних слів без відповіді на основний запит
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08.12.2022 11:34 Відповісти
Даешь 6значную цифру в этом году,ВСУ
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08.12.2022 09:22 Відповісти
за допомоги керівництва оркостану вона в реалі вже семизначна
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08.12.2022 09:34 Відповісти
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08.12.2022 09:53 Відповісти
День чмобіків...
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08.12.2022 09:43 Відповісти
Серію в 500+ перервано.
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08.12.2022 09:56 Відповісти
Мало
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08.12.2022 10:30 Відповісти
 
 