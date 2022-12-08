УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10198 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
313 0

855 дітей зазнали поранень в Україні від початку повномасштабної війни, - Офіс Генпрокурора

діти

Понад 1298 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 8 грудня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 443. Зросла кількість поранених - 855.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 426, Харківській - 267, Київській - 117, Запорізькій - 78, Миколаївській - 77, Херсонській - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській – 33", - йдеться в повідомленні.

Так, 6 грудня під час ракетного обстрілу ворогом с. Купріянівка Запорізької області поранено 15-річну дівчинку.

Стало відомо, що 3 грудня через ракетний обстріл військами РФ с. Бахмут Донецької області зазнав поранення 4-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 333 дитини вважаються безвісти зниклими в Україні

Автор: 

діти (5054) Офіс Генпрокурора (3245)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 