855 дітей зазнали поранень в Україні від початку повномасштабної війни, - Офіс Генпрокурора

Понад 1298 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 8 грудня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 443. Зросла кількість поранених - 855.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 426, Харківській - 267, Київській - 117, Запорізькій - 78, Миколаївській - 77, Херсонській - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській – 33", - йдеться в повідомленні.



Так, 6 грудня під час ракетного обстрілу ворогом с. Купріянівка Запорізької області поранено 15-річну дівчинку.



Стало відомо, що 3 грудня через ракетний обстріл військами РФ с. Бахмут Донецької області зазнав поранення 4-річний хлопчик.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2719 закладів освіти. 332 з них зруйновано повністю.

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