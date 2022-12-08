Оперативна пауза піде на користь РФ, бо позбавить Україну ініціативи, - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що оперативна пауза на полі бою піде на користь Росії, оскільки позбавить Україну існуючої ініціативи.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту, повідомляє Цензор.НЕТ.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російські військові прагнуть досягти оперативної паузи взимку, щоб повернути собі ініціативу та провести контрнаступ навесні.

Експерти ISW погодилися з оцінками генсека НАТО, що оперативна пауза принесе користь Росії, оскільки позбавить Україну ініціативи.

"Оперативна пауза взимку, ймовірно, передчасно завершить контрнаступальні операції України, збільшить ймовірність того, що Україна втратить ініціативу, та надасть деградованим російським військам цінну 3-4-місячну відстрочку для відновлення і підготовки до ведення бойових дій на кращому рівні", - наголосили американські аналітики.

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Однак, зауважили експерти ISW, Володимир Путін, як і раніше, не бажає припиняти бойові дії, а російські військові продовжують наступальні операції навколо Бахмута.

"Зацикленість Путіна на продовженні наступальних операцій навколо Бахмута та в інших місцях сприяє здатності України утримувати військову ініціативу на інших ділянках бойових дій. Подальші оперативні успіхи України залежатимуть від здатності ЗСУ безперервно продовжувати послідовні операції протягом зими", - йдеться у звіті інституту.

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Основні висновки ISW: