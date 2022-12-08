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Окупанти цілодобово атакують Білогорівку, на Сватівський та Кремінський напрямки стягнули багато техніки, - Гайдай

рф,окупанти,рашисти

На Сватівський та Кремінський напрямки російські окупанти стягнули велику кількість техніки, намагаючись зупинити наступ Збройних сил України.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація важка – Білогорівку росіяни атакують цілодобово, постійно обстрілюють цей населений пункт. На Сватівський та Кремінський напрямки окупанти стягнули велику кількість техніки, намагаючись зупинити наступ ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Гайдай також розповів, що у лікарнях на окупованих територіях максимально позбуваються цивільних пацієнтів – виписують їх, звільняючи ліжковий фонд під поранених окупантів.

"Із медичних закладів, що розташовані поблизу лінії фронту, росіяни давно вивезли обладнання. Тому важкопоранених бойовиків там не врятувати. Їх везуть у бік Луганська та не завжди довозять", - додав він.

Також читайте: На окупованих територіях Луганщини виганяють з лікарень хворих, звільняючи місця для російських військових, - Центр національного спротиву

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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А заткнути цього дядю ніяк не можна?

Про війну хай кажуть військові.
А цей тип хай краще росказує, куди бюджетні кошти витрачає.
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08.12.2022 10:04 Відповісти
Це ті гарні новини, про які казав Гайдай декілька днів тому?
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08.12.2022 10:05 Відповісти
Походу Гайдай, як і ОП, коментує все та про все, крім того, що напряму стосуєтьсч його обов'язків.
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08.12.2022 10:10 Відповісти
"намагаючись зупинити наступ ЗСУ" -?!
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08.12.2022 10:15 Відповісти
Перед этим распинаться о наступлении наших на этом направлении, а потом искренне удивляться что рашики нагнали много бронетехники... Он случайно не зебил?
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08.12.2022 10:20 Відповісти
Як раніше повідомлялось, біля Крансноріченського і Кремінної на річці Красна рашисти підірвали мости для стримування наступу ЗСУ, що наразі не дає їм змоги контратакувати українські позиції із залученням важкої техніки, а лише хаотичними хвилями поспіхом сформованих загонів мобіків.
Тоді, в зв'язку з даним повідомленням Гайдая про стягування ворогом техніки виникає питання: де саме це відбувається?
Невже українські війська просунулись далі за річку Красна, що тепер рашисти змушені концентрувати свою техніку для проведення контратаки?

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08.12.2022 10:25 Відповісти
гайдай не може зупинитися! лаври "полковника" оРЕСТОВИЧА не дають покою! потім за щоденний піздьож дадуть медальку та усілякі льготи
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08.12.2022 10:44 Відповісти
 
 