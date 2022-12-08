Окупанти цілодобово атакують Білогорівку, на Сватівський та Кремінський напрямки стягнули багато техніки, - Гайдай

На Сватівський та Кремінський напрямки російські окупанти стягнули велику кількість техніки, намагаючись зупинити наступ Збройних сил України.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація важка – Білогорівку росіяни атакують цілодобово, постійно обстрілюють цей населений пункт. На Сватівський та Кремінський напрямки окупанти стягнули велику кількість техніки, намагаючись зупинити наступ ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Гайдай також розповів, що у лікарнях на окупованих територіях максимально позбуваються цивільних пацієнтів – виписують їх, звільняючи ліжковий фонд під поранених окупантів.

"Із медичних закладів, що розташовані поблизу лінії фронту, росіяни давно вивезли обладнання. Тому важкопоранених бойовиків там не врятувати. Їх везуть у бік Луганська та не завжди довозять", - додав він.

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