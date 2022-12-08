Пілоту з позивним Karaya, який відвів пошкоджений літак від Вінниці, присвоєно звання Героя України
Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому льотчику Вадиму Ворошилову з позивним Karaya, який збивав над Вінниччиною дрони-камікадзе "Shahed-136" та відвів свій пошкоджений літак він населеного пункту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі Президента України Володимир Зеленського.
"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору", - зазначано в тексті указу.
Згідно з указом, Вадим Ворошилов нагороджений "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".
Нагадаємо, 12 жовтня Karaya знищив 5 іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.
"На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу, котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ!", - написав льотчик пізніше в Instagram.
Тоді ж командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.
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А відтак, можна сказати, що цей інцидент стався через помилку пілота.
Однак, в зв'язку з нагородженням Героя, ніякого ходу розслідування, вочевидь, не буде.
1) прицільна дальність стрільби по повітряних цілях автоматичної скорострільної авіаційної гармати ГШ-301, якою озброєний МіГ-29, - всього лише 200-800 метрів;
2) натомість, розліт уламків від вибуху 40 кг тротилу бойової частини "літуна-мопеда" - 1600 метрів.
Висновок: пілот не мав права наближатись до "Shahed-136" ближче ніж 1600м та ще й стріляти в нього з авіаційної гармати з близької відстані, оскільки існував високий ризик вибуху бойової частини дрону, при якому відвернути літак від хмари уламків фізично було неможливо.
Примітка: якщо на літаку були не відстріляні ракети Р-73 (або Р-60) з головкою самонаведення на інфрачервоне випромінювання і кутом цілевказання 45 гр. і дальністю - до 20 км (або 12 гр. , 7 км), а після знищення в той день 5 дронів ще могли залишатись 1 - 3 ракети, то пілот саме їх мав би застосувати - запустити у напрямку випромінення ребристого двигуна "мопеда", що світився у теплопеленгаторі ОЛС літака.
І щодо кваліфікації суб'єктивної сторони:
Якщо гармата була застосована у близькості від цілі без наказу - тоді це - вина пілота у формі самовпевненості, наслідком якої була загроза життю і здоров'ю його самого + нерівноцінний розмін дрона на літак.
Якщо ж був наказ пілоту знищити дрон-камікадзе поза весь ризик, тоді його вини немає, а відповідатиме той, хто дав такий наказ.
Героям слава!!!
ОСЬ це і є одне з облич України 2022!
а не чмо, яке тимчасово займає посаду Президента України.