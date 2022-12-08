Пілоту з позивним Karaya, який відвів пошкоджений літак від Вінниці, присвоєно звання Героя України

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому льотчику Вадиму Ворошилову з позивним Karaya, який збивав над Вінниччиною дрони-камікадзе "Shahed-136" та відвів свій пошкоджений літак він населеного пункту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі Президента України Володимир Зеленського.

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору", - зазначано в тексті указу.

Згідно з указом, Вадим Ворошилов нагороджений "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".

Нагадаємо, 12 жовтня Karaya знищив 5 іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

"На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу, котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ!", - написав льотчик пізніше в Instagram.

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Тоді ж командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.