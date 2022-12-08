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Новини
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Пілоту з позивним Karaya, який відвів пошкоджений літак від Вінниці, присвоєно звання Героя України

пілот

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України військовому льотчику Вадиму Ворошилову з позивним Karaya, який збивав над Вінниччиною дрони-камікадзе "Shahed-136" та відвів свій пошкоджений літак він населеного пункту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в  указі Президента України Володимир Зеленського.

 "Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Ворошилову Вадиму Олександровичу – майору", - зазначано в тексті указу.

Згідно з указом, Вадим Ворошилов нагороджений "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".

Пілоту з позивним Karaya, який відвів пошкоджений літак від Вінниці, присвоєно звання Героя України 01

Нагадаємо, 12 жовтня Karaya знищив 5 іранських дронів та через пошкодження літака катапультувався на Вінниччині, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

"На четвертий день після катапультування відвідали місце події, вибачився за створений дискомфорт жителям громади, подякував за стальні нерви, всебічну допомогу, котру надали під час евакуації та віру в ЗСУ!", - написав льотчик пізніше в Instagram.

Також дивіться: Падіння українського військового літака на Вінниччині: ймовірно, кабіну МіГ-29 зачепили уламки дронів-камікадзе, - ДБР. ФОТОрепортаж

Пілоту з позивним Karaya, який відвів пошкоджений літак від Вінниці, присвоєно звання Героя України 02

Тоді ж командувач Повітряних сил ЗС України генерал-лейтенант Микола Олещук ініціював клопотання про присвоєння пілоту високого звання Героя України.

Автор: 

Вінницька область (1012) Герой України (313) звання (116) літак (2900)


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Топ коментарі
+20
Наші справжні Герої!!!
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08.12.2022 10:45
+14
Героям Слава!
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08.12.2022 11:02
+13
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08.12.2022 10:42
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08.12.2022 10:42 Відповісти
Щось незрозуміло з тексту новини, яким чином його літак був пошкоджений. Він же ж збивав мопєди.
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08.12.2022 10:43 Відповісти
Ну тут , із розряду - допетрай сам ,, наскільки вистачить фантазії . . Літак міг зазнати технічної несправності , скоріш за все так і сталося .
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08.12.2022 10:50 Відповісти
Тоді по-іншому було б написано. А так постійно повторюється слово "пошкодження". Тобто були якісь зовнішні фактори.
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08.12.2022 11:47 Відповісти
Можливо, що попав під дружній вогонь.
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08.12.2022 10:50 Відповісти
А про вибух "Шахіда" на курсі руху винищувача ніхто не подумав? БПЛА обстрілюється гарматою що стріляє чітко по курсу літака Снаряд потрапляє в боєголовку А літак ще рухається в напрямі цілі Вибух перед носовою частиною літака Все!
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08.12.2022 11:00 Відповісти
Так би і написали. А то літав-літав і раптом зазнав пошкоджень. Та ше й над своєю територією.
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08.12.2022 11:44 Відповісти
Ну так треба садить у редакції спеціалістів, а не "племінників" та "хрещеників"
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08.12.2022 18:02 Відповісти
Якщо наш винищувач було пошкоджено уламками цілі, тоді виходить, що не літак збив ворожий дрон, а навпаки.
А відтак, можна сказати, що цей інцидент стався через помилку пілота.
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09.12.2022 13:00 Відповісти
І яку ж саме помилку зробив пілот?
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09.12.2022 14:09 Відповісти
Оскільки вже підтверджено, що літак дістав ушкодження від уламків дрону, то фіксація в матеріалах дізнання фактів порушень пілотом конкретних параграфів і пунктів настанов і причинево-наслідковий зв'язок катастрофи літака з ними мав би встановити дізнавач за наслідками втрати бойового літака.
Однак, в зв'язку з нагородженням Героя, ніякого ходу розслідування, вочевидь, не буде.
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09.12.2022 16:07 Відповісти
Я поставив чітке питання: "Яку саме "помилку" зробив пілот?" Дайте мені на це відповідь, а не балабольте незрозуміло що! Це - бій! І балістичні траєкторії уламків дрона, що вибухнув, льотчик прорахувать не зможе І "розвернуть" гармату, що жорстко вбудована в фюзеляж літака (щоб обстрілять дрон з безпечної позиції) він не може Тим більше що той дрон у нього в прицілі - сота доля секунди!
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09.12.2022 16:26 Відповісти
Відповідь міститься у Вашому, сподіваюсь останньому, уточнюючому запитанні:
1) прицільна дальність стрільби по повітряних цілях автоматичної скорострільної авіаційної гармати ГШ-301, якою озброєний МіГ-29, - всього лише 200-800 метрів;
2) натомість, розліт уламків від вибуху 40 кг тротилу бойової частини "літуна-мопеда" - 1600 метрів.
Висновок: пілот не мав права наближатись до "Shahed-136" ближче ніж 1600м та ще й стріляти в нього з авіаційної гармати з близької відстані, оскільки існував високий ризик вибуху бойової частини дрону, при якому відвернути літак від хмари уламків фізично було неможливо.
Примітка: якщо на літаку були не відстріляні ракети Р-73 (або Р-60) з головкою самонаведення на інфрачервоне випромінювання і кутом цілевказання 45 гр. і дальністю - до 20 км (або 12 гр. , 7 км), а після знищення в той день 5 дронів ще могли залишатись 1 - 3 ракети, то пілот саме їх мав би застосувати - запустити у напрямку випромінення ребристого двигуна "мопеда", що світився у теплопеленгаторі ОЛС літака.
І щодо кваліфікації суб'єктивної сторони:
Якщо гармата була застосована у близькості від цілі без наказу - тоді це - вина пілота у формі самовпевненості, наслідком якої була загроза життю і здоров'ю його самого + нерівноцінний розмін дрона на літак.
Якщо ж був наказ пілоту знищити дрон-камікадзе поза весь ризик, тоді його вини немає, а відповідатиме той, хто дав такий наказ.
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09.12.2022 22:14 Відповісти
Ясно! Стрілять по ворогу в бою треба обов"язково у відповідності з "Інструкцією"! І чітко слідкувать під час бою за дальноміром! Якби наші хлопці подібні "Інструкції" виконували - то ми вже були-б окуповані! (як про це пророчили аналітики половини світу) Ти хоч раз у бою був? Коли в організмі борються дві складові - у спині холодіє і ниє від страху можливої смерті і злоба душить проти ворога?! От ця злоба у нього і перемогла! Він "на автоматі" працював - коли очі та руки випереджають реакцію мозку!
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09.12.2022 22:23 Відповісти
до чого тут цей німець, ас і герой 3Рейху і здохла 30 років тому комуно-нацистька, совково-кацапська імперія зла і тюрма народів що окупувала половину Європи ???
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08.12.2022 11:09 Відповісти
а збитих 5 мопедів, які могли прилетіти в тец, насосну станцію, жилий будинок?
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08.12.2022 11:15 Відповісти
шмель мохнатый - реєстрація 08.12.22. Кацапчику, ти спалився. Не тобі рахувати, хто є асом, а хто ні. Краще піклуйся за дупу свого сцаря - куйла. Сподіваюсь, зрозумів українською?
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08.12.2022 11:21 Відповісти
Це кацап. І вже не перший раз тут смердить. В спам відразу.
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08.12.2022 12:48 Відповісти
Писали про це вже досить давно- уламки безпілотника пошкодили літак
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08.12.2022 11:18 Відповісти
в зарубіжних новинах кацапи вихваляються використанням ракет «повітря-повітря» великої дальності проти українських ВПС.
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08.12.2022 11:21 Відповісти
Наші справжні Герої!!!
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08.12.2022 10:45 Відповісти
Героям Слава!
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08.12.2022 11:02 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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08.12.2022 11:16 Відповісти
ДЯКУЮ ПАНЕ МАЙОР!!!!

ОСЬ це і є одне з облич України 2022!

а не чмо, яке тимчасово займає посаду Президента України.
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08.12.2022 13:19 Відповісти
👍🤝
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08.12.2022 13:37 Відповісти
О, це хлопчина з мого міста!
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08.12.2022 13:21 Відповісти
 
 