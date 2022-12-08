Росіяни 30 разів обстрілювали Херсонщину: Загинули 2 особи, 1 житель дістав поранення

Російські загарбники продовжують обстрілювати Херсонщину.

Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від ворожих ударів з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів", - йдеться в повідомленні.

За словами очільник обладміністрації внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

"Минулої доби через обстріли рашистів загинуло 2 цивільних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення", - додав він.

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