Минулої доби російські окупанти вбили 11 цивільних, 17 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА
Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинули 11 цивільних громадян, зазнали поранень - 17 людей.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 07.12.2022 (станом на 09:00 08.12.2022):
Донецька область - 9 загиблих, 15 поранених
Запорізька область - 1 поранений
Херсонська область - 2 загиблих, 1 поранений", - йдеться в повідомленні.
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