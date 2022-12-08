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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Минулої доби російські окупанти вбили 11 цивільних, 17 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Унаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні за минулу добу загинули 11 цивільних громадян, зазнали поранень - 17 людей.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії рф за 07.12.2022 (станом на 09:00 08.12.2022):

Донецька область - 9 загиблих, 15 поранених
Запорізька область - 1 поранений
Херсонська область - 2 загиблих, 1 поранений", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу росіяни вбили 9 мирних жителів Донеччини, 15 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби російські окупанти вбили 11 цивільних, 17 осіб зазнали поранень, - ОП 01

Автор: 

жертви (1785) Тимошенко Кирило (558) Офіс Президента (2021)


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