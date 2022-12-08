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Новини Війна
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Генштаб озвучує цифри реальних втрат росіян, що підтверджуються фактично, - "слуга народу" Веніславський

ворог,русня,мертвий,орк

Наразі втрати РФ складають 95 тисяч солдатів, а санітарні втрати понад 150-200 тисяч людей. Причому Генштаб озвучує реальні цифри втрат російської армії в Україні.

Про це в ефірі телемарафону заявив нардеп СН, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми з колегами постійно відвідуємо наше командування на сході, на півдні, спілкуємось про ситуацію і я можу вам сказати, що всі втрати ворога на цей час доводяться фактичними обставинами або ГУР або розвідувательних сил ЗСУ. Тому ті втрати, які зараз озвучує Генштаб, вони точно відповідають реальним втратам, але це втрати вбитими, втрати пораненими, як правило це 1:3 і більше. Тобто на цей момент ми можемо говорити, що безповоротні втрати російських військових - це майже 95 тисяч, а санітарні втрати понад 150-200 тисяч", - розповів він.

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Як повідомлялось, російська армія за добу втратила в Україні ще 340 військових. Загалом втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення перевищили 93 тисячі вбитими.

Автор: 

армія рф (17271) Генштаб ЗС (6528) ліквідація (3889) втрати (4392) Веніславський Федір (284)


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Подтверждение реальных потерь кацапии было получено, когда они озвучили планы по "частичной" могилизации.
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08.12.2022 11:20 Відповісти
Ми з колегами постійно відвідуємо наше командування на сході "- краще б ви туди не лізли
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08.12.2022 11:46 Відповісти
Розповідав знайомий як передавали данні по кацапських втратах : накрили бліндаж у посадці, 2 каца вискочили, відбігли та впали. Більше руху не було, то передали 2. Потім як зачищали через пару днів, в бліндажі ще 3 "200". Їх не передавали вже, бо не "свіжі"
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08.12.2022 11:47 Відповісти
95 тис убитих, поранених у 3 рази більше та виходить 150-200??? це премія з математики.)))
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08.12.2022 13:48 Відповісти
 
 