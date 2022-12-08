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Новини Війна
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Рашисти продовжують обстрілювати Донеччину: Загинули 2 людини, 5 осіб зазнали поранень

донеччина

Вночі російські окупанти здійснювали обстріли на різних ділянках лінії фронту Донецької області.

Про це повідомив глава ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донецькому напрямку вночі відбувалися періодичні обстріли околиць Мар'їнської та Очеретинської громад, а зранку Авдіївка тричі потрапили під артобстріл - без жертв.

На Горлівському напрямку загинули 2 людини - в Бахмуті та Іванівському. Ще 2 людини у Бахмуті одержали поранення. У громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Поодинокі обстріли зафіксовано на околицях Соледарської громади - там без жертв.

На Лисичанському напрямку 3 людини поранено і 7 будинків пошкоджено у Ямполі Лиманської громади", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28316) Донецька область (8381)


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