ЗСУ не узгоджують із США операції та удари по території РФ, - Пентагон
Україна не координує зі США можливі військові операції та удари по території Росії.
Про це на брифінгу заявила представник Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Таким чином вона прокоментувала недавні вибухи на аеродромах в Енгельсі та Рязані.
За словами представниці Пентагону, вона не може сказати, що Київ і Вашингтон постійно спілкуються з приводу майбутніх ударів по росіянах. Вона зазначила, що контакти стосуються військової допомоги, якої потребує Україна.
"Вони ухвалюють рішення на місцях, з точки зору наведення, з точки зору того, коли вони проводять операцію. Ми надаємо допомогу в забезпеченні безпеки. Тож ні, ми не обов'язково були проінформовані або знали про якийсь удар у Росії", - заявила Сінгх.
Представник Пентагону наголосила, що за подробицями варто звертатися безпосередньо до українських військових.
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А если и беспилотники были-так их можно купить в любом Военторге.
але леви розмовляють дещо інакше.
ця ляля працює заступницею прес-секретаря Білого будиночку
це щось на кшталт бригадира прибиральниць сортирів)))