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Новини Війна
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ЗСУ не узгоджують із США операції та удари по території РФ, - Пентагон

аеродром,авіабаза,maxar,енгельс

Україна не координує зі США можливі військові операції та удари по території Росії.

Про це на брифінгу заявила представник Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Таким чином вона прокоментувала недавні вибухи на аеродромах в Енгельсі та Рязані.

За словами представниці Пентагону, вона не може сказати, що Київ і Вашингтон постійно спілкуються з приводу майбутніх ударів по росіянах. Вона зазначила, що контакти стосуються військової допомоги, якої потребує Україна.

"Вони ухвалюють рішення на місцях, з точки зору наведення, з точки зору того, коли вони проводять операцію. Ми надаємо допомогу в забезпеченні безпеки. Тож ні, ми не обов'язково були проінформовані або знали про якийсь удар у Росії", - заявила Сінгх.

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Представник Пентагону наголосила, що за подробицями варто звертатися безпосередньо до українських військових.

Автор: 

Пентагон (1417) росія (65007) ЗСУ (7519)


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Топ коментарі
+18
Правильно они тут ни при чем.И Украина ни при чем-это все курение в неустановленных местах.
А если и беспилотники были-так их можно купить в любом Военторге.
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08.12.2022 11:36
+13
какие украинские военные? это энгельская и рязанская народные республики тестируют вооружения. не сразу же на Кремль.
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08.12.2022 11:37
+12
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08.12.2022 11:48
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Правильно они тут ни при чем.И Украина ни при чем-это все курение в неустановленных местах.
А если и беспилотники были-так их можно купить в любом Военторге.
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08.12.2022 11:36 Відповісти
Не-не-не. Инфа 100%
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08.12.2022 11:37 Відповісти
"Их там нет"
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08.12.2022 13:37 Відповісти
какие украинские военные? это энгельская и рязанская народные республики тестируют вооружения. не сразу же на Кремль.
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08.12.2022 11:37 Відповісти
Ясно, що не узгоджують. Тільки-от Хаймарси, наприклад, запрограмовані на те, щоб завдавати удари виключно всередині українських кордонів. нарасію вони не наведуться. Про це писало американське видання. Тому постійне акцентування уваги америкоїдів про те, що вони нікому нічого не забороняють, звучить особливо цинічно
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08.12.2022 11:41 Відповісти
Куди ЗСУ хімарси наведуть, туди вони і наведуться. Хімарси запрограмовані щоб ракети ATACMS не підходили.
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08.12.2022 11:44 Відповісти
Хаймарс це пускова установка. Програмується ракета а ні пускова установка. Не читайте кремлівське лайно (як то республіканські газети, публікацію в яких проплачує кремлівська хвойда - Трамп).
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08.12.2022 12:43 Відповісти
судячи з усього це чергове кацапське іпсо ...
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08.12.2022 11:45 Відповісти
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08.12.2022 11:48 Відповісти
Справа хаймарса, розвернутися у бік запуска і вірегулювати кут нахилу. Програмування ракети проводится екіпажем. Хаймарсу похер яку ракету запускати з сумісних із ним. Ціль програмується в ракеті, а не в хімарсі і хімарсу неможливо заборонити запускати якусь особливу ракету - якщо він не зламаний, то запустить будь-які ракети що туди встановив екіпаж. Хімарс це не батут
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08.12.2022 12:51 Відповісти
Молодці, відзвітували перед кацапами. Знов запобігли Третій світовій війні та ядерному вибуху. Алелуйя!
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08.12.2022 11:49 Відповісти
И после этого, они еще там что-то вякают про "мы не ведемся на ядерный шантаж РФ". Тьфу! Противно читать эти оправдания перед РФ!
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08.12.2022 12:35 Відповісти
Правильно. Головне - скоріше дистанціюватися.
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08.12.2022 12:00 Відповісти
А нафига вообще унижаться перед свинособаками подобными заявлениями.
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08.12.2022 13:01 Відповісти
"сінгх" перекладається як "лев", це сікхське прізвище.

але леви розмовляють дещо інакше.
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08.12.2022 13:26 Відповісти
Сабрина Сингх жодного разу не була представником Пентагону

ця ляля працює заступницею прес-секретаря Білого будиночку

це щось на кшталт бригадира прибиральниць сортирів)))
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08.12.2022 15:19 Відповісти
узгоджують-узгоджують, не треба ля-ля)))
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08.12.2022 13:41 Відповісти
Головне, щоб ЗСУ нічого не узгоджували з ОПою, тоді перемога невідворотна.
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08.12.2022 15:02 Відповісти
 
 