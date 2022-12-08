Упродовж місяця до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва, - Резніков

Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше армія приймала до експлуатації 1-2 зразки БПЛА на рік. Для порівняння: за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва. Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат.

Раніше ця процедура займала 1,5-2 роки. Сьогодні вона дуже швидка. Головне – щоб виріб мав ТТХ, потрібні для військ", - пояснив міністр.

За словами Резнікова, зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва.

"Ми плануємо ухвалити рішення щодо них до кінця року", - додав міністр оборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков про залишки ракетного арсеналу Росії: 13% "Іскандерів", 30% "Калібрів" і тисячі С-300