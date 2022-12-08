Упродовж місяця до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва, - Резніков
Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва.
Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Раніше армія приймала до експлуатації 1-2 зразки БПЛА на рік. Для порівняння: за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва. Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат.
Раніше ця процедура займала 1,5-2 роки. Сьогодні вона дуже швидка. Головне – щоб виріб мав ТТХ, потрібні для військ", - пояснив міністр.
За словами Резнікова, зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва.
"Ми плануємо ухвалити рішення щодо них до кінця року", - додав міністр оборони.
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@andrey_poltava_
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Тільки США передали нам снарядів 155 мм, що їх промисловість виробляє за ШІСТЬ років.
Нажаль в нас до цього втрачено по халатності або зловмисно, чотири арсеналу, на яких снарядів та ракет було на три роки такого темпу стрільби, як зараз дозволяє собі рф.
Але в нас є багато ще радянських гармат і снаряди до неї ох як би нам сталі у нагоді.
а яка їх ціна в порівнянні з світовими аналогами???
яка їх якість???
чи "випадково" це не вироби арахамії
бо як що так то їх могли прийняти на озброєння ще до випробувань
пишіть все, щоб ми могли порівняти
і запам,ятайте, що лобісти не сплять
не купуйте гавно для ЗСУ
сьогодня вже бачили всі, які вагони надає Укрзалізниця
її керівництво і того хто їх проплатив, треба розстріляти накуй
і побачимо реакцію найнайнайвеличнішого і найнайнайвпливовішого
Какое новое оружие есть в войсках…
Сколько типов…
За какой период…
Ум есть?
Мабуть, Резніков пам'ятає «потужну спадщину» Тарана з Хомчаком для Українців, бо Захисникам України, вони вспоминаються великою кров'ю, а не великим асфальтом‼️🇺🇦⚔️❤️😡💯🤬😠🇺🇦⚔️❤️
Так и с твоим сообщением.