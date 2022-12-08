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Новини Війна
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Упродовж місяця до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва, - Резніков

резніков

Зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше армія приймала до експлуатації 1-2 зразки БПЛА на рік. Для порівняння: за останні 30 днів до експлуатації в ЗСУ допущено 7 зразків БПЛА українського виробництва. Для спрощення взаємодії з виробниками створено сайт, де кожен розробник, у якого є готовий продукт, може подати заявку до Міноборони на допуск до експлуатації свого виробу. Офіційний допуск до експлуатації означає, що Міноборони може закупати вироби, а ЗСУ ставити їх у штат.

Раніше ця процедура займала 1,5-2 роки. Сьогодні вона дуже швидка. Головне – щоб виріб мав ТТХ, потрібні для військ", - пояснив міністр.

За словами Резнікова, зараз на розгляді перебуває ще 19 заявок щодо допуску до експлуатації БПЛА українського виробництва.

"Ми плануємо ухвалити рішення щодо них до кінця року", - додав міністр оборони.

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Автор: 

безпілотник (4126) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+34
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08.12.2022 12:01
+26
Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·

https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1600685468433403905

- "Ми фактично готувались до війни з грудня 2019." Данілов
- Перший день повномасштабного вторгнення. В Офісі Президента з запасів їжі тільки розбавлена мівіна.

Directed by Robert B. Weide
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08.12.2022 11:57
+23
Готувались же. Зупинили ракетну програму, зупинили закупку Стугни та ін . відвели війська від укріплень, розмінували Херсонщину.
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08.12.2022 12:48
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Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·

https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1600685468433403905

- "Ми фактично готувались до війни з грудня 2019." Данілов
- Перший день повномасштабного вторгнення. В Офісі Президента з запасів їжі тільки розбавлена мівіна.

Directed by Robert B. Weide
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08.12.2022 11:57 Відповісти
Брехня.
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08.12.2022 11:58 Відповісти
Готувались же. Зупинили ракетну програму, зупинили закупку Стугни та ін . відвели війська від укріплень, розмінували Херсонщину.
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08.12.2022 12:48 Відповісти
Це не ми. Настамнєт.
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08.12.2022 11:57 Відповісти
То є добре, але що там з зимовою формою, пане Резніков?
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08.12.2022 12:00 Відповісти
Тільки що прийшла пробна тривога. Як ви таке слухаєте днями. До сих пір мороз по шкірі
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08.12.2022 12:01 Відповісти
Уже не звертаємо уваги! Упаде - то й впаде - жить якось треба?
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08.12.2022 18:19 Відповісти
Я автоматично набираю повний чайник, уже пакую другу велику полосату сумку на суботу, рідним. Слідкую за усіма новинами....а брат каже,що усе нормально....Бережіть себе.
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08.12.2022 18:26 Відповісти
Куди дінемося? Живемо - від включення електрики до виключення Три години є - шість - нема Включили в 17 виключать у 20 Коли нема електроенергії - батареї не працюють Температура падає до 14 градусів Ляжемо спать Потім включать електрику у 2 ночі Сяду до компа Якщо дружина прокинеться - включить телевізор і сяде в"язать хлопцям шкарпетки Перша партія вже на фронті Вже зв"язала нову - 6 пар І в"яже далі Аби нитки привозили
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08.12.2022 18:47 Відповісти
Знаю Вас сто років, ще з тих років. Хочу читати Вас і надалі. Бережіть себе, низький уклін дружині. Як написав мені учора Дизель Шоу. Усе буде Україна!
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08.12.2022 22:12 Відповісти
Дякую за побажання Можете за нас порадіть - нам електрику включили раніше графіку Тепер можуть і не виключать годин до 5 ранку
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08.12.2022 23:05 Відповісти
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08.12.2022 12:01 Відповісти
Неправду каже пан генерал.
Тільки США передали нам снарядів 155 мм, що їх промисловість виробляє за ШІСТЬ років.
Нажаль в нас до цього втрачено по халатності або зловмисно, чотири арсеналу, на яких снарядів та ракет було на три роки такого темпу стрільби, як зараз дозволяє собі рф.
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08.12.2022 20:50 Відповісти
Думаю,що це старе, бо на сьогодні снаряд проти снаряда. Є чим орків "вітати"
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08.12.2022 22:14 Відповісти
155 мм мало, але вони набагато більш точні. Та і 155 мм, просто за рахунок більшого калібру, стріляє на 10% дальше 152-мм. Тому кількість змінила справжня якість.

Але в нас є багато ще радянських гармат і снаряди до неї ох як би нам сталі у нагоді.
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09.12.2022 15:10 Відповісти
Ви це десь у Бахмуті скажіть і вислухаєте майже одні нецензурні вислови.
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09.12.2022 15:11 Відповісти
Ця інформація іде з Бахмут,
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09.12.2022 19:18 Відповісти
Два перших відпрацювали найс ..Фактор неочікуваності і календарні дати ..Кримський міст -на днюху , аеродроми на дня ЗСУ .
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08.12.2022 12:16 Відповісти
ех скільки втрачено часу та можливостей- сьогодні Україна за це розплатилася Життями найбільш мотивованих та про-Українських Воїнів Патріотів (((
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08.12.2022 12:40 Відповісти
що свої, це добре
а яка їх ціна в порівнянні з світовими аналогами???
яка їх якість???
чи "випадково" це не вироби арахамії
бо як що так то їх могли прийняти на озброєння ще до випробувань
пишіть все, щоб ми могли порівняти
і запам,ятайте, що лобісти не сплять
не купуйте гавно для ЗСУ
сьогодня вже бачили всі, які вагони надає Укрзалізниця
її керівництво і того хто їх проплатив, треба розстріляти накуй
і побачимо реакцію найнайнайвеличнішого і найнайнайвпливовішого
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08.12.2022 12:43 Відповісти
Найвеличніший як завжди відмажеться героїчним відео про себе на ТВ.
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08.12.2022 13:02 Відповісти
могила все глубже и глубже вырывается для того, кто сказал, что его никто не предупреждал о развязывании расией агрессии против Украины...
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08.12.2022 12:45 Відповісти
арахламідія представив свої "подєлкі" із гавна і палок?
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08.12.2022 13:03 Відповісти
Агрохімію навпаки послали нах з його гівняними дронами.
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08.12.2022 14:30 Відповісти
До Зе дебілів нарешті починає доходити що це війна, а не Земарафон.
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08.12.2022 14:29 Відповісти
Для Кого он это говорит?!

Какое новое оружие есть в войсках…
Сколько типов…
За какой период…

Ум есть?
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08.12.2022 14:38 Відповісти
Головне в цьому питанні - ХТО сидить в приймальній комісії???
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08.12.2022 14:45 Відповісти
Це ж рівно в 7 разів більше, ніж за весь довоєнний період зе-влади. І так по всьому. Від снарядів до "Нептунів" включно.
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08.12.2022 15:08 Відповісти
А впродовж трьох років Гончарук-Шмигаль чим займалися під «величним» патронатом Разумкова-Стефанчука-Зеленського щодо виробництва нового Озброєння для забезпечення безпеки України 🤯🤯⁉️⁉️⁉️⁉️😡🤬😤😠🤷‍♂️🙈
Мабуть, Резніков пам'ятає «потужну спадщину» Тарана з Хомчаком для Українців, бо Захисникам України, вони вспоминаються великою кров'ю, а не великим асфальтом‼️🇺🇦⚔️❤️😡💯🤬😠🇺🇦⚔️❤️
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08.12.2022 15:09 Відповісти
Не зря тут пишемо))) є результат, видно хтось читає)
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08.12.2022 16:33 Відповісти
Древние шаманы могли вызывать дождь. Как они это делали? Танцевали, пока не пойдет дождь.
Так и с твоим сообщением.
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08.12.2022 17:39 Відповісти
Чего так подгорел)))
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08.12.2022 20:51 Відповісти
Та просто болтаю ерундой
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08.12.2022 21:31 Відповісти
 
 