Угорщина виступила проти нового пакету санкцій ЄС щодо РФ, - Financial Times
Угорщина на зустрічі послів країн ЄС виступила проти запланованого нового пакету антиросійських санкцій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило у четвер видання Financial Times із посиланням на джерела.
"На зустрічі послів країн ЄС, що відбулася вчора, Угорщина, яка вже наклала у вівторок вето на пакет допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро, виступила проти нового пакету санкцій проти Росії і пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання зброї Україні та іншим країнам", - йдеться в публікації.
"Вони поводяться складно скрізь, де тільки можна. Це стає доволі передбачуваним", - прокоментував високопосадовець ЄС, поінформований про перебіг зустрічей.
Топ коментарі
+36 Oleksii Pilevych
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+34 Константин #510851
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обгрунтування - несподівані роботи, або зупинки роботи компресорних станцій через відсутність енергетичних потужностей саме на цій ділянці
Українці мають сидіти у холоді та без електрики, а ці курви так відбудуться?!
Если венгры действительно были бы несогласны с таким поведением своих лидеров - они бы протестовали у себя. И где протесты?
в одкб накуй гоніть їх....
воля або смерть.
це гасло звучить віками
.
Союзнички долбанные...🦍🦍🦍💀💀💀
Угорщина буде шкодити не тільки Україні але і ЄС б вона схиляє ЄС на бік Росії.
самая перваю и обьемная гуманитарка пришла от грузии. наши грузини под бахмутам погибают.
еще претензии у вас?
- Выступление рейхсфюрера Генриха Гиммлера в Штеттине 13 июля 1941 года