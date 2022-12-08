УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10058 відвідувачів онлайн
Новини
7 439 52

Угорщина виступила проти нового пакету санкцій ЄС щодо РФ, - Financial Times

угорщина

Угорщина на зустрічі послів країн ЄС виступила проти запланованого нового пакету антиросійських санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило у четвер видання Financial Times із посиланням на джерела.

"На зустрічі послів країн ЄС, що відбулася вчора, Угорщина, яка вже наклала у вівторок вето на пакет допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро, виступила проти нового пакету санкцій проти Росії і пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання зброї Україні та іншим країнам", - йдеться в публікації.

"Вони поводяться складно скрізь, де тільки можна. Це стає доволі передбачуваним", - прокоментував високопосадовець ЄС, поінформований про перебіг зустрічей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан обіцяє і надалі виступати проти плану ЄС надати Україні 18 млрд євро

Автор: 

Угорщина (2266) росія (65007) санкції (11793) Євросоюз (13359)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
Вже чітко видно й зрозуміло що Угорщина посібник терористів рашисскіх. Орбан посібник *****.
показати весь коментар
08.12.2022 12:25
+34
перекрити їм кацапський газ та нафту!
обгрунтування - несподівані роботи, або зупинки роботи компресорних станцій через відсутність енергетичних потужностей саме на цій ділянці

Українці мають сидіти у холоді та без електрики, а ці курви так відбудуться?!
показати весь коментар
08.12.2022 12:25
+23
Типичный диверсант, который ведет саботаж. С разницей в том, что все вокруг прекрасно всё видят и понимают.
показати весь коментар
08.12.2022 12:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мальчиш-Плохиш плохо закончил...
показати весь коментар
08.12.2022 12:20 Відповісти
перекрити їм кацапський газ та нафту!
обгрунтування - несподівані роботи, або зупинки роботи компресорних станцій через відсутність енергетичних потужностей саме на цій ділянці

Українці мають сидіти у холоді та без електрики, а ці курви так відбудуться?!
показати весь коментар
08.12.2022 12:25 Відповісти
нафтопровод Дружба йде в венгрію через Україну. Запитай у ерьмака, чому ми прокачуємо руськую нефть.
показати весь коментар
08.12.2022 17:48 Відповісти
Вже чітко видно й зрозуміло що Угорщина посібник терористів рашисскіх. Орбан посібник *****.
показати весь коментар
08.12.2022 12:25 Відповісти
орбан і оточення - так, а Угорщина ще не факт. Вони правда слухають того орбана, бо він ніби проти лівацтва і позиціонує себе мало не як єдиний і останній захисник від лівацького мракобєсія, і при тому член пратії ***** тікає з таємної гей-вечірки під час ковідних обмежень по востічній ринві. Він правий популіст, говорить одне, а думає тільки чорт знає, що.
показати весь коментар
08.12.2022 13:27 Відповісти
Типичный диверсант, который ведет саботаж. С разницей в том, что все вокруг прекрасно всё видят и понимают.
показати весь коментар
08.12.2022 12:26 Відповісти
та йдіть вже накуй ублюдочний народ! Коли кацапи розвязали найбільшу війну у нас з часів 2СВ, вчиняють геноцид.. Венгри то проти санкцій то проти виділення грошей Україні-венгри ви ублюдки не краще за кацапів. Ми не повинні це забувати! Прийде розплата !
показати весь коментар
08.12.2022 12:29 Відповісти
орбан і ****** проти санкцій і проти допомоги Україні, орбан і ****** це ще не вся Угорщина.
показати весь коментар
08.12.2022 13:28 Відповісти
здесь тоже 3/4 населения проголосовали за асфальт и "перестать стрелять", а страдают все.

Если венгры действительно были бы несогласны с таким поведением своих лидеров - они бы протестовали у себя. И где протесты?
показати весь коментар
08.12.2022 14:26 Відповісти
Поміняите правила -- рішає більшість -- а то 29 за 1 протів і всі рішення котику під хвіст .
показати весь коментар
08.12.2022 12:31 Відповісти
це те ж незавжди правильно, і може зіграти проти нас, залежить від ситуації, на приклад Польша і країни Балтії теж можуть блокувати, скажимо захоче ЄС в лиці німців та іншіх прийняти всіх русскіх, мовляв у нас населення старе, робочих рук не вистачає і взагалі люди ж не винуваті, і ось це "не все так однозначано, есть и харошиє русскіє". А країни Східної Європи заблокують. І все.
показати весь коментар
08.12.2022 13:32 Відповісти
що ця країна робить в ЄС?????
в одкб накуй гоніть їх....
показати весь коментар
08.12.2022 12:34 Відповісти
і щоб мати ще одну Білорусію? А нам щоб ще й з боку Закарпаття окопи рити? Дякую.
показати весь коментар
08.12.2022 13:34 Відповісти
білоросі з нас не буде ніколи
воля або смерть.
це гасло звучить віками
показати весь коментар
08.12.2022 13:47 Відповісти
Завтра мадьяры будут убеждать, что их не так поняли и это вообще фейк.
показати весь коментар
08.12.2022 12:35 Відповісти
Не будуть.
показати весь коментар
08.12.2022 12:57 Відповісти
а амбіціям угрів не затіснов ЄС? може їм краще в тайожний саюз?
показати весь коментар
08.12.2022 12:37 Відповісти
ще один клаптик тайожного союзу в ЄС? нам-то що це дасть? орбан можливо спеціально такий поворот провокує.
показати весь коментар
08.12.2022 13:35 Відповісти
треба спитати угорщину- на чиєму вона боці у цій війні..., тоді все стане зрозумілим...
показати весь коментар
08.12.2022 12:41 Відповісти
Зрозуміле велике розчарування мадьяр , їх нелюбов і боязнь до України , як підлий і слабший , не любить і боїться , чесного , порядного і сильнішого ! Надіялись , що Путлер виконає обіцянку і " передасть " мадьярам частину української землі , на яку вони , у різні способи , безпідставно , постійно претендують ! А отримали дулю , копняка під зад , от і бісяться !
.
показати весь коментар
08.12.2022 12:43 Відповісти
Союз с диктатором плохо заканчивается. Во время Второй мировой Венгрия была в союэе с Германией, но Гитлер не церемонился со своими союзниками и в конце войны оккупировал Венгрию. После войны Венгрия была в Варшавском договоре (просоветский блок), но когда что-то пошло не так, СССР ввел туда свои войска. Сейчас Венгрия по факту в Союзе с запоребриком - хотят, чтобы история повторилась в третий раз?
показати весь коментар
08.12.2022 12:45 Відповісти
І 1956-й рік їх нічому не навчив, дійсно що ******* з йовбаками.
показати весь коментар
08.12.2022 12:51 Відповісти
****** як раз може і хочуть щоб повторилася історія.
показати весь коментар
08.12.2022 13:36 Відповісти
пора венгрию ставить на ее законное место - прямо возле параши...
показати весь коментар
08.12.2022 12:46 Відповісти
ви будете ставити Угорщину біля параші, а насправді поставити парашу біля своїх кордонів ще й з боку Закарпаття, та й все, хочеться в оточення, розумники?
показати весь коментар
08.12.2022 13:37 Відповісти
Если мадьяры так себя ведут значит это кому то выгодно....Выглядит это примерно так:"Вот хотели мы ввести новый пакет санкций и увеличить помощь Украине,ей Богу хотели,но у нас же должен быть консенсус,а один член ЕС против...так шо звиняйте...Но мы будем работать в этом направлении,очень усердно и с напряжением всех сил.Так что держитесь и хорошего вам настроения."....как то так....
показати весь коментар
08.12.2022 12:49 Відповісти
Венгрия была союзником Гитлера с 1940 года.. ничего удивительного..ССР дохляк был союзником Гитлера с 23 августа 1939 года
Союзнички долбанные...🦍🦍🦍💀💀💀
показати весь коментар
08.12.2022 12:57 Відповісти
Нагадайте мені, чому нафтопровід у ******** досі качає нафту, коли вся Україна сидить без електрики? Чи не на часі критикувати зелених бариг?
показати весь коментар
08.12.2022 13:02 Відповісти
Угорщина найбільший ворог України. Але ж Угорщина в Східній Європі і це слов'янська країна але дуже вороже ставиться до України на відміну Західної Європи.
Угорщина буде шкодити не тільки Україні але і ЄС б вона схиляє ЄС на бік Росії.
показати весь коментар
08.12.2022 13:07 Відповісти
Хто? Угорщина слов'янська країна? Я такого анекдоту ще не чув.
показати весь коментар
08.12.2022 13:14 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2022 13:22 Відповісти
Ой *********** уйоббики.
показати весь коментар
08.12.2022 13:07 Відповісти
Путинские шлюшки активно работают на развал ЕС. А вторые жуют сопли. Позорище.
показати весь коментар
08.12.2022 13:10 Відповісти
але такі є в кожній країні Світу. В нашій країні теж є.
показати весь коментар
08.12.2022 13:39 Відповісти
Угро-фины это и есть Мавзолейные Обезьяны 🦍🦍 какие они нафиг славяне...
показати весь коментар
08.12.2022 13:11 Відповісти
Якщо ЄС та США не можуть поставити троянського коня рашистів. - мадяр на місце, то значить вони самі його створили для відмазки перед Україною, а холуйська поведінка України стосовно мадярів, це приниження народу.
показати весь коментар
08.12.2022 13:40 Відповісти
А чому б мадяр не викинути з ЄС?
показати весь коментар
08.12.2022 13:59 Відповісти
Нічого,Україна і без цього лайна вистоїть та переможе,але добре пам'ятатиме цю "допомогу" у лиху годину.Світ тисний,а час з подіями в ньому скороминучий,тому не дивуйтесь виродки,коли у біді отримаєте від українця плювок в рило замість руки допомоги.
показати весь коментар
08.12.2022 14:02 Відповісти
Ще з Грузією таке ж саме лайно! Гімнюки при владі категорично проти допомоги нам! А ми за них переживали...
показати весь коментар
08.12.2022 14:14 Відповісти
что вы хотите от грузии? чтоб 2 млн. страна поставляла вам оружие (которого у нее нет)?
самая перваю и обьемная гуманитарка пришла от грузии. наши грузини под бахмутам погибают.
еще претензии у вас?
показати весь коментар
08.12.2022 16:24 Відповісти
гамнюков у себя в правительстве поишите в лице арахамия и арестович. и еще тех кто разминировал дорогу от крыма до мариуполя и за 3 года никакого свою оружие не пройзводил и хотел заключит мирний договор с пуйлой
показати весь коментар
08.12.2022 16:28 Відповісти
бульболяндия будет ставить...
показати весь коментар
08.12.2022 14:27 Відповісти
Вот интересно, а у нас хватает электроэнергии на прокачку нефти через нефтепровод "Дружба" в венгрию?
показати весь коментар
08.12.2022 14:39 Відповісти
І скільки що ЄС буде терпіти цих мадьяр? Можливо це їм навіть вигідно - якщо щось, то хто винен? - угорщина.
показати весь коментар
08.12.2022 14:56 Відповісти
Когда вы, друзья мои, сражаетесь на Востоке, вы продолжаете ту же https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0 борьбу против того же недочеловечества, против тех же низших рас, которые когда-то выступали под именем гуннов, позднее - 1000 лет назад во времена королей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 Генриха и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE%D0%BD_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Оттона I , - под именем венгров, а впоследствии под именем татар; затем они явились снова под именем https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BD Чингисхана и монголов. Сегодня они называются русскими под политическим знаменем большевизма.

- Выступление рейхсфюрера Генриха Гиммлера в Штеттине 13 июля 1941 года
показати весь коментар
08.12.2022 15:07 Відповісти
А баба яга угорщина проти, дивіться щоб не жаліли за свої вчинки, пуйло не вічний.
показати весь коментар
08.12.2022 15:27 Відповісти
Пора этих, ******** мадярских *********, ставить не место!
показати весь коментар
08.12.2022 15:32 Відповісти
пора решать вопрос с ************** *********
показати весь коментар
08.12.2022 15:38 Відповісти
почему мы до сих пор на них не подали в суд? хоть кто-то может объяснить?
показати весь коментар
08.12.2022 22:10 Відповісти
 
 