Угорщина виступила проти нового пакету санкцій ЄС щодо РФ, - Financial Times

Угорщина на зустрічі послів країн ЄС виступила проти запланованого нового пакету антиросійських санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило у четвер видання Financial Times із посиланням на джерела.

"На зустрічі послів країн ЄС, що відбулася вчора, Угорщина, яка вже наклала у вівторок вето на пакет допомоги Україні в розмірі 18 млрд євро, виступила проти нового пакету санкцій проти Росії і пропозиції подвоїти фонд ЄС для надання зброї Україні та іншим країнам", - йдеться в публікації.

"Вони поводяться складно скрізь, де тільки можна. Це стає доволі передбачуваним", - прокоментував високопосадовець ЄС, поінформований про перебіг зустрічей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Орбан обіцяє і надалі виступати проти плану ЄС надати Україні 18 млрд євро