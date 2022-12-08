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Новини Війна
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"Вірю, що й наступного року українці будуть найвпливовішими. Але вже в мирі", - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у важких боях сьогодні українці виборюють свободу для всіх у Європі.

Про це глава держави заявив у відеовиступі на урочистій церемонії оголошення списку Politico 28, передає Цензор.НЕТ.

"Лідер може бути по-справжньому впливовим лише тоді, коли він чи вона представляє не одного себе, а спільну волю, спільну мрію, спільну мету його народу. Так ми живемо в Україні. Ми максимально об'єднані й тому максимально міцні. Ми зосереджені на захисті нашої незалежності й тому досягаємо своїх цілей", - сказав президент..

Зеленський зазначив, що сьогодні у важких боях, ціною багатьох життів українці виборюють свободу для всіх у Європі.

"Для мене честь представляти всіх цих людей, усіх українців, і спрямовувати нашу спільну волю заради спільної мрії, заради спільної мети. Заради перемоги України в цій війні. Заради відбудови України. Заради повноцінного приєднання України до спільноти європейських народів – до нашого з вами Європейського Союзу. ... Вірю, що й наступного року українці будуть найвпливовішими. Але вже в мирі", – додав глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією видання Politico.

Читайте: Росія відповідатиме за всі вкрадені активи української держави, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23729)


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Топ коментарі
+15
Иди в сраку, падла.
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08.12.2022 13:06
+14
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08.12.2022 13:05
+11
И шашлыки с шаурмой жрёт.
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08.12.2022 13:12
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08.12.2022 13:05 Відповісти
Иди в сраку, падла.
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08.12.2022 13:06 Відповісти
щось не так?
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08.12.2022 13:09 Відповісти
Воно не так.
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08.12.2022 13:11 Відповісти
не розхитуйте рояль, нам на ньому ще перемогу святкувати.Заспокійтеся, посьорбайте рибного супчику.
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08.12.2022 13:13 Відповісти
Так там же не игра, а имитация, как и всё что делает это недоразумение и ошибка папы саши. Так что ни чего страшного.
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08.12.2022 13:16 Відповісти
Рейган теж імітував ядерний напад на СРСР, та й нічого, претензій нема.
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08.12.2022 13:20 Відповісти
Да вы, батенька ни как шаурмы с ЗЕлёной травкой накушались, раз сравниваете ПОЛИТИКА РЕЙГАНА с паяцем без высшего образования зеленским.
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08.12.2022 14:35 Відповісти
ты говоришь, ты сравниваешь.
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08.12.2022 14:40 Відповісти
Да вы никак СОВРАМШИ. Товарисчь майор.
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08.12.2022 14:45 Відповісти
ты сравнил Рейгана с Зеленским.
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08.12.2022 14:47 Відповісти
Разве?
Вернёмся к истокам, так сказать.



Так там же не игра, а имитация, как и всё что делает это недоразумение и ошибка папы саши. Так что ни чего страшного.

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Рейган теж імітував ядерний напад на СРСР, та й нічого, претензій нема.

Ваше?
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08.12.2022 14:49 Відповісти
Я констатировал факт, что оба человека являются артистами разговорного жанра, имитаторами. Причём их дарования мной не были подвергнуты качественному сравнению, поскольку занятие это глупое. Это как бы сравнивать Шекспира и Френсиса Скотта Фицджеральда.
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08.12.2022 14:55 Відповісти
ти майор, не поняв, що він погоджується з тим,
що він найвпливовіший
а в чому?????
шольц його посилає
орбан взагалі поклав на нього...
в чому його впливовість?
в тому що привів у владу аферистів і зрадників
чи в тому що переділ тіньового бізнесу видає за боротьбу з корупцією
може перестали качати ліву нафту, газ,
перестали копати бурштин
може пропала контробанда????
до перемоги ми прийдемо з ЗСУ а не з ним
краще скажи в яку країну це ******** буде тікати, як що встигне
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08.12.2022 13:26 Відповісти
Согласен, но мировая история ещё не знала, что бы во власти было СТОЛЬКО аферистов и предателей, сколько у Зеленского и его партии Слуга народа.
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08.12.2022 14:38 Відповісти
Времена всегда одинаковые. Не делайте круглые глаза на потеху публике, как жена Мертвечука.
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08.12.2022 14:42 Відповісти
Я не оспорил времена, и я не сделал глаза круглыми вы натурально ошибаетесь, я ясно выразился, что Мировая история не знала что бы во власти было СТОЛЬКО аферистов и предателей, сколько у Зеленского и его партии Слуга народа. Готовы оспорить?
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08.12.2022 14:44 Відповісти
Дубль два для альтернативно одарённых - мировая история развивается по спирали и всё что вы видите сейчас, она уже знала и уже было.
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08.12.2022 14:45 Відповісти
В вашей альтернативной одарённости я не сколько не сомневаюсь. Приведите примеры, когда в истории и в какой стране сразу во власти было СТОЛЬКО аферистов и предателей, как собрал вокруг себя Зеленский. В цифрах и фактах.
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08.12.2022 14:47 Відповісти
А судьи кто? Вы вольны кого ни попадя назвать аферистом, ну и я тоже.
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08.12.2022 14:49 Відповісти
Опять бла бла бла?
Я вообще то стараюсь не кормить тролей, ни парашных, ни заподляцких, но бывает делаю исключение, что бы повеселиться.
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08.12.2022 14:52 Відповісти
Я и не сомневался, что вы каждому столбу веселитесь, могли и не отчитываться.
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08.12.2022 14:58 Відповісти
Т.е., других аргументов у вас нет? Я так и думал.
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08.12.2022 18:56 Відповісти
аргументы обезьянам не подаю.
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08.12.2022 21:02 Відповісти
А, что вы, убогий, тогда подаёте арахамии? Ну, вместо аргументов, что вы ему подаёте?
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08.12.2022 21:53 Відповісти
Скажите, вы умственно недоразвиты от рождения или это у вас развилось в какой то определенный момент вашей жизни? Падение на годову, удар по голове, влияние единого шмарафона или что то иное?
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08.12.2022 22:25 Відповісти
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08.12.2022 22:46 Відповісти
Я понял, понял ( только не напрягайте свой гладкий мозг), что вы умственно недоразвиты от рождения.
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08.12.2022 23:08 Відповісти
...
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08.12.2022 23:11 Відповісти
ти Йов, не поняв, що Іісус погоджується з тим,
що він найвпливовіший
а в чому?????
Тебе він посилає
На твоіх дітей взагалі поклав...
в чому його впливовість?
в тому що привів до себе аферистів і зрадників, які продали його за 30 *********?
чи в тому що переділ релігійного бізнесу видає за боротьбу з гріхом
може так званим апостолам перестали качати гроші з християн ,
перестати торгувати хрестами та іконами
може пропали брехуни у християн????Як може труп стати живим?
До перемоги ми прийдемо з Пілатом а не з ним
краще скажи в яку країну цей єврейський сектант буде тікати, як що встигне
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08.12.2022 14:31 Відповісти
В видосиках.
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08.12.2022 14:36 Відповісти
Думаю в своем мозгу Боневтик уже давно победил, закончил войну и живет в мире
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08.12.2022 13:11 Відповісти
И шашлыки с шаурмой жрёт.
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08.12.2022 13:12 Відповісти
ии єтаа. гасподь гасподь..
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08.12.2022 14:33 Відповісти
Українці сильна,мужня і розумна нація,надіюсь без зелених і інших комедіантів
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08.12.2022 13:06 Відповісти
не розхитуйте рояль, нам на ньому ще перемогу святкувати.
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08.12.2022 13:11 Відповісти
Ну якщо ця істота так сказала, то буде навпаки.
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08.12.2022 13:06 Відповісти
Как-то я себя не чувствую дуже объеднаним с чуваком на Порше за 100к
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08.12.2022 13:06 Відповісти
Бо у Вас з ним різний моральний поріг
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08.12.2022 13:09 Відповісти
Він в мене прсто є
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08.12.2022 13:10 Відповісти
Якщо спалимо Москву і Кремль то без сумнівів...
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08.12.2022 13:10 Відповісти
"мир" в глазах мы уже "увидели" шашлыки уже "пожарили" Лучше бы помалкивал, Нострадамус хренов
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08.12.2022 13:10 Відповісти
шо ви хочте? жарити овець під час складнощів та загроз рекомендує Біблія.
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08.12.2022 13:15 Відповісти
а до чого тут це?
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08.12.2022 18:50 Відповісти
а до чого шашлики?
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08.12.2022 21:06 Відповісти
А ви уявіть собі вираз облич редакторів таймс через два роки, коли вони дізнаються, що їхнього найвпливовішого лідора ********** 2022, посадили довічно в Україні за статтями державна зрада, розкрадання гуманітарки, розкрадання в особливо великих розмірах тощо.
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08.12.2022 13:15 Відповісти
Та да, в нас же стільки тих президентів(та навіть посадовців на декілька ланок нижче) посадили за всю історію - аж перелічити неможливо...
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08.12.2022 13:18 Відповісти
Ви якісь реально скажені, я хз. По-перше, як вже вірно зазначили, жодного "папередніка" не те що не посадили, але й ні до відповідальності не притягнули. Жодного. Ви мені хочете сказати, що усі ці кучми/порошенкі менше розкрадали, ніж зеленські? Що, сурьозно? Ви мені хочете сказати, що ***** не напав би при порошенках, "стінах яценюка" та інших мегапроектах? Якщо хочете когось покарати, то карайте не тих, хто зараз підтримує країну, а тих, хто реально прагнув зробити її "федеральним округом" - Чугунія, Азірова та всю рабсіанську гоп-компанію. Чи вони при папередниках не сиділи у Верховній Раді?
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08.12.2022 14:08 Відповісти
Іди нахєр манкурт. Зєбався з країни, обравши нам клоуна преZeдентом, а тепер якісь претензії пред'являєш. Чи тобі нагадати прізвище того мудака, який на свій піар витрачає 2 млрд на рік, коли половина країни без даху над головою? Чи тобі нагадати прізвище дятла, який під час ковіду будував дороги на цвинтарі замість закупівлі ліків у лікарні? Так як крадуть при цій зеленій гниді, ще ніколи не крали з бюджету України, однак таким дебілам нічого не докажеш. До речі, що заважає моносброду посадити папєрєдніков? Бізнес інтереси льовочкіна-дєрьмака?
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08.12.2022 22:53 Відповісти
Коли я "з'******", презедентом був Ющ, так шо мімо кассы. Ще більше зедочєк став та пєрдачєлло свій штопай.
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08.12.2022 23:06 Відповісти
США, В.Британіє зніміть вже нарешті у цього зеленого криворагульного чмошника-малороса, запроданця-наркомана, корону Бога - не підходить вона йому !!!
зелений криворахульний наркоман, разом з відкритими агентами фсб в Україні єрмаками, арахаміями, подаляками, татаровими, тощо 2.5 роки робив усе щоб знати як мінімут 60-75% території України (судяи з усього по кордон так званої усср на 01.09.1939 року) під окупаціїю ***** лиш би ***** залишило їх усіх гауляйтерами окупованої частини України, вірніше юго-западного, новарасійского фо паРаші !!!




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08.12.2022 13:15 Відповісти
"бога"?
ахаха
та нема і не було ніяких богів!
поняв?
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08.12.2022 13:36 Відповісти
не пойняв ...
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08.12.2022 13:40 Відповісти
А також найбільш поважаючими і тримаючими данне слово!

(одразу згадуємо хто брав на себе забовязання перед Байденом розблокувати конкурси до антикорупційних структур і що з цього вийшло)
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08.12.2022 13:19 Відповісти
Зечмо , в решу чергу Перемога над рашистськими свинособаками.
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08.12.2022 13:23 Відповісти
..шось зовсім, якось не потрібна похвала "гнучкої випадкової Найвеличнівшивої посередності"..
- якось обійдемося без шмаркатих-зелених...
або міняйся вже, нарешті, і вичищай бєнєві стайні від бень-дермаків-арахнід-деркачів-смаглюк-верещук.............. і повертай вільні Українські медіа у телепростір, без найвеличнівшивої цензури....
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08.12.2022 13:23 Відповісти
Верю, что в 24 году весна придет и будут сажать зелень - начиная от клоуна...
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08.12.2022 13:43 Відповісти
промакашка бєнін......А що кремлівській мафії : війна йде не на їх території,винищать своїх диких придурків і зеків,знищать генералів (розвелось , що бліх),знищать застаріле іржаве озброєння (а куди його подіти....а потім єрмаки їм накрадуть нового ),знищать зажертих менеджерів газпрому (дуже гарнечистилище) оманськікнурі разом зкаламоєм вже працюють на кремлівську мафію (он "смотрящій"януковіча єЛДАК міцно тримає за інструмент одоробало разом ззрадою іправітєльством....абєнявагонами відправляє мільярди на "другу"армію світу....це й була мрія колективного путіна за рахунок працьовитих українців підняти свою "другу армію"(бо не вп..... не в "красну" армію ),відновити і модернізувати економіку.....ну не можуть вони бути "імпєрією" БЕЗ УКРАЇНЦІВ....бо тупі,бо злодії,бо гвалтівники,бо кати : можуть тільки красти,відбирати і брехати,брехати,брехати...Українці,чому ви такі добрі і наївні.....чому дозволи кучмі лягти під кремлівську мафію ?Чому зараз дозволяєте ,що б нас нищилизлодіюпри владі ? Хана нам доки бєняуруля.....
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08.12.2022 14:13 Відповісти
Миру з кацапами не буде апріорі, хіба що при повному розвалі росії.
Тому потрібно не про мир говорити, а про реальність, так от вона така, що у кого сильна армія, той має майбутнє.
Нам потрібне переоснащення армії по натівським стандартам, демонтаж російської церкви в Україні, реальна боротьба з корупцією, а не імітація і тотальне вигнання усього рашистського з нашої землі.
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08.12.2022 14:14 Відповісти
Верю , что до Украинцев дойдет, что они натворили в 19 году и что из себя представляет Оманский Осел и его кодла и примут меры....иначе пи....ц, как там сказал хозяин Нарика беня" я продам Украину за 5 лярдов..."
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08.12.2022 14:39 Відповісти
 
 