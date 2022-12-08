"Вірю, що й наступного року українці будуть найвпливовішими. Але вже в мирі", - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що у важких боях сьогодні українці виборюють свободу для всіх у Європі.
Про це глава держави заявив у відеовиступі на урочистій церемонії оголошення списку Politico 28, передає Цензор.НЕТ.
"Лідер може бути по-справжньому впливовим лише тоді, коли він чи вона представляє не одного себе, а спільну волю, спільну мрію, спільну мету його народу. Так ми живемо в Україні. Ми максимально об'єднані й тому максимально міцні. Ми зосереджені на захисті нашої незалежності й тому досягаємо своїх цілей", - сказав президент..
Зеленський зазначив, що сьогодні у важких боях, ціною багатьох життів українці виборюють свободу для всіх у Європі.
"Для мене честь представляти всіх цих людей, усіх українців, і спрямовувати нашу спільну волю заради спільної мрії, заради спільної мети. Заради перемоги України в цій війні. Заради відбудови України. Заради повноцінного приєднання України до спільноти європейських народів – до нашого з вами Європейського Союзу. ... Вірю, що й наступного року українці будуть найвпливовішими. Але вже в мирі", – додав глава держави.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією видання Politico.
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Вернёмся к истокам, так сказать.
Так там же не игра, а имитация, как и всё что делает это недоразумение и ошибка папы саши. Так что ни чего страшного.
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Рейган теж імітував ядерний напад на СРСР, та й нічого, претензій нема.
Ваше?
що він найвпливовіший
а в чому?????
шольц його посилає
орбан взагалі поклав на нього...
в чому його впливовість?
в тому що привів у владу аферистів і зрадників
чи в тому що переділ тіньового бізнесу видає за боротьбу з корупцією
може перестали качати ліву нафту, газ,
перестали копати бурштин
може пропала контробанда????
до перемоги ми прийдемо з ЗСУ а не з ним
краще скажи в яку країну це ******** буде тікати, як що встигне
Я вообще то стараюсь не кормить тролей, ни парашных, ни заподляцких, но бывает делаю исключение, что бы повеселиться.
що він найвпливовіший
а в чому?????
Тебе він посилає
На твоіх дітей взагалі поклав...
в чому його впливовість?
в тому що привів до себе аферистів і зрадників, які продали його за 30 *********?
чи в тому що переділ релігійного бізнесу видає за боротьбу з гріхом
може так званим апостолам перестали качати гроші з християн ,
перестати торгувати хрестами та іконами
може пропали брехуни у християн????Як може труп стати живим?
До перемоги ми прийдемо з Пілатом а не з ним
краще скажи в яку країну цей єврейський сектант буде тікати, як що встигне
зелений криворахульний наркоман, разом з відкритими агентами фсб в Україні єрмаками, арахаміями, подаляками, татаровими, тощо 2.5 роки робив усе щоб знати як мінімут 60-75% території України (судяи з усього по кордон так званої усср на 01.09.1939 року) під окупаціїю ***** лиш би ***** залишило їх усіх гауляйтерами окупованої частини України, вірніше юго-западного, новарасійского фо паРаші !!!
ахаха
та нема і не було ніяких богів!
поняв?
(одразу згадуємо хто брав на себе забовязання перед Байденом розблокувати конкурси до антикорупційних структур і що з цього вийшло)
- якось обійдемося без шмаркатих-зелених...
або міняйся вже, нарешті, і вичищай бєнєві стайні від бень-дермаків-арахнід-деркачів-смаглюк-верещук.............. і повертай вільні Українські медіа у телепростір, без найвеличнівшивої цензури....
Тому потрібно не про мир говорити, а про реальність, так от вона така, що у кого сильна армія, той має майбутнє.
Нам потрібне переоснащення армії по натівським стандартам, демонтаж російської церкви в Україні, реальна боротьба з корупцією, а не імітація і тотальне вигнання усього рашистського з нашої землі.