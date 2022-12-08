"Вірю, що й наступного року українці будуть найвпливовішими. Але вже в мирі", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у важких боях сьогодні українці виборюють свободу для всіх у Європі.

Про це глава держави заявив у відеовиступі на урочистій церемонії оголошення списку Politico 28, передає Цензор.НЕТ.

"Лідер може бути по-справжньому впливовим лише тоді, коли він чи вона представляє не одного себе, а спільну волю, спільну мрію, спільну мету його народу. Так ми живемо в Україні. Ми максимально об'єднані й тому максимально міцні. Ми зосереджені на захисті нашої незалежності й тому досягаємо своїх цілей", - сказав президент..

Зеленський зазначив, що сьогодні у важких боях, ціною багатьох життів українці виборюють свободу для всіх у Європі.

"Для мене честь представляти всіх цих людей, усіх українців, і спрямовувати нашу спільну волю заради спільної мрії, заради спільної мети. Заради перемоги України в цій війні. Заради відбудови України. Заради повноцінного приєднання України до спільноти європейських народів – до нашого з вами Європейського Союзу. ... Вірю, що й наступного року українці будуть найвпливовішими. Але вже в мирі", – додав глава держави.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією видання Politico.

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