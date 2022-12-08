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РФ розгорнула підрозділи 1-ї танкової армії вздовж лінії оборони біля Сватового, - британська розвідка

рф,окупанти,рашисти

Підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Росії, ймовірно, розгорнуті вздовж лінії оборони поблизу міста Сватове Луганської області.

Про це йдеться у зведенні, опублікованому у четвер Міністерством оборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що елітна 1-ша гвардійська танкова армія зазнала значних втрат на початку війни, зокрема, під час відступу з Харківської області у вересні.

Тепер вона, ймовірно, була частково посилена мобілізованими резервістами, хоча й залишається значно нижчою за дозволену чисельність понад 25 000 осіб, наголошує британська розвідка.

Наразі Росія завершила майже безперервну систему окопів уздовж 60 км між Сватовим і російським кордоном. Незважаючи на тривалість цих робіт, глибина оборонних споруд залишається невідомою. Ефективність оборонних операцій 1-ї гвардійської танкової армії Росії та інших формувань значною мірою залежатиме від обсягу взаємної підтримки позицій для відступу, йдеться у зведенні.

Також читайте: Російські військові будують лінію оборони поблизу Сватового

Автор: 

армія рф (17271) Велика Британія (5563) розвідка (3857) Сватове (59) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+6
ви забули гвардейская кантєміровская і про., і про. ... , добряче бита ЗСУ 😂
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08.12.2022 13:18
+4
тепер у них пахани командують
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08.12.2022 13:29
+3
А це повернулася не та сама перша танкова яку у лютому-квітні раз**ярили під Харковом?!
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08.12.2022 13:25
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1-я танковая армия... Это СВО или сводки с ТБД 2МВ?
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08.12.2022 13:13 Відповісти
ви забули гвардейская кантєміровская і про., і про. ... , добряче бита ЗСУ 😂
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08.12.2022 13:18 Відповісти
це 25 000 орків
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08.12.2022 13:20 Відповісти
це по штату, а у них добрячий некомплект як по особовому складу, так і в техніці
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08.12.2022 13:24 Відповісти
я розумію ,так і те ,що завезли не всю танкову армію ,а деякі підрозділи. І взагалі це нічого не змінює ,бо вони постійно щось завозять-вивозять
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08.12.2022 13:27 Відповісти
Судячи по тим самим анонсам танків то у русьні малувато.
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08.12.2022 14:31 Відповісти
та да, "после долгих кровопролитных боёв, потеряв 20 тис. вагнеровцев, наши войска за 6 месяцев продвинулись на 5 км в направлении города Бахмут! Ура, товарищи!"
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08.12.2022 13:22 Відповісти
Генерал Сирський вже виїхав до Сватова.... 😇
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08.12.2022 13:16 Відповісти
я десь читав що 1 танкова розтрощена вщент.
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08.12.2022 13:23 Відповісти
нажаль, "вщент" кацапів не стосується - чмобіки дохнут - бабы рожают 😕
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08.12.2022 13:27 Відповісти
Це іксперд Жданов казав тричі.
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08.12.2022 14:32 Відповісти
А це повернулася не та сама перша танкова яку у лютому-квітні раз**ярили під Харковом?!
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08.12.2022 13:25 Відповісти
та сама, бита-перебита.

цікаво, як у них тепер з офіцерами?
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08.12.2022 13:28 Відповісти
тепер у них пахани командують
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08.12.2022 13:29 Відповісти
Невдобно буде їм тікати - земля сирувата. 🤔
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08.12.2022 13:28 Відповісти
Гайдай в курсє?
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08.12.2022 14:19 Відповісти
 
 