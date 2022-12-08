РФ розгорнула підрозділи 1-ї танкової армії вздовж лінії оборони біля Сватового, - британська розвідка

Підрозділи 1-ї гвардійської танкової армії Росії, ймовірно, розгорнуті вздовж лінії оборони поблизу міста Сватове Луганської області.

Про це йдеться у зведенні, опублікованому у четвер Міністерством оборони Великої Британії у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що елітна 1-ша гвардійська танкова армія зазнала значних втрат на початку війни, зокрема, під час відступу з Харківської області у вересні.

Тепер вона, ймовірно, була частково посилена мобілізованими резервістами, хоча й залишається значно нижчою за дозволену чисельність понад 25 000 осіб, наголошує британська розвідка.

Наразі Росія завершила майже безперервну систему окопів уздовж 60 км між Сватовим і російським кордоном. Незважаючи на тривалість цих робіт, глибина оборонних споруд залишається невідомою. Ефективність оборонних операцій 1-ї гвардійської танкової армії Росії та інших формувань значною мірою залежатиме від обсягу взаємної підтримки позицій для відступу, йдеться у зведенні.

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