Росія тримає на бойовому чергуванні 13 кораблів. Серед них - один ракетоносій. ІНФОГРАФІКА

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом 4 ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал ВМС ЗСУ.

"Станом на 08.12.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 13 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 4 ракети", - йдеться в повідомленні.

Також в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 25 суден, з них 9 суден рухалось з протоки Босфор;

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