Данілов відповів Меркель: "Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів. Капітуляцію Путіна можна прийняти і стоячи"
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяву колишньої канцлерки ФРН Ангели Меркель, яка заявила, що війна в Україні "завершиться переговорами", оскільки "війни закінчуються за столом переговорів".
Коментар Данілов опублікував у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
Також Меркель не відповіла, коли і за яких обставин можуть розпочатися переговори.
"Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи. Р.S. Пані брала участь в "мінських угодах", результати відомі", - наголосив секретар РНБО.
Топ коментарі
+17 vuiko dobrui
показати весь коментар08.12.2022 13:55
+12 Joshua Merlin
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+9 Ivan Snigirenko
показати весь коментар08.12.2022 13:55
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красной площаді
"Черленому майдані ім. С.Бандери" у Масквабаді 😂
Якими х-вими і нікчемними виявилися канцлери (і канцлерші)-наступники рейхсканцлера! Кості А. Гітлера торохтять у домовині.
https://defence-line.org/2022/12/sluzhba-bozhya-za-rabotoj-chast-1/
Це стендап.