Данілов відповів Меркель: "Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів. Капітуляцію Путіна можна прийняти і стоячи"

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяву колишньої канцлерки ФРН Ангели Меркель, яка заявила, що війна в Україні "завершиться переговорами", оскільки "війни закінчуються за столом переговорів".

Коментар Данілов опублікував у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Також Меркель не відповіла, коли і за яких обставин можуть розпочатися переговори.

"Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи. Р.S. Пані брала участь в "мінських угодах", результати відомі", - наголосив секретар РНБО.

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