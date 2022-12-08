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Новини Війна
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Данілов відповів Меркель: "Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів. Капітуляцію Путіна можна прийняти і стоячи"

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував заяву колишньої канцлерки ФРН Ангели Меркель, яка заявила, що війна в Україні "завершиться переговорами", оскільки "війни закінчуються за столом переговорів".

Коментар Данілов опублікував у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

Також Меркель не відповіла, коли і за яких обставин можуть розпочатися переговори.

"Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію путіна можна прийняти і стоячи. Р.S. Пані брала участь в "мінських угодах", результати відомі", - наголосив секретар РНБО.

Читайте: Меркель каже, що під кінець свого терміну не мала впливу на Путіна

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Меркель Ангела (1139)


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Топ коментарі
+17
гарний тролінг фрау рібентропЮ колишньої гдр-івської комсомолки і агента штазі ...
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08.12.2022 13:55
+12
очень правильный ответ агенту кремля, гадившему Украине 20 лет...
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08.12.2022 14:29
+9
А роспись в капитуляции поставить на спине путина,когда согнется.
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08.12.2022 13:55
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А роспись в капитуляции поставить на спине путина,когда согнется.
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08.12.2022 13:55 Відповісти
Когда вынесут лежачего
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08.12.2022 14:06 Відповісти
А ще краще, акт капітуляції підписувати на кришці пуйловської труни.
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08.12.2022 14:08 Відповісти
Це теж гарно. Але дохлий не відчує приниження. А приниження це те чого він боїться.
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08.12.2022 14:13 Відповісти
Путлер трус. Он боиться не приниженная, а смерти
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08.12.2022 14:19 Відповісти
гарний тролінг фрау рібентропЮ колишньої гдр-івської комсомолки і агента штазі ...
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08.12.2022 13:55 Відповісти
Генерал Залужний підпише капітуляцію рашки "на колінці" на красной площаді

"Черленому майдані ім. С.Бандери" у Масквабаді 😂
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08.12.2022 14:18 Відповісти
Не знаю,але попри усе говорить він правильно
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08.12.2022 14:28 Відповісти
очень правильный ответ агенту кремля, гадившему Украине 20 лет...
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08.12.2022 14:29 Відповісти
"Щоб пошвидше закінчити війну потрібно пошвидше розгромити ворога. І закінчити війну." (Рейхсканцлер Німеччини часів 111 Райху А. Гітлер)
Якими х-вими і нікчемними виявилися канцлери (і канцлерші)-наступники рейхсканцлера! Кості А. Гітлера торохтять у домовині.
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08.12.2022 14:31 Відповісти
Бикує, але вдягся не по заявам.
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08.12.2022 15:00 Відповісти
Из двух экс-канцлеров Германии, оба - агенты Кремля. В материалах о Германии мы писали о том, что оттуда нам сообщают о работе немецких спецслужб, которые уже накопили килотонны материалов на свою политическую дрянь, включая фрау Меркель и ее предшественника - Шредера, но не могут реализовать наработки в процессуальном плане. В самом деле, если прямо сейчас пустить материалы в суды, то окажется, что из двух экс-канцлеров Германии, оба - агенты Кремля. По-хорошему, им бы надо было сделать себе харакири любым доступным способом, чтобы не дать выплеснуться позору наружу, но глядя на их самодовольные рожи, становится понятна невозможность таких мероприятий. Такие даже выйти в окно не смогут, как это делали многие товарищи в так любимой ими стране (не Германии). В общем, нет политической воли отдать этих деятелей в руки правосудия и потому они продолжают множить позор.
https://defence-line.org/2022/12/sluzhba-bozhya-za-rabotoj-chast-1/
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08.12.2022 15:05 Відповісти
Оба завербованы ещё в 80-х
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08.12.2022 18:45 Відповісти
Гойдаючись на шибиниці підпише
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08.12.2022 15:08 Відповісти
Майже 10 років мурижили Україну, закріпляючи успіхі карліка. Азербайджан замотували 30 років тими самими мінськими угодами, поки він не наніс військову поразку арменії. Висновок - тікльки військовий шлях і без всяких мінськів і брехливих посередників у вигляді фрау штазі.
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08.12.2022 15:12 Відповісти
Данілов остаточно визначився, в чому саме його сильні якості як секретаря РНБО.
Це стендап.
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08.12.2022 17:32 Відповісти
В 1945г войну закончили не переговорами. Никому в голову не шло вести переговоры с немецким Гитлером. А с русским Гитлером предлагают такие переговоры вести.... Деградация морали?
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08.12.2022 18:47 Відповісти
З "німецьки Гітлером" були неодноразові спроби сепаратних переговорів з боку Західних країн. І не для того, щоб "добити нацистів у власному лігві", (як пиз.ять кацапи на кождому кроці) а щоб добитися капітуляції військ Вермахту у Франції і Італії і пропустити союзні війська у Німеччину. І не допустити комуністичну орду в цивілізований світ. Чи ще хтось вірить, що Другий фронт (висадка союзників в Італії і Нормандії) був відкритиЙ, щоб "добити нацистів" ?
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09.12.2022 09:46 Відповісти
Такие переговоры велись за спиной Гитлера - потому безуспешно
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09.12.2022 11:54 Відповісти
 
 