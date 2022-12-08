США схвалять передачу Німеччиною Україні танків Leopard 2, - Бундестаг
Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США схвалять передання Німеччиною Україні танків Leopard 2.
Про це вона написала у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Це також було підтверджено під час мого візиту до Вашингтону під час усіх дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті. Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов’язання. Ми не повинні залишати Україну. Вам потрібні танки", - вказала Штрак-Циммерман.
Раніше німецьке видання FAZ повідомило з посиланням на джерела, що Сполучені Штати дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких основних бойових танків Leopard 2 в Україну, якщо Берлін зважиться це зробити.
Уточнюється, що США не просили Німеччину здійснювати такі постачання.
Відзначається, що тільки із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати 80 одиниць у найкоротші терміни. Ще 30 одиниць використовуватимуться у центрі бойової підготовки Бундесверу для представлення танків супротивника.
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вегетаріанціпацифісти на державному рівні.
З німцями юшки не звариш - маємо орієнтуватись на південнокорейську "Чорну пантеру" з локалізацією виробництва в Україні спільно з поляками
чому вся бронетехника у світі із родини кошачих? 😹😂
лише одна собачка "Дінго"
Пам'ятаю пішла чутка по ЗМІ, що Сеул передасть Україні снаряди 155 калібру.
Так південні корейці два тижні відхрещувались, що у них і в думках такого не було.
В нас, до речі, є свої класні розробки по танках. Той же "Оплот". Аби фінансування було...
може їх тому й не надають, щоб не ганьбитися "славою німецької зброї" у реальних жорстоких боях на витривалість та роботі техніки на межі можливостей?, бо чОткость роботи гарного двигуна на параді чи поодиноких якісних пострілах - то-таки щось інше на реальній війні??
не тому що вони погані, вони занадто гарні (наворочені), як панцергаубиця 2000
Краще німецьке ППО.
МИД педирации сообщает, что обмен состоялся. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. Бут уже вернулся на россию, уточнили в ведомстве.
Схоже на те, що автор чи редактор статті мають зуб на союзників України у цій війні.