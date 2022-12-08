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Новини Війна
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США схвалять передачу Німеччиною Україні танків Leopard 2, - Бундестаг

танк,леопард,leopard

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США схвалять передання Німеччиною Україні танків Leopard 2.

Про це вона написала у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це також було підтверджено під час мого візиту до Вашингтону під час усіх дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті. Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов’язання. Ми не повинні залишати Україну. Вам потрібні танки", - вказала Штрак-Циммерман.

Раніше німецьке видання FAZ повідомило з посиланням на джерела, що Сполучені Штати дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких основних бойових танків Leopard 2 в Україну, якщо Берлін зважиться це зробити.

Уточнюється, що США не просили Німеччину здійснювати такі постачання.

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Відзначається, що тільки із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати 80 одиниць у найкоротші терміни. Ще 30 одиниць використовуватимуться у центрі бойової підготовки Бундесверу для представлення танків супротивника.

Автор: 

Німеччина (7336) зброя (7443) допомога (8322) США (22643) танк (2061)


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Топ коментарі
+13
Німеччина погодиться і передасть аж 3 танки. І 5 через декілька місяців. а снаряди до них заблокує яка-небудь Швейцарія, бо вегетаріанці пацифісти на державному рівні.
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08.12.2022 14:01
+12
Не радійте, зараз вам Шольц пояснить, чому Леопарди українцям не можна
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08.12.2022 13:55
+11
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08.12.2022 13:57
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Не радійте, зараз вам Шольц пояснить, чому Леопарди українцям не можна
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08.12.2022 13:55 Відповісти
Тому що українці напевно не вміють на них їздити.
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08.12.2022 14:01 Відповісти
Зате українці можуть швидко навчитись на них воювати, а потім ще і німців навчити ))
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08.12.2022 14:43 Відповісти
Німеччина погодиться і передасть аж 3 танки. І 5 через декілька місяців. а снаряди до них заблокує яка-небудь Швейцарія, бо вегетаріанці пацифісти на державному рівні.
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08.12.2022 14:01 Відповісти
Нажаль, Ви праві!
З німцями юшки не звариш - маємо орієнтуватись на південнокорейську "Чорну пантеру" з локалізацією виробництва в Україні спільно з поляками

чому вся бронетехника у світі із родини кошачих? 😹😂
лише одна собачка "Дінго"
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08.12.2022 14:12 Відповісти
Таки так
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08.12.2022 14:56 Відповісти
Та Південна Корея щось не дуже нам зброєю допомогає.
Пам'ятаю пішла чутка по ЗМІ, що Сеул передасть Україні снаряди 155 калібру.
Так південні корейці два тижні відхрещувались, що у них і в думках такого не було.
В нас, до речі, є свої класні розробки по танках. Той же "Оплот". Аби фінансування було...
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08.12.2022 15:10 Відповісти
недавно 5 екскаваторів нам передали )) МІНІ правда
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08.12.2022 18:18 Відповісти
В мире все есть, это правда. Денег у Украины на закупки в нужном обьеме нет и не будет в ближайшем будущем. Ничего не остается, как работать с союзниками и желательно при этом не гадить им на голову, как делает масса наших полезных идиотов.
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08.12.2022 18:20 Відповісти
Во всей этой задаче есть один единственный, но определяющий вопрос-КТО ЗАПЛАТИТ за поставку вооружений в Украину? Если бы все было так просто- Украина уже давно бы за свои деньги( которых нет и необходимом количестве и не предвидятся), давно бы уже закупила и танки и самолеты и ПВО и много еще полезного. Вот такие реалии жизни.
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08.12.2022 18:17 Відповісти
Ага, давай еще тут зраду поищи. Давайте все зрадофилы соберуться и начнуть каркать и гадить на Німеччину. Может там посмотрят на вас, полезных идиотов и скажут-"не пошли ли вы лесом"?
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08.12.2022 18:13 Відповісти
що що ти там казав?))
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12.12.2022 14:45 Відповісти
Так ты читать разучился?
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12.12.2022 14:52 Відповісти
як там танки Леопард Україні? Це мабуть "зрадофіли" в черговий раз Шольца образили?
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12.12.2022 16:22 Відповісти
Хватит малолетнего дурачка из себя строить. Владей информацией, потом суждения высказывай.https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/krieg-in-der-ukraine/lieferungen-ukraine-2054514.
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12.12.2022 16:26 Відповісти
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08.12.2022 13:57 Відповісти
Я теж схвалюю. Ну і ???????
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08.12.2022 14:00 Відповісти
..і нічого. Попи#діли-розійшлись.
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08.12.2022 14:02 Відповісти
недалека історія - поляки сказали німцям "передайте Україні наші "пєтріоти". тепер американці туди ж. "і куди тепер бідним німцям податься?" )
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08.12.2022 14:02 Відповісти
Черговий пшик. Як з "Петріотами".
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08.12.2022 14:03 Відповісти
або "ти, малий, скажи малому, хай малий, малому скаже, хай малий теля прив'яже"
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08.12.2022 14:06 Відповісти
Та тихо-тихо, щас надо перед выборами на Шпульце проехать хоть одну остановку. После выборов начнется старая пластинка
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08.12.2022 14:09 Відповісти
Это хорошо,главное что есть первые ласточки,если передадут хоть пару для начала,это уже сдвиг с мертвой точки, потом будет больше, в начале войны нам тоже практически ничего не давали,а потом уже начались нормальные поставки
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08.12.2022 14:12 Відповісти
Іспанці передають Лео ту
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08.12.2022 15:02 Відповісти
******ли... скільки можна схвалювати-перехвалювати, як же довго це все тягнеться....
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08.12.2022 14:14 Відповісти
вже просто цікаво, що то воно таке ті Leopard 2?....
може їх тому й не надають, щоб не ганьбитися "славою німецької зброї" у реальних жорстоких боях на витривалість та роботі техніки на межі можливостей?, бо чОткость роботи гарного двигуна на параді чи поодиноких якісних пострілах - то-таки щось інше на реальній війні??
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08.12.2022 14:14 Відповісти
Леопард це німецька якість.
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08.12.2022 14:20 Відповісти
50% танків вермахта були в ремонті

не тому що вони погані, вони занадто гарні (наворочені), як панцергаубиця 2000
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08.12.2022 15:04 Відповісти
Нехай наші на мітсубісях ганяють, да?
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08.12.2022 14:47 Відповісти
В 2025м году? Тогда же когда приедут и заказанные новые NASAMS?
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08.12.2022 14:52 Відповісти
У той Німеччини всього 100 тих танків, хай не смішать світ, вояки хрєнові
Краще німецьке ППО.
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08.12.2022 15:08 Відповісти
Т, е ты против возможных поставок танков?
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08.12.2022 18:23 Відповісти
Чекай свої німчатські танки у році так 2025 му., може 24 му як що поспішать.
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08.12.2022 20:20 Відповісти
Ты не ответил на простой вопрос- ты против врзможной поставки танков?
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08.12.2022 22:01 Відповісти
Голову перевір - все що я можу сказати.
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08.12.2022 22:09 Відповісти
я теж схвалюю!)
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08.12.2022 15:17 Відповісти
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в рф по обвинению в контрабанде наркотиков, обменяли на россиянина Виктора Бута. Об этом сообщает CNN.
МИД педирации сообщает, что обмен состоялся. Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби. Бут уже вернулся на россию, уточнили в ведомстве.
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08.12.2022 15:26 Відповісти
Та нє, спочатку танки, а потім звіздьож....Бо вже було різного - чуть не Петріоти по периметру + супутник притули + інтегровані насамси + атакамси + дальнобійні хаймарси + ще там купа гепардів...короче фаршмашина...і де воно лендлізне залізо? Потихеньку, не все зразу...плять отримуючи такі колосальні гроші ми заганяємся у борги без наявного толку та прогресу...затягування часу проти нас
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08.12.2022 15:29 Відповісти
Назва статті перекручена і не відповідає її змісту. Як США можуть схвалювати передачу Леопардів Німеччиною? Хіба Німеччина є колонією США? Натомість, насправді США лише підтримують постачання Леопардів Україні.
Схоже на те, що автор чи редактор статті мають зуб на союзників України у цій війні.
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08.12.2022 19:14 Відповісти
 
 