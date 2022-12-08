США схвалять передачу Німеччиною Україні танків Leopard 2, - Бундестаг

Глава оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтвердила, що США схвалять передання Німеччиною Україні танків Leopard 2.

Про це вона написала у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це також було підтверджено під час мого візиту до Вашингтону під час усіх дискусій у Державному департаменті, Конгресі та Сенаті. Наші партнери очікують, що Німеччина виконає свої зобов’язання. Ми не повинні залишати Україну. Вам потрібні танки", - вказала Штрак-Циммерман.

Раніше німецьке видання FAZ повідомило з посиланням на джерела, що Сполучені Штати дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких основних бойових танків Leopard 2 в Україну, якщо Берлін зважиться це зробити.

Уточнюється, що США не просили Німеччину здійснювати такі постачання.

Також читайте: Данілов відповів Меркель: "Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів. Капітуляцію Путіна можна прийняти і стоячи"

Відзначається, що тільки із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати 80 одиниць у найкоротші терміни. Ще 30 одиниць використовуватимуться у центрі бойової підготовки Бундесверу для представлення танків супротивника.