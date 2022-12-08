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Визнання Зеленського людиною року за версією Time - це зашорена русофобія, - Пєсков

дмитрий,песков

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на визнання президента України Володимира Зеленського людиною року за версією журналу Time.

Слова Пєскова цитують російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що редакційна лінія видання (Time. - Ред.) не виходить за межі загальноєвропейського мейнстриму, який носить абсолютно зашорений, антиросійський і шалено-русофобський характер", - заявив представник Кремля.

Нагадаємо, американський журнал Time назвав персоною 2022 року президента України Володимира Зеленського та "дух України".

Найвпливовішою людиною Європи Зеленського своєю чергою визнало видання Politico. Президента Росії Путіна воно охарактеризувало як "невдаху року".

Також читайте: РФ може закінчити війну хоч завтра за бажання Зеленського, - Пєсков

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) Пєсков Дмитро (1610) росія (65007)


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Топ коментарі
+34
Звикайте опущені....
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08.12.2022 14:01
+34
це не зашорна русофобія, і взагалі не русофобія !!! це політична корукція, можливо не тільки політична ... людиною року, якщо по чесному, мав би стати генерал Залужний, ЗСУ та увесь українській народ, а не це тупориле, криворагульне зелене чмо що тільки піариться на війні та героїзмі українців !!!
зелений криворахульний наркоман, разом з відкритими агентами фсб в Україні єрмаками, арахаміями, подаляками, татаровими, тощо 2.5 роки робив усе щоб знати як мінімут 60-75% території України (судяи з усього по кордон так званої усср на 01.09.1939 року) під окупаціїю ***** лиш би ***** залишило їх усіх гауляйтерами окупованої частини України, вірніше юго-западного, новарасійского фо паРаші !!!




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08.12.2022 14:08
+23
"Зашорена"?... Та вас відверто зневажають, русня, бо ви є стухлий кал)
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08.12.2022 14:02
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Звикайте опущені....
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08.12.2022 14:01 Відповісти
Парашный йоршик иди нах за руцким кораблем
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08.12.2022 14:04 Відповісти
Точно, и пусть канает...
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08.12.2022 14:21 Відповісти
Козломордый, ты чего своей власовской тряпкой брезгуешь?)
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08.12.2022 16:29 Відповісти
это ты так зеркало пугаешь,шлепала рязанская...ржунемогу)
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08.12.2022 16:43 Відповісти
Набутылочник, у тебя в Рязани там пердаки у ваталетов сгорели))) Ты неудачно покурил?)))
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08.12.2022 16:55 Відповісти
набутылочник)) вот у тебя гули......кто тебя так обидел..не пали галоши ванька а то мама ножки не отмоет.....и все равно ржунемогу))
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08.12.2022 17:03 Відповісти
На тлі цього чебурашки я 100% на боці Клоуна.
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08.12.2022 16:06 Відповісти
Пече очко у під@расів! Ой як пече!) Мабуть репне невдовзі?!😁😁😁
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08.12.2022 17:11 Відповісти
"Зашорена"?... Та вас відверто зневажають, русня, бо ви є стухлий кал)
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08.12.2022 14:02 Відповісти
"загальноєвропейського мейнстриму, який носить абсолютно зашорений, антиросійський і шалено-русофобський характер" - іплан, ви війну розв'язали, в середині 21-го сторіччя, проти народу, який лицемірно звали "братнім", да вам по губам водити повинні всім світом до кінця життя, яка русофобія?!
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08.12.2022 14:02 Відповісти
Русофобія, це світовий тренд, привикайте, свинособаки.
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08.12.2022 14:02 Відповісти
Конечно обидно, когда твоего патрона признали посмещищем и неудачником года. Крепись пися, дале буде.
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08.12.2022 14:03 Відповісти
Роз'яснено ж оркам. Зеленський - людина, а карлік - невдаха року. Що ж тут незрозумілого. Якщо піськов невдоволений, то хай розігрує номінацію людина року у воркуті або орську. Там хутін пуй має виграти.
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08.12.2022 14:03 Відповісти
Русофобії Time ще недостатньо ...
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08.12.2022 14:03 Відповісти
Сьорбни з унітаза, попустить
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08.12.2022 14:05 Відповісти
а визнання хутіна лузером року то є

щира руZZо- фахія

😰😰😰😂😂😂😂😂😂😂😂
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08.12.2022 14:05 Відповісти
гопстопская бензоколонка прикидывалась цивилизацией
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08.12.2022 14:05 Відповісти
Ох,довбой@б🤦
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08.12.2022 14:07 Відповісти
Вас треба визнати - "Глисти Року"
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08.12.2022 14:08 Відповісти
Песков - йоршик року.
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08.12.2022 14:08 Відповісти
Підтримано одноголосно
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08.12.2022 14:12 Відповісти
це не зашорна русофобія, і взагалі не русофобія !!! це політична корукція, можливо не тільки політична ... людиною року, якщо по чесному, мав би стати генерал Залужний, ЗСУ та увесь українській народ, а не це тупориле, криворагульне зелене чмо що тільки піариться на війні та героїзмі українців !!!
зелений криворахульний наркоман, разом з відкритими агентами фсб в Україні єрмаками, арахаміями, подаляками, татаровими, тощо 2.5 роки робив усе щоб знати як мінімут 60-75% території України (судяи з усього по кордон так званої усср на 01.09.1939 року) під окупаціїю ***** лиш би ***** залишило їх усіх гауляйтерами окупованої частини України, вірніше юго-западного, новарасійского фо паРаші !!!




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08.12.2022 14:08 Відповісти
Вуйку,і чим ти вілрізняєшся від піськова?Випорожнився?Щось не в повній мірі-де гроші на ракети в асфальт,де скумбрія по 8 грн.,де батьки в замку в Ізраїлі ???Терміново петицію в ПОЛІТІКО-видалити повідомленя про Людину року,а заодно позов в суд...
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08.12.2022 14:36 Відповісти
Вибачаюся, а що не так?
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08.12.2022 14:59 Відповісти
Олег,не звертай уваги і не витрачай час на одноразову троле-ЗЕлупу Васілія! Воно з тролесвинарника Єрмака,випорожнилося і побігло далі по темах.
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08.12.2022 15:33 Відповісти
Та хто зна, може й така думка існує, треба знати
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08.12.2022 15:37 Відповісти
Может думка и есть.....только ты ни слова лишнего не придумал......абсолютно все в цвет и правда....а 73% надо принимать как диагноз и позор.....выбрать того кто Украину назвал продажной порноактрисой....нормальным назвать сложно.(
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08.12.2022 16:21 Відповісти
Вообще щас всьо правильно сказал. Чо Майдан не устроил?
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08.12.2022 16:32 Відповісти
не пройшов пост...Олег,не звертай увагу на троль-ЗЕлупу Васілія,воно тут випорожнилося і побігло далі.такі правила на тролесвинофермі Єрмака
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08.12.2022 15:37 Відповісти
Що там пеис***дить цянаволоч Пісюком мені байдуже. Але схоже що це визнання ...є україноненависництвом,після всього що натворив за 3 роки цей чоловічок року....
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08.12.2022 15:31 Відповісти
а що не так !!! хто замість розбудовувати ЗСУ, виробляти громи, нептуни, стугни, корсари, богданни, вільхи, тощо 2.5 роки дивився в дупу ***** і безбожно крав, де тільки можна, в тому числі на "великому крадівництві" будуючи дороги для кацапських танків ??? хто відповість за надшвидку здачу Херсона, Бердянська, Мелітополя, Енергодара, за оточення та тисячі жертв Маріуполя, за жертви в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Харкові, в інших містах ???





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08.12.2022 15:45 Відповісти
Ну добре вже - Зеленський мурло, що далі?
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08.12.2022 15:48 Відповісти
а далі виграємо війну і знасимо цього зелееного наркомана, розом з його бандою !!!
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08.12.2022 15:49 Відповісти
Це очевидно, я мав на увазі - ще далі
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08.12.2022 15:52 Відповісти
а далі до влади в Україні мають прийти національсти для яких не бізнес олігархів, а Україна понад усе !!! Президентом України має стати людина з рисами Бандери, Шухевича, Коновальця, Петлюри, помноженими на завзяття Черчілля, Гітлера !!!
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08.12.2022 15:55 Відповісти
Отаке я підтримую. Бандера - наш батько!
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08.12.2022 16:03 Відповісти
Добре. Кого пропонуєте?
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08.12.2022 17:40 Відповісти
Хе-хе... кцапи вважають, що слово "вуйко", це щось погане...

Ех, коби ж ти був Василь, але ж ти Васілій!
Вася!

Може, ми здуріли трохи? Є така здога̀дка, -
Бо Олекса зветься Льоха, ніби свиноматка.
Та й Павла всі кличуть Паша. Тож якщо він січка -
З'їсть його корова Машка, колишня Марічка.
Вліз Іван, як та свиня, в чужу калабаню.
І змінив своє ім'я так, що він - вже Ваня.
Стьопа, Міша, Пєтя, Коля, Даша, Лєна, Шура…
В голові у нас полова і темінь похмура.
Задумайтесь на хвилинку, де та гордість ваша?
Чому Вася, не Василько і хто та Наташа?
Скільки можна плазувати, бути на колінах?
Час нарешті будувати в собі Україну!!!
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08.12.2022 22:08 Відповісти
Ой, кума, і не кажіть. Така русохвобія, така русохвобія. Бідні люди. Всі їх ************
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08.12.2022 14:15 Відповісти
... ************ і і хвіст і в гриву ))
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08.12.2022 14:47 Відповісти
Гарно Захід протролив кацапів.
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08.12.2022 14:16 Відповісти
Да ладно, Зеля з ****** отримали по одній номінації, нічия однако.
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08.12.2022 14:18 Відповісти
Люта русофобія недостатня!

От коли твою Хафку та доцю копняками будуть гнати з Парижу, от тоді ти зрозумієш, шо таке русофобія.
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08.12.2022 14:19 Відповісти
А кого має хвилювати думка ПЄСКОВА.
Це американський журнал і там ні ПУТЛЕР НІ ПЄСКОВ ВКАЗУВАТИ НЕ МОЖУТЬ КОГО ВВАЖАТИ ЛЮДИНОЮ РОКУ,
А що заважає ПЄСКОВУ надрукувати про себе статтю в російському журналі і нехай кацапи вважають його людиною року
АЛЕ ІНОЗЕМНІ ЗМІ ВВАЖАЮТЬ ПО ІНШОМУ
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08.12.2022 14:19 Відповісти
Всесвітня русофобія не достатня! Грьобана рашистська *********!!!
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08.12.2022 14:20 Відповісти
москалі не люди.
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08.12.2022 14:23 Відповісти
Йорш

Не парся. Зате твого Шефа визнали ****** року...і це назавжди
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08.12.2022 14:28 Відповісти
Да нет, лупатый, это не зашоренная русофобия, это просто ИДИЛТИЗМ, мягко говоря.
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08.12.2022 14:40 Відповісти
А вашего там,главным ****** года визнали
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08.12.2022 14:42 Відповісти
Pieskow, dla putina mamy tytuł ,,Bandyta Roku 2022''
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08.12.2022 14:49 Відповісти
Це просто знатний троллінг року кацапні )))!
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08.12.2022 14:59 Відповісти
Письков претендует на звание " ПРИМАТ ГОДА "
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08.12.2022 15:02 Відповісти
Звісно образився ) Увесь час ублажаючи свого хозяїна ходити з його спермою на вусах,якого всі вважають головним невдахою року-то не просто зашорена русафобія,а прямо таки огалтелая русафобія.
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08.12.2022 15:03 Відповісти
А ты думал твоего педофила признают???
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08.12.2022 15:04 Відповісти
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08.12.2022 15:11 Відповісти
Фобія - це коли когось або щось бояться, а цю наволоч просто знищать - це як дератизація (виведення щурів), але по відношенню до какцапні. Або ж як відраза - коли від цих потвор будуть триматись на відстані, а за спроби наблизитись або пиз.ити, або ж гидливо відштовхувати ногою. Так, не фізично винищать, а просто відкинуть назад на десятки років + отримають свободу поневолені народи.
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08.12.2022 15:32 Відповісти
А до чого "фобія" до какцапні? Фобія - це коли бояться (від слова "страх"), а тут просто всім цивілізованим світом чавлять гидких тарганів.
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08.12.2022 15:34 Відповісти
Вуса над половим "признаком бабушки" вказують на зловживання "половим органом" у дедушки .... за версією вільного народу України! Слава Україні! Слава ЗСУ!
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08.12.2022 15:34 Відповісти
Чижик с половым признаком бабушки под носом!
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08.12.2022 15:38 Відповісти
Поки існує федерація з центром у москві, ніяка русофобія не буде достатньою.
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08.12.2022 15:53 Відповісти
Дурко
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08.12.2022 16:18 Відповісти
Чучело гнусаве і носате, разом з дєрьмаком , татаровтм,хламідією і тд, крали безбожно. Готувалися стати гауляйтерами.
Після перемоги, получать від військових конкрєтнєйшой пі сти. Ви зелені животні, думали вам простять війну, яку ви привели в хату.
Вас чмошники розірвуть, разом з сучелом в нестіраній футболці.
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08.12.2022 16:49 Відповісти
Бу-га-га-га... дифирамбить - значит рософобить. А ШО ТАДА ХУТИН - МУЙЛО...ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-а...ХЕХ...
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08.12.2022 16:52 Відповісти
Найстрашніша тварина в світі ані лев, ані акула, ані навіть кобра. Найстрашніша в світі тварина - жаба! Скількі людей вона щороку душить!!!
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08.12.2022 16:53 Відповісти
у туалетного ерша еще не спрашивали... пшла вон, уродливая рашистская мразь.

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08.12.2022 17:02 Відповісти
Пiськова треба визнати пiдаром року.
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08.12.2022 17:06 Відповісти
А зачем стёрли первые две страницы комментариев,где люди правильно писали,что же мразь сдала 24 пол Украины,и сейчас бы сдала,да ЗСУ и народ не дадут?
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08.12.2022 17:17 Відповісти
Бл*дь...
Та в порівнянні з вами москалями-п*дарасами, навіть ховрака що живе у трилітровій банці в мого сусіда-алкаша можна визнати "Людиною року"...
Вам весь Світ каже - "Брись нах*й суки подовбані! Ви бл*ді нах*й нікому не потрібні й бодайби ви усі повиздихали нах*й, від гангрени сраки!"
От і де тут "зашорена русафобія"?
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08.12.2022 17:32 Відповісти
Горджусь своїм Президентом !!!
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08.12.2022 17:41 Відповісти
А де премія (уйло року??
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08.12.2022 18:52 Відповісти
нее... это не русофобия, а типичная юдофилия. кто там сейчас главный редактор «Тайм», Едвард Фельсенталь? фули, свои юди...
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08.12.2022 20:31 Відповісти
не фобія , ніхто вас гидот не боїться, вас ненавидять і знищують
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09.12.2022 07:21 Відповісти
 
 