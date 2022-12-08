Визнання Зеленського людиною року за версією Time - це зашорена русофобія, - Пєсков
Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на визнання президента України Володимира Зеленського людиною року за версією журналу Time.
Слова Пєскова цитують російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми бачимо, що редакційна лінія видання (Time. - Ред.) не виходить за межі загальноєвропейського мейнстриму, який носить абсолютно зашорений, антиросійський і шалено-русофобський характер", - заявив представник Кремля.
Нагадаємо, американський журнал Time назвав персоною 2022 року президента України Володимира Зеленського та "дух України".
Найвпливовішою людиною Європи Зеленського своєю чергою визнало видання Politico. Президента Росії Путіна воно охарактеризувало як "невдаху року".
Топ коментарі
+34 Pawlo Kit
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+34 vuiko dobrui
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+23 Bogdan Resvii
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щира руZZо- фахія
😰😰😰😂😂😂😂😂😂😂😂
зелений криворахульний наркоман, разом з відкритими агентами фсб в Україні єрмаками, арахаміями, подаляками, татаровими, тощо 2.5 роки робив усе щоб знати як мінімут 60-75% території України (судяи з усього по кордон так званої усср на 01.09.1939 року) під окупаціїю ***** лиш би ***** залишило їх усіх гауляйтерами окупованої частини України, вірніше юго-западного, новарасійского фо паРаші !!!
Ех, коби ж ти був Василь, але ж ти Васілій!
Вася!
Може, ми здуріли трохи? Є така здога̀дка, -
Бо Олекса зветься Льоха, ніби свиноматка.
Та й Павла всі кличуть Паша. Тож якщо він січка -
З'їсть його корова Машка, колишня Марічка.
Вліз Іван, як та свиня, в чужу калабаню.
І змінив своє ім'я так, що він - вже Ваня.
Стьопа, Міша, Пєтя, Коля, Даша, Лєна, Шура…
В голові у нас полова і темінь похмура.
Задумайтесь на хвилинку, де та гордість ваша?
Чому Вася, не Василько і хто та Наташа?
Скільки можна плазувати, бути на колінах?
Час нарешті будувати в собі Україну!!!
От коли твою Хафку та доцю копняками будуть гнати з Парижу, от тоді ти зрозумієш, шо таке русофобія.
Це американський журнал і там ні ПУТЛЕР НІ ПЄСКОВ ВКАЗУВАТИ НЕ МОЖУТЬ КОГО ВВАЖАТИ ЛЮДИНОЮ РОКУ,
А що заважає ПЄСКОВУ надрукувати про себе статтю в російському журналі і нехай кацапи вважають його людиною року
АЛЕ ІНОЗЕМНІ ЗМІ ВВАЖАЮТЬ ПО ІНШОМУ
Не парся. Зате твого Шефа визнали ****** року...і це назавжди
Після перемоги, получать від військових конкрєтнєйшой пі сти. Ви зелені животні, думали вам простять війну, яку ви привели в хату.
Вас чмошники розірвуть, разом з сучелом в нестіраній футболці.
Та в порівнянні з вами москалями-п*дарасами, навіть ховрака що живе у трилітровій банці в мого сусіда-алкаша можна визнати "Людиною року"...
Вам весь Світ каже - "Брись нах*й суки подовбані! Ви бл*ді нах*й нікому не потрібні й бодайби ви усі повиздихали нах*й, від гангрени сраки!"
От і де тут "зашорена русафобія"?