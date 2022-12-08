Визнання Зеленського людиною року за версією Time - це зашорена русофобія, - Пєсков

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков відреагував на визнання президента України Володимира Зеленського людиною року за версією журналу Time.

Слова Пєскова цитують російські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо, що редакційна лінія видання (Time. - Ред.) не виходить за межі загальноєвропейського мейнстриму, який носить абсолютно зашорений, антиросійський і шалено-русофобський характер", - заявив представник Кремля.

Нагадаємо, американський журнал Time назвав персоною 2022 року президента України Володимира Зеленського та "дух України".

Найвпливовішою людиною Європи Зеленського своєю чергою визнало видання Politico. Президента Росії Путіна воно охарактеризувало як "невдаху року".

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