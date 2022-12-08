Україна має збільшити ВВП на душу населення втричі порівняно з довоєнними показниками, - Мінекономіки
Україна повинна здійснити потрійний стрибок в економіці - від перехідної до тієї, що розвивається. Зокрема, збільшити валовий внутрішній продукт на душу населення з 4 тис. дол. до 12 тис. дол.
Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час міжнародного форуму "Креативна Україна: Сила стійкості", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Україні потрібно зробити потрійний стрибок - від перехідної економіки до тієї, що розвивається. Є дуже чіткий критерій. Це обсяг ВВП на душу населення. До війни ми мали показник у 4 тис. дол. Наше завдання - збільшити цей показник втричі - до 12 тис. дол. Це той мінімальний рівень, від якого економіка вважається такою, що розвивається", - зазначив він.
На думку першого заступника міністра, такий стрибок можна здійснити тільки через шлях України до Європейського Союзу, а також активне підприємництво та зміну свідомості українців.
"Економіка й економічне зростання - це результат щоденної підприємницької діяльності мільйонів людей. На сьогодні принципово важливо цей процес продовжувати і нарощувати. Ворог хоче, аби ми зупинились та нічого не продукували, не виробляли та не експортували. Бо тоді це "економічна смерть". Цього робити не можна", - резюмував Кудін.
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Скільки людям
Платня буде??
Повірте це Більше людей цікавить.
Тому що , платят зарплату від роботи .
як ви можете розвивати економіку , якщо її нема кому розвивати ?
деградація народу , не може розвивати економіку .
в Данії 30 000 біженців з України , менше 1 % знают англійську мову , це навіть не катастрофа ! Це один з прикладів розвитку суспільства України
що таке , коли українці як біженці приїхали до Данії і не знают англійську мову ? Це додаткові витрати дастких податкоплатників на перекладачів для українців . Година перекладача , коштує дачткому бюджету мінімум 1000 гривен на українські гроші . 30 000 людей , скільки годин і перекладачів труба щоденно переводити ? Ці гроші могли би піти на другі ціли , наприклад на покупку ценераторів для України , а так ідут на перекладачів .
що би економіка розвивалась , треба для неї кадри , а їх нема .
що би були кадри , треба їх навчити , а цього ніхто не робить .
пока не буде інвестицій в людський капитал , пока не буде глибока реформа освіти , економіка розвиватися не буде . Амінь !
в Данії українці як приїхали із за війни менше 1 % знают англійську мову .
що таке , коли українці як біженці приїхали до Данії і не знают англійську мову ? Це додаткові витрати дастких податкоплатників на перекладачів для українців . Година перекладача , коштує дачткому бюджету мінімум 1000 гривен на українські гроші . 30 000 людей , скільки годин і перекладачів труба щоденно переводити ? Ці гроші могли би піти на другі ціли , наприклад на покупку ценераторів для України , а так ідут на перекладачів .
2 . як ви в себе множити інвестувати , якщо немає освіти в країні .
Як сказав мій батько , що в Україні ти получить диплом , а в Данії диплом і знання .
як сказав мені один чоловік , скільки мов ти знаєш , стільки раз ти людина .
"Образование как секрет успеха Сингапура.."
https://ru.osvita.ua/abroad/46756 /
перестать стре..начать зароблять, лять!
все закономірно
дати вам ще 100 днів?
болтаасфальту по груди.
Україна мала б ще до війни уп'ятеро вищій https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/WEOWORLD/UKR/EST/POL/MAR?fbclid=IwAR2T3jXfj71MAHFs32ry6ZtbgsjUsk-uxpV-9vDNPQ_vauN5MSbLJicxbEY ВВП на душу , тобто на рівні країн Балтії, як би не олігархічна мафія зі своїми маріонетками на посадах керівників держави усі 30 з гаком років незалежності. А ми змагалися весь час з Марокко.
И экономика была в жопе не из-за вывезенного звр, а из-за того, шо упало производство, например.
"Вам призначають владу?"
Нам усім понад 30 років призначають владу. Те, що абсолютна більшість українців цього навіть не усвідомлює, підтверджує надзвичайну ефективність розробленої в нас технології.
Мізки нашого суспільства вимиті тут потоком спеціально зрежисованих олігархічними ЗМІ новин (інших практично нема). Голосує воно вільно, але номенклатура кандидатів і партій, та загальний дискурс відповідають поточному замовленню олігархічного консенсуса. Який за потреби може небезпечні для себе елементи або ліквідувати фізично, або ізолювати, або за чималі гроші маргіналізувати будь-кого з небажаних.
Манипулировать общественным мнением взялись только новомодные зеленые "инноваторы", у них эта инновация действительно хорошо получилась. До них были плюс-минус чесные выборы, даже выборы 2010 года, где балбесы протипорошенки выбирали между двумя ворами, юлькой и овощем.
"Карусели" с колесящими на автобусах бюджетниками были при Кучме, про них все знали, и помаранчевый майдан тогда отстоял свое право на голос. Дебилы, выбравшие януковоща, потом вынуждены были пережить майдан в 2013-2014 году. А из-за зебильных уродов страна теперь получила... ну, допустим, про войну еще можно спорить, напал бы путлер при наличии у нас "грома" и "нептунов", но теперь нам вернулись старые добрые "новые" технологии с манипуляциями и ожидаются откровенные подтасовки результатов выборов. За это можете сказать спасибо... нет, не олигархическим кланам - каждому, кто проголосовал за это чмо, которое называет себя президентом.
А само понятие "олигарх" в том негативном ключе, которое у нас постоянно маячит в инфопространстве Украины, было навязано нам *************, которые таким образом хотели расшатать социум и натравить низы на богатых людей. Хотели разыграть эту карту тоже.
Понимаешь, в том, что у "олигарха" есть, положим, монополия на энергетику - в этом сам богатый человек не виноват, в этом виноваты конкретные люди, которые, будучи наделены властью, разрешили купить то, что по-хорошему продавать нельзя было. А этих людей наделили властью кто?
Але система з ситуації вийшла з честю - головний любий друзь був залучений до їх компашки коли ше навіть Майдан не розійшовся. А згодом він же доклав усіх зусиль аби поставити черговим виконавчим директором друга Вітю Я, а не хіхікалку вароффку, яку вони спільними зусиллями спровадили до Качанівки, замість президентського посту.
13 рік був також результатом кризи системи і у передчутті її краху, бо економічні "результати" її існування були приголомшливі зі знаком мінус.
Вже і переможних ВАЮ з ВФЯ постив з бокалами - куди ще красномовніше?
І неспростовну економічну дупу у вигляді порівняння нашого ВВП на душу з нашими сусідами і мароканцями. Будь-яка адекватна людина на підставі цього графіку не може не прийти до висновку - ми всі тридцять років сповзали у прірву.
Вивчай матчастину, юначе. А не намотуй собі та іншим локшину олігархічного зомбоящика про здобутки і рехворми на певних етапах - не показують цього об'єктивні тренди!
Удачи в твоем конспирологическом болоте
Одначе як це показово - https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/WEOWORLD/UKR/EST/POL/MAR?fbclid=IwAR2T3jXfj71MAHFs32ry6ZtbgsjUsk-uxpV-9vDNPQ_vauN5MSbLJicxbEY об'єктивні дані компетентної інституції про наш унікальний тридцятирічний економічний занепад у центрі Європи для зомбаків з олігархічною локшиною на вухах є конспірологічним болотом 😏
А до мене на "ви", будь ласка.
И этот же "президент" привнес новую, молодежную моду обращаться на "ты" ко всем, не взирая на возраст и положение. Так шо терпи то, шо имеешь. Терпи. те. Ггг
А позерствовать перед женой будешь.
Щодо Вови Зе конкретно - до початку війни він дуже чітко став на шлях оновлення застарілого олігархічного болота шляхом активного просування до його лав молодої порослі мерзотників. Все йшло до масштабного переділу рештків держави.
Але трапилась війна, і отут таланти клоуна, відсутність в нього чогось раніше наколядованого у великих обсягах, та нахабний характер зіграли Україні в позитив. Лише тому "боневтік" зміг нахабно поставити раком усе керівництво цивілізованого світу і примусити його нам допомагати.
народ мовчав ? Мовчав .
значить він хотів Марокко .
І не треба говорити про Україну , як буто Україна вина , це все люди які живуть в Україні .
"Большинство реформаторских инициатив главы комитета ВР по вопросам финансовой и налоговой политики Даниила Гетманцева закончились провалом и не привели к заявленным результатам. Об этом пишет издание Комментарии. .."
Ці зелені "проффессори" не знають основ економіки.
Для такого росту необхідне хоча б однн з передумов:
1. Збільшення частки працездатного населення в загальній кількості населення країни (прецеденти - В'єтнам, Філіпіни, Малазія, Туреччина). В нас ця частка зменшується;
2. Поява нового сировинного ресурсу у великих обсягах (прецеденти - країни Перської затоки у 70-х - 80-х роках 20 століття. В нас ресурсна база зменшується з огляду на те, що надра України активно розроблялись вже з кінця 19 - початку 20 століття, і зараз основні ресурси вже вичерпані.
3. Масова підготовка робочої сили середньої кваліфікації, яка зможе виробляти продукцію з високою доданою вартістю (ПТУ, ТУ). В нас кількість закладів професійно-технічної освіти рік від року зменшується. Світові гиганти автомобілебудування були готові інвестувати великі гроші у створення заводів з виробництва автозапчастин на заході України. Проїхали провести оцінку перспектив - не знайшли необхідної кількості кваліфікованої робочої сили.
Я вже не кажу про сталість законодавства та об'єктивність судових рішень щодо іноземних інвесторів, без чого розміщати гроши в Україні будуть тільки авантюрні фінансові спекулянти, як це переважно і було до останнього часу.
Не смійтеся,це будуть Васюки України від зелених мародерів,хто ще не зрозумів ,а насправді тихенько переводим гроші в оманські офшори,маєм знову профіт,але не для всіх ,а там буде видно далі,чи шах оманській помре,чи зелений ішак здохне...,потім смерека всіх помирить...
Оце дійсно реалістичний план.