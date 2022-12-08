Україна має збільшити ВВП на душу населення втричі порівняно з довоєнними показниками, - Мінекономіки

Україна повинна здійснити потрійний стрибок в економіці - від перехідної до тієї, що розвивається. Зокрема, збільшити валовий внутрішній продукт на душу населення з 4 тис. дол. до 12 тис. дол.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час міжнародного форуму "Креативна Україна: Сила стійкості", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україні потрібно зробити потрійний стрибок - від перехідної економіки до тієї, що розвивається. Є дуже чіткий критерій. Це обсяг ВВП на душу населення. До війни ми мали показник у 4 тис. дол. Наше завдання - збільшити цей показник втричі - до 12 тис. дол. Це той мінімальний рівень, від якого економіка вважається такою, що розвивається", - зазначив він.

На думку першого заступника міністра, такий стрибок можна здійснити тільки через шлях України до Європейського Союзу, а також активне підприємництво та зміну свідомості українців.

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"Економіка й економічне зростання - це результат щоденної підприємницької діяльності мільйонів людей. На сьогодні принципово важливо цей процес продовжувати і нарощувати. Ворог хоче, аби ми зупинились та нічого не продукували, не виробляли та не експортували. Бо тоді це "економічна смерть". Цього робити не можна", - резюмував Кудін.