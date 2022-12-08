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Новини
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Україна має збільшити ВВП на душу населення втричі порівняно з довоєнними показниками, - Мінекономіки

ввп

Україна повинна здійснити потрійний стрибок в економіці - від перехідної до тієї, що розвивається. Зокрема, збільшити валовий внутрішній продукт на душу населення з 4 тис. дол. до 12 тис. дол.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час міжнародного форуму "Креативна Україна: Сила стійкості", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україні потрібно зробити потрійний стрибок - від перехідної економіки до тієї, що розвивається. Є дуже чіткий критерій. Це обсяг ВВП на душу населення. До війни ми мали показник у 4 тис. дол. Наше завдання - збільшити цей показник втричі - до 12 тис. дол. Це той мінімальний рівень, від якого економіка вважається такою, що розвивається", - зазначив він.

На думку першого заступника міністра, такий стрибок можна здійснити тільки через шлях України до Європейського Союзу, а також активне підприємництво та зміну свідомості українців.

Також читайте: Війна завдала збитків Україні на третину ВВП, - Марченко

"Економіка й економічне зростання - це результат щоденної підприємницької діяльності мільйонів людей. На сьогодні принципово важливо цей процес продовжувати і нарощувати. Ворог хоче, аби ми зупинились та нічого не продукували, не виробляли та не експортували. Бо тоді це "економічна смерть". Цього робити не можна", - резюмував Кудін.

Автор: 

ВВП (1351) економіка (928) Мінекономрозвитку (2346)


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Топ коментарі
+21
на 40% ***** за пару лет, помните? А потом зебилы еще до коронавируса ******* экономику. Так шо даже если б не война... то "хуже б не было б"
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08.12.2022 14:11
+16
А там все такие. Клуб Веселых и Находчивых
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08.12.2022 14:13
+15
Перший прем'єр зелених Гончарук з приблизно таких гасел починав.
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08.12.2022 14:06
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Перший прем'єр зелених Гончарук з приблизно таких гасел починав.
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08.12.2022 14:06 Відповісти
А там все такие. Клуб Веселых и Находчивых
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08.12.2022 14:13 Відповісти
С чего?
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08.12.2022 14:06 Відповісти
Та пофіг Валовий....
Скільки людям
Платня буде??
Повірте це Більше людей цікавить.
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08.12.2022 14:07 Відповісти
Чего десятою дорогою обходити ? Давайте прямо , скільки халяви будете давати .

Тому що , платят зарплату від роботи .
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08.12.2022 14:12 Відповісти
Лапша для ЗЕ поклонників .

як ви можете розвивати економіку , якщо її нема кому розвивати ?

деградація народу , не може розвивати економіку .

в Данії 30 000 біженців з України , менше 1 % знают англійську мову , це навіть не катастрофа ! Це один з прикладів розвитку суспільства України
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08.12.2022 14:09 Відповісти
а біженці з яких країн знають англійську мову на 100%?
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08.12.2022 14:33 Відповісти
у вас логическая ошибочка, никто не говорил, что нужно 100%. Но раз уж мы говорим шо Украина - це Европа, то неплохо было бы иметь знание английского хотя бы на уровне усредненной страны ЕС, - то есть выше Испании и Португалии, ниже Нидерландов и Швеции.
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08.12.2022 14:45 Відповісти
Тут мова не про біженців , а про це , що українці як народ взагалі не знає англійську мову . Наприклад ,90 % датчан знают англійську мову . Найкраще знают її шведи .

що таке , коли українці як біженці приїхали до Данії і не знают англійську мову ? Це додаткові витрати дастких податкоплатників на перекладачів для українців . Година перекладача , коштує дачткому бюджету мінімум 1000 гривен на українські гроші . 30 000 людей , скільки годин і перекладачів труба щоденно переводити ? Ці гроші могли би піти на другі ціли , наприклад на покупку ценераторів для України , а так ідут на перекладачів .
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08.12.2022 14:45 Відповісти
українці як народ взагалі не знає ... мов. Українські біженці вчать українську!
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08.12.2022 14:56 Відповісти
Я не вчу українську, я вчу німецьку. Und du sprichst Deutsch?
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08.12.2022 15:02 Відповісти
Що, зеленим не вистачає на велике будівництво? 🤔 Єдине, в чому я погоджуюсь з писакою таких гасел - це з тим, що українцям пора змінювати свідомість і перестати приводити до влади популістів. Особливо смішних, веселих і непрофесійних.
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08.12.2022 14:11 Відповісти
на 40% ***** за пару лет, помните? А потом зебилы еще до коронавируса ******* экономику. Так шо даже если б не война... то "хуже б не было б"
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08.12.2022 14:11 Відповісти
Цей заступник міністра хворий на усю мак
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08.12.2022 14:12 Відповісти
на усю макитру ...
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08.12.2022 14:13 Відповісти
скажіть це податковій, яка навіть в цей час планомірно знищує все, що намагаєтьс працювати... майже всі водночас у неї стали "ризиковим"... згоден, вони йдуть на великий ризик, але не в тому сенсі, як вважає мегакорупційна пухлина на тілі бізнесу...
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08.12.2022 14:16 Відповісти
Економіка України не може розвиватися , тому що її нема кому розвивати .

що би економіка розвивалась , треба для неї кадри , а їх нема .

що би були кадри , треба їх навчити , а цього ніхто не робить .

пока не буде інвестицій в людський капитал , пока не буде глибока реформа освіти , економіка розвиватися не буде . Амінь !
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08.12.2022 14:17 Відповісти
люди самі в себе чудово інвестують! забагато паразитів від держави, які заважають працювати - ось головна причина. а вам якась "реформа освіти" треба
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08.12.2022 14:36 Відповісти
люди самі в себе чудово інвестують! -- Брехня !

в Данії українці як приїхали із за війни менше 1 % знают англійську мову .

що таке , коли українці як біженці приїхали до Данії і не знают англійську мову ? Це додаткові витрати дастких податкоплатників на перекладачів для українців . Година перекладача , коштує дачткому бюджету мінімум 1000 гривен на українські гроші . 30 000 людей , скільки годин і перекладачів труба щоденно переводити ? Ці гроші могли би піти на другі ціли , наприклад на покупку ценераторів для України , а так ідут на перекладачів .

2 . як ви в себе множити інвестувати , якщо немає освіти в країні .

Як сказав мій батько , що в Україні ти получить диплом , а в Данії диплом і знання .
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08.12.2022 14:51 Відповісти
забагато паразитів від держави, які заважають працювати - ось головна причина. а вам якась "реформа освіти" треба --- Ви хоть думаєте трошки коли пишете ? А ці паразити не від того , що немає реформи освіти ? Від якої освіти взялися ці паразити ? Вони в Україну попали вже паразитами з планети Марс ? Чи вони народилися в Україні , і мали таку освіту , яка зробили з них паразитів від держави ?
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08.12.2022 14:59 Відповісти
В (державі) вулику краще трутнем бути, чи аграрно-харчову освіту здобути
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08.12.2022 15:29 Відповісти
Все залежить від виховання і освіти людини
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08.12.2022 15:36 Відповісти
Виховання, освіта, культура. В Гаїті знають французську, на Кубі - іспанську, Кенії -англійську. https://www.quora.com/What-percentage-of-people-in-Japan-speak-English Японці мало розуміють англійську Не мова головне, а що ти хочеш робити.
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08.12.2022 16:05 Відповісти
Звичайно , що мова не головне ,но важлива для розвитку людини .

як сказав мені один чоловік , скільки мов ти знаєш , стільки раз ти людина .
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08.12.2022 16:16 Відповісти
Абсолютно з вами згодна:

"Образование как секрет успеха Сингапура.."

https://ru.osvita.ua/abroad/46756 /
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08.12.2022 14:41 Відповісти
Нужна проста перестать стре.. начать зароблять, лять!
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08.12.2022 14:18 Відповісти
Так він має рацію тільки ріст ВВП на душу населення буде відбуватися не зарахунок росту ВВП а за рахунок катастрофічного зменшення цих душ населення, тут зе впевнений впорається інструменти росту в них є корупція, дерибан, заборона свободи слова, зібрань, судове та правоохоронні безчинство
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08.12.2022 14:21 Відповісти
Типа по принципу: "меньше нариду больше кислориду" ?
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08.12.2022 14:23 Відповісти
снов казки травлять
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08.12.2022 14:21 Відповісти
Ті хто голосував по приколу за ЗЕ , вони не сказочніки ?

все закономірно
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08.12.2022 14:23 Відповісти
влада казки травить, а хто за них голосував, ті казкові довб...
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08.12.2022 14:39 Відповісти
Хто ж вам 3 роки заважав? армію не побудували, на дорогах крали, шаурму жерли, коломойше бабло віддавали, всіх бл...ей-продюсерів-охоронців працевлаштували?!

дати вам ще 100 днів?
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08.12.2022 14:23 Відповісти
Ви не вірити , що мудрий нарід України ще їм дасть на виборах і не тільки 100 днів ?
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08.12.2022 14:25 Відповісти
Зе-манагер відверто маніпулює своєю паствою, адже зростання ВВП зовсім не те саме, що зростання добробуту пересічного громадянина на якого "нормальні хлопці" типу Резніченка клали болта асфальту по груди.
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08.12.2022 14:51 Відповісти
Знов велике будівництво пропихують.
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08.12.2022 14:24 Відповісти
Любі друзі!
Україна мала б ще до війни уп'ятеро вищій https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/WEOWORLD/UKR/EST/POL/MAR?fbclid=IwAR2T3jXfj71MAHFs32ry6ZtbgsjUsk-uxpV-9vDNPQ_vauN5MSbLJicxbEY ВВП на душу , тобто на рівні країн Балтії, як би не олігархічна мафія зі своїми маріонетками на посадах керівників держави усі 30 з гаком років незалежності. А ми змагалися весь час з Марокко.

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08.12.2022 14:27 Відповісти
ВВП залежить від президентів?
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08.12.2022 14:30 Відповісти
ви сумніваєтесь? коли Овощ з ригами вивезли камазами весь ЗВР і все бабло у 2014-му - це ж ніяк не вплинуло на ВВП, правильно?
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08.12.2022 14:37 Відповісти
Навіть крадіжка ЗВР і сам ЗВР не мають жодного відношення до рівня ВВП.
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08.12.2022 14:51 Відповісти
вывезенный звр - это всего-лишь сливки, пенка. Проблемы настоящие были из-за перераспределения финпотоков и бандитские схематозы сынка януковоща и всей рыговской мафии, которая тогда доминировала, в том числе, и в парламенте, скупая депутатов и заигрывая с той же юлькой.

И экономика была в жопе не из-за вывезенного звр, а из-за того, шо упало производство, например.
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08.12.2022 19:10 Відповісти
Наш ВВП напряму залежить від корупційно-монопольної економіки мафіозної системи олігархів, які весь час нам призначають владу. А коли замість відкритої економіки з трильйонами зовнішніх інвестицій ми маємо мафіозний договірняк, то нам лише https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/WEOWORLD/UKR/EST/POL/MAR?fbclid=IwAR2T3jXfj71MAHFs32ry6ZtbgsjUsk-uxpV-9vDNPQ_vauN5MSbLJicxbEY з Марокко і змагатись .
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08.12.2022 14:53 Відповісти
Вам призначають владу? Мої співчуття.
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08.12.2022 15:08 Відповісти

"Вам призначають владу?"

Нам усім понад 30 років призначають владу. Те, що абсолютна більшість українців цього навіть не усвідомлює, підтверджує надзвичайну ефективність розробленої в нас технології.
Мізки нашого суспільства вимиті тут потоком спеціально зрежисованих олігархічними ЗМІ новин (інших практично нема). Голосує воно вільно, але номенклатура кандидатів і партій, та загальний дискурс відповідають поточному замовленню олігархічного консенсуса. Який за потреби може небезпечні для себе елементи або ліквідувати фізично, або ізолювати, або за чималі гроші маргіналізувати будь-кого з небажаних.
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08.12.2022 16:50 Відповісти
молодой человек, а где вы были в 2004 году? Оранжевую революцию нам тоже навязали? И майдан в 2013 году стоял по приказу олигархичных кланов?

Манипулировать общественным мнением взялись только новомодные зеленые "инноваторы", у них эта инновация действительно хорошо получилась. До них были плюс-минус чесные выборы, даже выборы 2010 года, где балбесы протипорошенки выбирали между двумя ворами, юлькой и овощем.

"Карусели" с колесящими на автобусах бюджетниками были при Кучме, про них все знали, и помаранчевый майдан тогда отстоял свое право на голос. Дебилы, выбравшие януковоща, потом вынуждены были пережить майдан в 2013-2014 году. А из-за зебильных уродов страна теперь получила... ну, допустим, про войну еще можно спорить, напал бы путлер при наличии у нас "грома" и "нептунов", но теперь нам вернулись старые добрые "новые" технологии с манипуляциями и ожидаются откровенные подтасовки результатов выборов. За это можете сказать спасибо... нет, не олигархическим кланам - каждому, кто проголосовал за это чмо, которое называет себя президентом.

А само понятие "олигарх" в том негативном ключе, которое у нас постоянно маячит в инфопространстве Украины, было навязано нам *************, которые таким образом хотели расшатать социум и натравить низы на богатых людей. Хотели разыграть эту карту тоже.

Понимаешь, в том, что у "олигарха" есть, положим, монополия на энергетику - в этом сам богатый человек не виноват, в этом виноваты конкретные люди, которые, будучи наделены властью, разрешили купить то, что по-хорошему продавать нельзя было. А этих людей наделили властью кто?
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08.12.2022 19:02 Відповісти
Помаранчева революція була результатом напівглухого кута, до якого потрапила олігархічна система з виконавчим директором Кучмою на той момент. Бо вже усе розікрали на той момент, а далі що? Другий термін проголошувати першим? Спробували, а ще з не зовсім відбитою свідомістю населення не схавало.
Але система з ситуації вийшла з честю - головний любий друзь був залучений до їх компашки коли ше навіть Майдан не розійшовся. А згодом він же доклав усіх зусиль аби поставити черговим виконавчим директором друга Вітю Я, а не хіхікалку вароффку, яку вони спільними зусиллями спровадили до Качанівки, замість президентського посту.
13 рік був також результатом кризи системи і у передчутті її краху, бо економічні "результати" її існування були приголомшливі зі знаком мінус.
Вже і переможних ВАЮ з ВФЯ постив з бокалами - куди ще красномовніше?
І неспростовну економічну дупу у вигляді порівняння нашого ВВП на душу з нашими сусідами і мароканцями. Будь-яка адекватна людина на підставі цього графіку не може не прийти до висновку - ми всі тридцять років сповзали у прірву.
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08.12.2022 23:54 Відповісти
Звертаю увагу - https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/WEOWORLD/UKR/EST/POL/MAR?fbclid=IwAR2T3jXfj71MAHFs32ry6ZtbgsjUsk-uxpV-9vDNPQ_vauN5MSbLJicxbEY тренди на графіку Світового банку у поточних цінах , якщо ж брати за константою долара, то ми за 30 років навіть істотно впали. Чого з жодною нормальною країною не відбувалося.
Вивчай матчастину, юначе. А не намотуй собі та іншим локшину олігархічного зомбоящика про здобутки і рехворми на певних етапах - не показують цього об'єктивні тренди!
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09.12.2022 00:04 Відповісти
спасибо за "юначе", взоржал вголос.

Удачи в твоем конспирологическом болоте
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09.12.2022 12:57 Відповісти
І тобі подяка за молодого чєловєка для діда.

Одначе як це показово - https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/WEOWORLD/UKR/EST/POL/MAR?fbclid=IwAR2T3jXfj71MAHFs32ry6ZtbgsjUsk-uxpV-9vDNPQ_vauN5MSbLJicxbEY об'єктивні дані компетентної інституції про наш унікальний тридцятирічний економічний занепад у центрі Європи для зомбаків з олігархічною локшиною на вухах є конспірологічним болотом 😏

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09.12.2022 13:26 Відповісти
совет на будущее - если не хочешь чтобы тебя принимали за подолякобота, прекрати использовать устойчивое словосочетание из подоляковских методичек про "30 рокив". Эти тридцять рокив были очень неоднородны, со взлетами и падениями, и ставить их все в один ряд могут только подоляковские дебилы или молодняк, только вчера вылупившийся из школы.
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08.12.2022 19:05 Відповісти
Совєтуй собі, коцапе.
А до мене на "ви", будь ласка.
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08.12.2022 23:31 Відповісти
тебе твой президент явно сказал - "какая разница, на каком языке" - так что терпи, терпила.

И этот же "президент" привнес новую, молодежную моду обращаться на "ты" ко всем, не взирая на возраст и положение. Так шо терпи то, шо имеешь. Терпи. те. Ггг

А позерствовать перед женой будешь.
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09.12.2022 12:53 Відповісти
Я не відокремлюю команду Зеленського від загального курсу наших позалаштункових керманичів - обхезався попередник, прийшов наступник. Але з числа дозволених, а не забанених системою, і небезпечних для її існування осіб!
Щодо Вови Зе конкретно - до початку війни він дуже чітко став на шлях оновлення застарілого олігархічного болота шляхом активного просування до його лав молодої порослі мерзотників. Все йшло до масштабного переділу рештків держави.
Але трапилась війна, і отут таланти клоуна, відсутність в нього чогось раніше наколядованого у великих обсягах, та нахабний характер зіграли Україні в позитив. Лише тому "боневтік" зміг нахабно поставити раком усе керівництво цивілізованого світу і примусити його нам допомагати.
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09.12.2022 00:27 Відповісти
Що нарід вибрав , то і будо .

народ мовчав ? Мовчав .

значить він хотів Марокко .

І не треба говорити про Україну , як буто Україна вина , це все люди які живуть в Україні .
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08.12.2022 14:34 Відповісти
подолякобот детектед
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08.12.2022 14:37 Відповісти
Свят-свят!
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08.12.2022 14:55 Відповісти
Гетьманцєв , який вбиває економіку своїми експериментами ще з 2020 році, вже готовий знову до реформування ...

"Большинство реформаторских инициатив главы комитета ВР по вопросам финансовой и налоговой политики Даниила Гетманцева закончились провалом и не привели к заявленным результатам. Об этом пишет издание Комментарии. .."
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08.12.2022 14:32 Відповісти
команда зелених покидьків збільшить ВВП собі особисто
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08.12.2022 14:35 Відповісти
а как там с надоями, во сколько раз у нас увеличатся надои? Семимильными шагами идёте, товарищи необольшевики.
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08.12.2022 14:36 Відповісти
Та ви шо, накурилися?
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08.12.2022 14:39 Відповісти
"Потрібно"! Мільярд дерев на Космодромі з шашличками на майскіє теж з цього самого кабаре номеру?
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08.12.2022 14:57 Відповісти
ВВП України шагом руш! Ать-два, ать-два...
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08.12.2022 14:58 Відповісти
В нас вже був чувак на самокаті, який обіцяв щорічний ріст економіки на 40% у рік.
Ці зелені "проффессори" не знають основ економіки.
Для такого росту необхідне хоча б однн з передумов:
1. Збільшення частки працездатного населення в загальній кількості населення країни (прецеденти - В'єтнам, Філіпіни, Малазія, Туреччина). В нас ця частка зменшується;
2. Поява нового сировинного ресурсу у великих обсягах (прецеденти - країни Перської затоки у 70-х - 80-х роках 20 століття. В нас ресурсна база зменшується з огляду на те, що надра України активно розроблялись вже з кінця 19 - початку 20 століття, і зараз основні ресурси вже вичерпані.
3. Масова підготовка робочої сили середньої кваліфікації, яка зможе виробляти продукцію з високою доданою вартістю (ПТУ, ТУ). В нас кількість закладів професійно-технічної освіти рік від року зменшується. Світові гиганти автомобілебудування були готові інвестувати великі гроші у створення заводів з виробництва автозапчастин на заході України. Проїхали провести оцінку перспектив - не знайшли необхідної кількості кваліфікованої робочої сили.

Я вже не кажу про сталість законодавства та об'єктивність судових рішень щодо іноземних інвесторів, без чого розміщати гроши в Україні будуть тільки авантюрні фінансові спекулянти, як це переважно і було до останнього часу.
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08.12.2022 15:00 Відповісти
Синоним " СЛУГА НАРОДА " - ДЕБИЛ !!!
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08.12.2022 15:00 Відповісти
Якби просто ДЕБІЛ, то ще таке, а це ДЕБІЛ при владі та ще й з мандатом зе-довіри 72%
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08.12.2022 15:59 Відповісти
Ви не розумієте геніальний план зелених,насправді все дуже просто,-засаджуєм 1000000000(мил"ярд) дерев у дике поле і де більше здохло свинособак поля,там дуже багато органічних добрив,ждем поки виростуть,і продаєм за гарні гроші тій же ікеа,маєм багато грошей,на ці гроші будуєм ******* високо технологічні підприємства,де будуть ну дуже високі зарплати...,і маєм профіт величезний!.
Не смійтеся,це будуть Васюки України від зелених мародерів,хто ще не зрозумів ,а насправді тихенько переводим гроші в оманські офшори,маєм знову профіт,але не для всіх ,а там буде видно далі,чи шах оманській помре,чи зелений ішак здохне...,потім смерека всіх помирить...
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08.12.2022 15:40 Відповісти
Якщо скоротити населення України до 20 млн.(а ми до цього йдемо) - то ВВП на душу населення виросте вдвічі.
Оце дійсно реалістичний план.
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08.12.2022 16:12 Відповісти
Не виросте, бо нікому буде створювати додану вартість.
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08.12.2022 17:47 Відповісти
 
 