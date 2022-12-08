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Новини Війна Мобілізація в РФ
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Росіяни не дають можливості 17-річним українцям уникнути "мобілізації" на окупованих територіях, - ГУР МО

рф,росія,юнармія

Мобілізація в Росії не припиняється, готуються нові, потужніші хвилі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Так, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що на тлі втрат у війні з Україною в Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ та зазначив, що мобілізація в Росії не припиняється.

Також, за словами Юсова, є ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі, форми, методи, системи обліку.

"Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши за кордон. Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій не вдасться", - пояснив він.

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Автор: 

розвідка (3857) росія (65007)


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Топ коментарі
+5
Він такого не робив на окупованих територіях.
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08.12.2022 14:39
+4
На нікому там валити режим, раби від народження ...
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08.12.2022 14:41
+3
Ну и сильно помог Адольфу Алоизычу гитлерюгенд? Вы еще про фольксштурм забыли
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08.12.2022 14:37
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Ну и сильно помог Адольфу Алоизычу гитлерюгенд? Вы еще про фольксштурм забыли
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08.12.2022 14:37 Відповісти
Він такого не робив на окупованих територіях.
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08.12.2022 14:39 Відповісти
Але сама ідея...
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08.12.2022 14:39 Відповісти
Можно мне того, что ты курил?
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08.12.2022 15:02 Відповісти
Емоції...а щодо мене - хай здаються в першому ж заході на позиції, захочеш - знайдеш спосіб...ото і тест заодно на вшивість
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08.12.2022 15:22 Відповісти
Не думаю, що все так просто. Одиночну здачу треба ретельно прорахувати. Простіше підмовити увесь підрозділ
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08.12.2022 15:28 Відповісти
Одинаку простіше дралала, бо менше знає про наміри... І ще про бажання...Сидить племінник (він же хрещеник) зараз на москві - мете вулиці, відмазка одна - ніяк повернутися, гроші, стрьомно - сказав йому конкретно - дивись синок, призвуть там - в мене рука не схибить, уб"ю, щоб і не знав ніхто...найменший брат м.Ліда (учасник АТО) сидить там - сім"я відітє лі, сказав конкретно - всіх пільг, як атошник позбудеся- клопотатиму особисто....Ліда, з ліди злітають ТУ22, щоб мені на голову та нам усім летіло...Ніякої пощади "невизначившимся", не можна бути нємножко нє прічом...Ну за моїх я впевнений - однозначно розберусь, вони вже здогадуються...сволота, це родичі...Ніхто мене не зупинить
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08.12.2022 15:41 Відповісти
Щоб ти розумів, я сам анапський
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08.12.2022 15:45 Відповісти
А в даному контексті це не грає ...тут мова про - бажання і поняття тих, хто ні прі чом...
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08.12.2022 16:55 Відповісти
Це не в якому контексті не грає.
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08.12.2022 16:57 Відповісти
...і мотиви
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08.12.2022 16:56 Відповісти
А от тут ми дійшли до головного. Мотив такий дурненький, що більш нікому й сказати. Мати казали, що я українець
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08.12.2022 17:00 Відповісти
..Ок, після перемоги познайомимось
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08.12.2022 17:15 Відповісти
Буду радий
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08.12.2022 17:20 Відповісти
к сожалению ничего, ну кроме сигарет.
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08.12.2022 19:25 Відповісти
Ладна, если будет свисти
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08.12.2022 19:33 Відповісти
Робив. Повним ходом.
Одних кацапів в вермахті було півтора мільйона.
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08.12.2022 14:43 Відповісти
17 літніх примусово призваних?
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08.12.2022 15:54 Відповісти
тобі вже сказали шо ти дурачок?
"але сама ідея"???
так то другоє било - окуповані були б нелояльними солдатами - а шо там наші днобаські мобіки? криво-ліво, але воюють. а от примусити якогось жителя Бретані воювати під москвою.....
взагалі ти написав - як пернув.
при чому Гітлерюгенд до варварів?
вони думають шо адіннарот = взяли з окупованої території мужика і він автоматично вже вважає шо Зеля за яку він голосував = націонал-соціаліст, масон і взагалі загубив бритву
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09.12.2022 10:16 Відповісти
А тих, що мобілізують, бажали мати кацапський паспорт? Хто бажав ржавий автомат і воювати за расєю не тільки з нами, а по всьому світу. А хто не бажав, отримуйте зброю і при першій можливості переходьте на бік ЗСУ.
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08.12.2022 14:38 Відповісти
На нікому там валити режим, раби від народження ...
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08.12.2022 14:41 Відповісти
Кликали сатану у 2014-му, лягали під українські панцерники та БМП, ходили хороводамі з плакатами, верещали:"пуцькін ввєді вайска", десятки тисяч колаборантів, тепер пожинають...
Бог буком не б'є.
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08.12.2022 15:11 Відповісти
Тю... Якщо не ватяні, то в першому ж бою перейдуть на наш бік ще й зі зброєю - какцапи реально дебіли...
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08.12.2022 15:18 Відповісти
 
 