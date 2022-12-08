Росіяни не дають можливості 17-річним українцям уникнути "мобілізації" на окупованих територіях, - ГУР МО
Мобілізація в Росії не припиняється, готуються нові, потужніші хвилі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
Так, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що на тлі втрат у війні з Україною в Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ та зазначив, що мобілізація в Росії не припиняється.
Також, за словами Юсова, є ознаки того, що готуються нові, потужніші хвилі, форми, методи, системи обліку.
"Йдеться вже і про 17-річних на окупованих українських територіях, яким не дають можливості уникнути мобілізації, потрапивши за кордон. Ця війна торкнеться кожного в Росії, вони мають зрозуміти, що уникнути її, не поваливши режим та не відійшовши з окупованих територій не вдасться", - пояснив він.
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Одних кацапів в вермахті було півтора мільйона.
"але сама ідея"???
так то другоє било - окуповані були б нелояльними солдатами - а шо там наші днобаські мобіки? криво-ліво, але воюють. а от примусити якогось жителя Бретані воювати під москвою.....
взагалі ти написав - як пернув.
при чому Гітлерюгенд до варварів?
вони думають шо адіннарот = взяли з окупованої території мужика і він автоматично вже вважає шо Зеля за яку він голосував = націонал-соціаліст, масон і взагалі загубив бритву
Бог буком не б'є.