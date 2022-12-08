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Понад 70 тисяч воєнних злочинів задокументовано з початку повномасштабного вторгнення РФ. ІНФОГРАФІКА

Офіс Генерального прокурора задокументував понад 70 тисяч воєнних злочинів проти України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

Станом на 08 грудня 2022 року задокументовано:

  • 51 936 воєнних злочинів;
  • 18 532 злочини проти національної безпеки України.

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Понад 70 тисяч воєнних злочинів задокументовано з початку повномасштабного вторгнення РФ 01

Автор: 

воєнні злочини (1855) Офіс Генпрокурора (3245)


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