Понад 70 тисяч воєнних злочинів задокументовано з початку повномасштабного вторгнення РФ. ІНФОГРАФІКА
Офіс Генерального прокурора задокументував понад 70 тисяч воєнних злочинів проти України з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.
Станом на 08 грудня 2022 року задокументовано:
- 51 936 воєнних злочинів;
- 18 532 злочини проти національної безпеки України.
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