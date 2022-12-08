Очікуємо, що за 5 років буде створено протиракетний щит Європи, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц сподівається, що запланована європейська система протиракетної оборони буде створена протягом наступних п’яти років.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
"Уряд зараз веде переговори з виробниками різних систем, щоб підготувати конкретні рішення", - сказав Шольц.
14 країн ЄС висловили свою зацікавленість у створенні європейського протиракетного щита.
Раніше Шольц заявив, що ризик того, що президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, знизився у відповідь на міжнародний тиск.
Топ коментарі
+11 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар08.12.2022 15:12
+6 Pavel Bortsevych
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+6 Алекс Мышкевич
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Якщо Німеччині нічого не загрожує, тоді навіщо витрачати бабло на ППО? На зброю взагалі? Сьогодні тестували систему цивільного оповіщення, нащо?)
І я до речі щось не бачив, щоб в світовому праві і міжнародних відносинах вважалося нормою бомбити держави з корумпованим урядом. Кого хто тут вибрав, це є суверенне право народу України!
Очкуємо?
Рахаміє🐷🙈із «трудягами», поможе з бітумом, він вкурсі де «наофшорити»👍👍його, він на карті покаже‼️🇺🇦❤️⚔️💯👍👍👍
А Щит, то після шашликів, десь так….
падет основа всего террора и угроз в мире с уничтожением раши