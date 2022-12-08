Очікуємо, що за 5 років буде створено протиракетний щит Європи, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сподівається, що запланована європейська система протиракетної оборони буде створена протягом наступних п’яти років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

"Уряд зараз веде переговори з виробниками різних систем, щоб підготувати конкретні рішення", - сказав Шольц.

14 країн ЄС висловили свою зацікавленість у створенні європейського протиракетного щита.

Раніше Шольц заявив, що ризик того, що президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю у війні проти України, знизився у відповідь на міжнародний тиск.

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