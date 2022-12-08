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Прокурори виявили на деокупованій Миколаївщині тіла трьох мирних мешканців зі слідами тортур

миколаївщина

Прокурори Миколаївської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та криміналістами виявили на деокупованій території с. Новопетрівка Широківської ОТГ Баштанського району трьох загиблих внаслідок військової агресії РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, тіла належать місцевим мешканцям - чоловікам 39-ти, 42-х та 55-ти років.

Згідно з висновками судово-медичних експертів, у загиблих зафіксовані сліди тортур та катувань.

Двоє чоловіків мають вогнепальні поранення.

Проводяться слідчі дії, направлені на встановлення обставин злочину.

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Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори виявили на деокупованій Миколаївщині тіла трьох мирних мешканців зі слідами тортур 01
Прокурори виявили на деокупованій Миколаївщині тіла трьох мирних мешканців зі слідами тортур 02
Прокурори виявили на деокупованій Миколаївщині тіла трьох мирних мешканців зі слідами тортур 03
Прокурори виявили на деокупованій Миколаївщині тіла трьох мирних мешканців зі слідами тортур 04

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Миколаївська область (2264) катування (598) смерть (6743) Офіс Генпрокурора (3245)


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