Вибухи на російських аеродромах сталися через низький рівень підготовки військових РФ, - ЗСУ
Найімовірнішою причиною вибухів на російських авіабазах став низький рівень підготовки російських військових.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Збройних Сил України у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні нагадують, що після "дивного спалаху", вибуху бензовоза та пошкодження літака Ту-22М 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації "Дягілєво" Рязанської області зі стоянки зникли 10 бомбардувальників Ту-22 М, які завдавали ракетних ударів по Україні.
"Найімовірнішою причиною події є низький рівень підготовки, недбале ставлення до своїх обов'язків та нехтування заходами безпеки з боку технічного персоналу вкр рф", - вважають в ЗСУ.
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І низький рівень міцності російських пердаків.
Лесков "Левша" 😂
На палубе матросы курили папиросы..
У Сцаках ППОси курили папиросы...
В Енгельсе техносы курили папиросы...
.....
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(Місце для продовження поганих папірос) 😂
кацапня бігає, суєтітсо, підриваєтся іноді... - а казали ж дурню - кидай, ***** палити, пити вже починай, а вже потім пали!