УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9850 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 896 19

Вибухи на російських аеродромах сталися через низький рівень підготовки військових РФ, - ЗСУ

аеродром,дягілево

Найімовірнішою причиною вибухів на російських авіабазах став низький рівень підготовки російських військових.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Збройних Сил України у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні нагадують, що після "дивного спалаху", вибуху бензовоза та пошкодження літака Ту-22М 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації "Дягілєво" Рязанської області зі стоянки зникли 10 бомбардувальників Ту-22 М, які завдавали ракетних ударів по Україні.

"Найімовірнішою причиною події є низький рівень підготовки, недбале ставлення до своїх обов'язків та нехтування заходами безпеки з боку технічного персоналу вкр рф", - вважають в ЗСУ.

Також дивіться: З російської авіабази Дягілєво зникли не менше десяти стратегічних бомбардувальників. ФОТО

Автор: 

росія (65007) аеродром (299) ЗСУ (7519)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+14
курят суки где попало,бычки бросают где хотят панниммаишь.....
показати весь коментар
08.12.2022 15:08
+12
показати весь коментар
08.12.2022 15:06
+8
Найімовірнішою причиною вибухів на російських авіабазах став низький рівень підготовки російських військових

І низький рівень міцності російських пердаків.
показати весь коментар
08.12.2022 15:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Найімовірнішою причиною вибухів на російських авіабазах став низький рівень підготовки російських військових

І низький рівень міцності російських пердаків.
показати весь коментар
08.12.2022 15:02 Відповісти
показати весь коментар
08.12.2022 15:06 Відповісти
курят суки где попало,бычки бросают где хотят панниммаишь.....
показати весь коментар
08.12.2022 15:08 Відповісти
....а еще царю-буйлю передайте, чтобы перестали чистить самолёты толчёным кирпичом

Лесков "Левша" 😂
показати весь коментар
08.12.2022 15:15 Відповісти
Вопиющий уровень российской расхлябанности, граничащий с диверсией от мобилизированных. Об этом ещё Петр Первый предупреждал.
показати весь коментар
08.12.2022 15:09 Відповісти
та погана якість тютюну в рашці:

На палубе матросы курили папиросы..
У Сцаках ППОси курили папиросы...
В Енгельсе техносы курили папиросы...
.....
.....
(Місце для продовження поганих папірос) 😂
показати весь коментар
08.12.2022 15:11 Відповісти
суров украинский бавовнятко.
показати весь коментар
08.12.2022 15:16 Відповісти
Разгильдяи! Дисциплину не нюхали, так вы еще у меня поднюхаете!
показати весь коментар
08.12.2022 15:18 Відповісти
а всі так і думали.
кацапня бігає, суєтітсо, підриваєтся іноді... - а казали ж дурню - кидай, ***** палити, пити вже починай, а вже потім пали!
показати весь коментар
08.12.2022 15:19 Відповісти
та да. помнится ещё в январе 2019 рукожопые потсаны ту 22 в оленегорске сажали. с огоньком так посадка прошла, мона сказать "на ура!" ))
показати весь коментар
08.12.2022 15:22 Відповісти
так и Гагарин полетел от брошенного окурка( песня есть про это)
показати весь коментар
08.12.2022 15:26 Відповісти
Ну, "не ми", так не ми. Аби побільше.
показати весь коментар
08.12.2022 15:53 Відповісти
Нє-не, то все винні мешканці планети Мельмак!
показати весь коментар
08.12.2022 15:59 Відповісти
Немедленно разжаловать в чинах и гильдиях!Адмиралов в матросы, подпоручиков в **************!
показати весь коментар
08.12.2022 16:01 Відповісти
Зачётный троллинг 😀
показати весь коментар
08.12.2022 17:15 Відповісти
Надеемся этот низкий уровень и в дальнейшем будет способствовать разного рода происшествиям с трагическими последствиями для террористов из РФ😂
показати весь коментар
08.12.2022 17:22 Відповісти
зачьотний тролінг
показати весь коментар
08.12.2022 17:32 Відповісти
.. но спецоперация по уничтожению кацапских самолётов продолжится по плану и строго по графику
показати весь коментар
08.12.2022 18:44 Відповісти
недонапольён интересно сегодня в вечерней ушной видеолапше спалиться?)
показати весь коментар
08.12.2022 21:14 Відповісти
 
 