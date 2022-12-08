Вибухи на російських аеродромах сталися через низький рівень підготовки військових РФ, - ЗСУ

Найімовірнішою причиною вибухів на російських авіабазах став низький рівень підготовки російських військових.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Збройних Сил України у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні нагадують, що після "дивного спалаху", вибуху бензовоза та пошкодження літака Ту-22М 5 грудня на аеродромі стратегічної авіації "Дягілєво" Рязанської області зі стоянки зникли 10 бомбардувальників Ту-22 М, які завдавали ракетних ударів по Україні.

"Найімовірнішою причиною події є низький рівень підготовки, недбале ставлення до своїх обов'язків та нехтування заходами безпеки з боку технічного персоналу вкр рф", - вважають в ЗСУ.

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