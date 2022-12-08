Україні потрібне оборонне планування, його відсутність сильно гальмує забезпечення озброєнням та співпрацю із союзниками, - Бутусов. ВIДЕО

Війна потребує постійно оперативних рішень. А оборонне планування, це саме і є система передбачення загроз і визначення пріоритетів.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в ефірі Радіо НВ.

За словами журналіста, стосунки з міжнародними партнерами базуються на інституційній взаємодії.

"Для наших партнерів набагато важливіше діяти на перспективу, бачити стратегію Україну, що і як ми хочемо використовувати, які результати, наскільки ефективно ми застосовуємо ту зброю, яких результатів ми прагнемо досягти в перспективі, як ми стаємо сильнішими в комплексі. Тому ці окремі речі мають велике значення політичне, моральне. Якщо казати про міждержавне співробітництво, то тут потрібні не просто окремі вчинки. Тут потрібні вже програми. Українська армія вже здійснила таку кількість подвигів під час цієї жорсткої війни, що емоційно весь цивілізований світ на нашому боці. Але нам потрібно оборонне планування. Це проблема, яка у нас є. Відсутність цього планування дуже сильно гальмує як у нас забезпечення боєприпасами, озброєнням, так і співробітництво з нами з боку наших партнерів, наших союзників", - пояснив Бутусов.

Як приклад головний редактор Цензор.НЕТ навів оборонну доктрину Великої Британії 2021 року.

Читайте також: Плануючи полегшити закупівлю одягу для ЗСУ, Кабмін фактично зупинив закупівлю боєприпасів та іншої зброї

"Там дуже чітко написано не просто, хто противник, а написано, яким чином зміцнюються сили оборони, за рахунок яких якостей, які планується досягнути, які спроможності планується досягнути, які нові технології застосовуються. Які проєкти, які види озброєння є пріоритетними і у що в першу чергу треба інвестувати державі і вкладати гроші. Тому така чітка стратегія визначає пріоритети. Вона визначає порядок і характер дій. Тому що під час тотальної війни, загальної мобілізації задовільнити дуже швидко всі потреби усіх сил оборони неможливо. І буде неможливо ще тривалий час.

Тому треба в кожному процесі швидко визначати пріоритети і дивитися у перспективу, щоб можна було від режиму пожежі "дайте нам все і сьогодні або на вчора" переходити на те, що нам треба через 3 місяці, через місяць, через пів року, рік, і через три роки. Тому що є тривалі оборонні програми, які неможна спланувати, наприклад запуск виробництва озброєння і боєприпасів. Є такі види, які неможна навіть за рік зробити. Треба інвестувати на перспективу, на три роки вкладати гроші. Тоді воно піде потім великим потоком. Це є оборонне планування. Воно передбачає довготривале, середньострокове, короткострокове передбачення і розстановку пріоритетів", - додав він.

"Я думаю, що кожен може дізнатися, як це проходить, якщо подивиться просто на те, як було сплановане забезпечення зимовою формою. Я думаю, це очевидно. Дуже багато у нас хаосу, дуже багато управлінських непослідовних рішень. Все це чому? Тому що війна потребує постійно оперативних рішень. Але для того щоб ти встигав, ти маєш випереджати. Щоб випереджати, ти маєш передбачати. Оборонне планування, це саме і є система передбачення загроз і визначення пріоритетів – що і на коли нам потрібно", - підсумував Бутусов.

Також дивіться: Інтерв’ю з полоненими окупантами варто робити для обміну та визволення українських захисників, - Бутусов. ВIДЕО