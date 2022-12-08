Україні потрібне оборонне планування, його відсутність сильно гальмує забезпечення озброєнням та співпрацю із союзниками, - Бутусов. ВIДЕО
Війна потребує постійно оперативних рішень. А оборонне планування, це саме і є система передбачення загроз і визначення пріоритетів.
Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в ефірі Радіо НВ.
За словами журналіста, стосунки з міжнародними партнерами базуються на інституційній взаємодії.
"Для наших партнерів набагато важливіше діяти на перспективу, бачити стратегію Україну, що і як ми хочемо використовувати, які результати, наскільки ефективно ми застосовуємо ту зброю, яких результатів ми прагнемо досягти в перспективі, як ми стаємо сильнішими в комплексі. Тому ці окремі речі мають велике значення політичне, моральне. Якщо казати про міждержавне співробітництво, то тут потрібні не просто окремі вчинки. Тут потрібні вже програми. Українська армія вже здійснила таку кількість подвигів під час цієї жорсткої війни, що емоційно весь цивілізований світ на нашому боці. Але нам потрібно оборонне планування. Це проблема, яка у нас є. Відсутність цього планування дуже сильно гальмує як у нас забезпечення боєприпасами, озброєнням, так і співробітництво з нами з боку наших партнерів, наших союзників", - пояснив Бутусов.
Як приклад головний редактор Цензор.НЕТ навів оборонну доктрину Великої Британії 2021 року.
"Там дуже чітко написано не просто, хто противник, а написано, яким чином зміцнюються сили оборони, за рахунок яких якостей, які планується досягнути, які спроможності планується досягнути, які нові технології застосовуються. Які проєкти, які види озброєння є пріоритетними і у що в першу чергу треба інвестувати державі і вкладати гроші. Тому така чітка стратегія визначає пріоритети. Вона визначає порядок і характер дій. Тому що під час тотальної війни, загальної мобілізації задовільнити дуже швидко всі потреби усіх сил оборони неможливо. І буде неможливо ще тривалий час.
Тому треба в кожному процесі швидко визначати пріоритети і дивитися у перспективу, щоб можна було від режиму пожежі "дайте нам все і сьогодні або на вчора" переходити на те, що нам треба через 3 місяці, через місяць, через пів року, рік, і через три роки. Тому що є тривалі оборонні програми, які неможна спланувати, наприклад запуск виробництва озброєння і боєприпасів. Є такі види, які неможна навіть за рік зробити. Треба інвестувати на перспективу, на три роки вкладати гроші. Тоді воно піде потім великим потоком. Це є оборонне планування. Воно передбачає довготривале, середньострокове, короткострокове передбачення і розстановку пріоритетів", - додав він.
"Я думаю, що кожен може дізнатися, як це проходить, якщо подивиться просто на те, як було сплановане забезпечення зимовою формою. Я думаю, це очевидно. Дуже багато у нас хаосу, дуже багато управлінських непослідовних рішень. Все це чому? Тому що війна потребує постійно оперативних рішень. Але для того щоб ти встигав, ти маєш випереджати. Щоб випереджати, ти маєш передбачати. Оборонне планування, це саме і є система передбачення загроз і визначення пріоритетів – що і на коли нам потрібно", - підсумував Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
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тоді будемо мати і керування, і планування, і фінансування
Потрібен гетьман який забере все в олігократів, Беня наприклад накрав за 20 років більше 1 трлн уе... можливо не фактично а знизив ввп та відвів націю від розвитку... Олігархи обновляли енергетику? Ніт. Все що робиться після голодомору - все одинаково, просто театр протилежних дій щоб популус не розумів що робиться під ковром...
ХТО ЗАРАЗ МОЖЕ НАЦІОНАЛІЗУВАТИ ВСЕ ВКРАДЕНЕ? П? він і так все ахметову передав... Тому не П. Він видавив з майданівської трійки тягнибока та заліз на трактор.
На рахунок майдану: шукайте в франко- англомовній пресі докази того як журналісті з відстані 3-4 метри знімають на камеру он-лайн вбивства майданівців на інститутській де журналісти від снайпера не захищені а патріоти за ступеньками.... і зрозумійте що це теж саме що відбувалось з леніним.. "спецоперація"...
ОУН вибите... а значить НАЦІЯ ОКУПОВАНА зовсім...
Повномасштабна війна, окупація територій, обстріли, зменшення фінансування не змогли стримати виконання програми Президента. Навіть на доварену мівіну гаранту не вистачало, а дерева висаджуються за графіком! Слава кінцю епохи брехні
АЛЕ ТИ МАЄШ ЩОСЬ РОБИТИ... Задача журналіста - ІНФОРМУВАТИ без прикрас, владу критикувати в військвий час можливо але дуже і дуже обережно... Для одной медійної персони те що робить Юрій ВЖЕ титанічна робота героя.
Мені здається що це вже не побажання чи питання до *опи а звернення до спільноти щоб розумнішали... скоріше за все Юрію вже все зрозуміло...
І чи не тому ми маємо 20% окупованої території та більше 100 тисяч загиблих?
пройди патріотичний тест а то враження що на пайці сидиш.
Доки більшість стада є манкурти Вагнергейти, Оленівки, Дебальцеви, Іловайськи, Врадіївки, вбивства ОУН буде з нами.
Провладні кабінети авжеж будуть тільки з Павликів морозових - тобто найгірших манкуртів..
Саме тому немає сенсу втрачати час на полеміку з запроданцями чи дурними створіннями, а щоб виявити хто саме мій співрозмовник маю питання:
1) Чим відрізняється манкурт від історичного Павлика Морозова?
2) До якої категорії, на Вашу думку, відносяться зараз соціально-політичні боти?
3) Чому УНР не вистояла перед Московією? Як Ви це пов'язуєте з бездіяльністю Ліги Націй та Боєм під Крутами?
4) Які завершальні слова сказав Степан Хмара після "повинної" "захисника" Медведчука на судовому засіданні?
5) В чому полягає національна ідея України?
6) Патріоти ОУН/УПА боролись з загарбниками, на зараз їх ідеологія вам імпонує?
7) Хто такий Сашко Білий та чому він посварився з Аваковим?
8) Що Ви пам'ятаєте про відстріл групи Музичка? Вбачаєте паралелі на НКВД та вбивство ОУН в закарпатських лісах?
9) В якому році скасовали індексація соціальних видатків? Як це пов'язано з "оздоровленням банківської системи"?
10) Як формула розрахунку "Роттердам+" корелюється зі статтею 13 Конституції України?
11) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
12) Як ви ставитеся до Ірини Фаріон? Це власна оцінка її діяльності?
13) Що ви думаєте про Савченко та "спецоперації" по її звільненню? Яка оцінка Піар-шоу?
14) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
15) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
16) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
17) Олігархи то зло, але у вас є логічне пояснення чому так склалася ситуація що вони скупляють депутатів, відколи це взялося?
18) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну у 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?
Якщо це не варте вашої уваги - то автоматично зрозуміло що ти не належиш до патріотичної спільноти. Перевзувайся запроданець чи приєднуйся та розвивайся в ключі патріотичних устремлінь виплекати краще майбутнє для наступних поколінь. Чи заслабкий? Найкраща та найпростіша клініка - канал ютуб Ірини Фаріон - по 1-3 відео в день протягом 100 днів. До зустрічі!
Спочатку дай відповідь на факт що з 2019 гроші з оборонного бюджету перекинуто на "асхфальт" та у 2022 свідомо відкрито напрямки для проходу русні на Півдні та Півночі, а то виходить якось незручно, на факти що наведено ти мовчиш, натомість "растеклась" від Крут до ОУН
А сленг використовуйте для "однопартійців", незнайомій людині відразу зрозуміло хто її співрозмовник та зреагує відповідно до вашого ставлення/
розуму/освіти.
у підлість для армії і народу.
Краще планування це відсторонення зеленського від влади разом з агентурой кремля дЄрмаком і іншими Татаровими.
Ви краще машиною олією змащуйте щоб не зїржавіло
Як що ментально українці вважають різних олігархічних придатків хазяями України, то питання знімається чого у нас нічого не міняється в країні, тому у декого заванюється і іржавіє.
Готуйтесь до зміни влади на Пороха чи Залужного.
Жаба давить що людина всіє бізнес вести ?
Це д ж не ваш Зе клоун який за обливання брудом Порошенко через Квартал 95 мав від Коломойщі пайку і літав за нею до 2019 у ЄС
ОФШОРИ ????
Тобто ви "за" відміну індексації соціальних виплат, покупку "привату" = "очистку банків", проти збільшення ВВП та "за" невідповідь напавшим московитам на крим на схід? Так? Ви також за "супрун" і тд? Не ************** від "я проти ЗЕ", а від соціуму який страждає 3є століття...
ВВП хто підіймав та збільшував популяцію українців? Ви знаєте скільки наших людей нація нараховувала до голодоморів/війн? Тому зараз нас не більше 25 вже... а план "демонократів" 15... Знаєте для чого НКВД вбивало ОУН в лісах? Чи ви проти цього? Проти знання чи проти ОУН? Тобто ви "за" демократів? "москалів"? "компартІю дракону"?
Якщо ці питання вважаєте токсичними - просто дайте відповідь хто є національним героєм України (окрім очевидного нарід, герої, ЗСУ, і тд - наш народ страждає давно і це вже звичка), мої
Степан Хмара, всі політв'язні "відстріляного відродження" Сашко Білий та хлопці з майдану які там були за ідею вільної України. Дякую.
Але ... це ж суб'єктивне.
У кожного своя доля і шлях широкий...
До 2019 було, а зараз немає... Що сталось?
І крамольне питання - а хіба це не провина деякіх журналістів які розповідали байки про "бізнес на крові", "свинарчуків" та т.п.?
2) Зе!свальт;
3) вітрова Зе!нерація, яка має великий потенціал саме взимку.... Джерело:
4) мільярд Зе!древ;
5) 73% нащадків по розуму від корабельних сосен наріду...
6)
до речі, можливо ви поясните за що слави зшукав Подоляк? Це на кшталт "Тітушко"?
№ 2469-VIII "Про національну безпеку України". Схоже, що 5-та служба фсб недаремно їла свій хліб.