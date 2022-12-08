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Новини Війна
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Україні потрібне оборонне планування, його відсутність сильно гальмує забезпечення озброєнням та співпрацю із союзниками, - Бутусов. ВIДЕО

Війна потребує постійно оперативних рішень. А оборонне планування, це саме і є система передбачення загроз і визначення пріоритетів.

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив в ефірі Радіо НВ.

За словами журналіста, стосунки з міжнародними партнерами базуються на інституційній взаємодії.

"Для наших партнерів набагато важливіше діяти на перспективу, бачити стратегію Україну, що і як ми хочемо використовувати, які результати, наскільки ефективно ми застосовуємо ту зброю, яких результатів ми прагнемо досягти в перспективі, як ми стаємо сильнішими в комплексі. Тому ці окремі речі мають велике значення політичне, моральне. Якщо казати про міждержавне співробітництво, то тут потрібні не просто окремі вчинки. Тут потрібні вже програми. Українська армія вже здійснила таку кількість подвигів під час цієї жорсткої війни, що емоційно весь цивілізований світ на нашому боці. Але нам потрібно оборонне планування. Це проблема, яка у нас є. Відсутність цього планування дуже сильно гальмує як у нас забезпечення боєприпасами, озброєнням, так і співробітництво з нами з боку наших партнерів, наших союзників", - пояснив Бутусов.

Як приклад головний редактор Цензор.НЕТ навів оборонну доктрину Великої Британії 2021 року.

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"Там дуже чітко написано не просто, хто противник, а написано, яким чином зміцнюються сили оборони, за рахунок яких якостей, які планується досягнути, які спроможності планується досягнути, які нові технології застосовуються. Які проєкти, які види озброєння є пріоритетними і у що в першу чергу треба інвестувати державі і вкладати гроші. Тому така чітка стратегія визначає пріоритети. Вона визначає порядок і характер дій. Тому що під час тотальної війни, загальної мобілізації задовільнити дуже швидко всі потреби усіх сил оборони неможливо. І буде неможливо ще тривалий час.

Тому треба в кожному процесі швидко визначати пріоритети і дивитися у перспективу, щоб можна було від режиму пожежі "дайте нам все і сьогодні або на вчора" переходити на те, що нам треба через 3 місяці, через місяць, через пів року, рік, і через три роки. Тому що є тривалі оборонні програми, які неможна спланувати, наприклад запуск виробництва озброєння і боєприпасів. Є такі види, які неможна навіть за рік зробити. Треба інвестувати на перспективу, на три роки вкладати гроші. Тоді воно піде потім великим потоком. Це є оборонне планування. Воно передбачає довготривале, середньострокове, короткострокове передбачення і розстановку пріоритетів", - додав він.

"Я думаю, що кожен може дізнатися, як це проходить, якщо подивиться просто на те, як було сплановане забезпечення зимовою формою. Я думаю, це очевидно. Дуже багато у нас хаосу, дуже багато управлінських непослідовних рішень. Все це чому? Тому що війна потребує постійно оперативних рішень. Але для того щоб ти встигав, ти маєш випереджати. Щоб випереджати, ти маєш передбачати. Оборонне планування, це саме і є система передбачення загроз і визначення пріоритетів – що і на коли нам потрібно", - підсумував Бутусов.

Також дивіться: Інтерв’ю з полоненими окупантами варто робити для обміну та визволення українських захисників, - Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3582)


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Топ коментарі
+13
Україні потрібні Гетьман, Пастор та Кролик!

тоді будемо мати і керування, і планування, і фінансування
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08.12.2022 15:57
+12
Это правильная постановка вопроса. Другое дело, что это дело госуларства в целом. А у керма-парни заточены на одну цель-удержаться у власти. Все что вне этих целей- то "....ись оно конем".
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08.12.2022 15:58
+12
"У меня нет времени думать стратегически" (В.Зеленський)
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08.12.2022 16:03
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Україні потрібні Гетьман, Пастор та Кролик!

тоді будемо мати і керування, і планування, і фінансування
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08.12.2022 15:57 Відповісти
ніт, всі ці тільки знижали ВВП...

Потрібен гетьман який забере все в олігократів, Беня наприклад накрав за 20 років більше 1 трлн уе... можливо не фактично а знизив ввп та відвів націю від розвитку... Олігархи обновляли енергетику? Ніт. Все що робиться після голодомору - все одинаково, просто театр протилежних дій щоб популус не розумів що робиться під ковром...

ХТО ЗАРАЗ МОЖЕ НАЦІОНАЛІЗУВАТИ ВСЕ ВКРАДЕНЕ? П? він і так все ахметову передав... Тому не П. Він видавив з майданівської трійки тягнибока та заліз на трактор.

На рахунок майдану: шукайте в франко- англомовній пресі докази того як журналісті з відстані 3-4 метри знімають на камеру он-лайн вбивства майданівців на інститутській де журналісти від снайпера не захищені а патріоти за ступеньками.... і зрозумійте що це теж саме що відбувалось з леніним.. "спецоперація"...

ОУН вибите... а значить НАЦІЯ ОКУПОВАНА зовсім...
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08.12.2022 16:37 Відповісти
Зеленой власти не до оборонного планування - "выполняют-воруют" с плана по высадке 1 млрд. деревьев!
Повномасштабна війна, окупація територій, обстріли, зменшення фінансування не змогли стримати виконання програми Президента. Навіть на доварену мівіну гаранту не вистачало, а дерева висаджуються за графіком! Слава кінцю епохи брехні
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08.12.2022 19:03 Відповісти
А що робити, як що Гетьман як тІлька кролік стабілізував економіку запустив дії на знищення кролика? Ви ж пам'ятаєте бігборди біжи кролик, біжи! Як ці тези повторював генпрокурор Луценко, як була підтягнута важка артилерія у вигляді Саакашвілі, якому гетьман пообіцяв посаду прем'єра. Саакашвілі прикладав дуже багато зусиль, але і його кинув гетьман. Що з цим серпінтарієм робити? На мою думку їх всіх потрібно відправляти під три чорти. Включно з Зеленським. Щукати іньших діячів. Ці вже довели нас до цугундера і далі будуть красти на митницях, держпідприємства, і скрізь д чого дотягнуться їх шоколадні і не тільки шоколадніруки.
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09.12.2022 08:43 Відповісти
Это правильная постановка вопроса. Другое дело, что это дело госуларства в целом. А у керма-парни заточены на одну цель-удержаться у власти. Все что вне этих целей- то "....ись оно конем".
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08.12.2022 15:58 Відповісти
Щоб красти ніякі плани не потрібні. Тому у діючого КМУ немає ні планів, ні стратегій, а відповідно, і легітимності (бо цей КМУ повинен був бути розпущений відповідно до законів України ще 2 роки тому).
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08.12.2022 16:03 Відповісти
Планувати потрібно НАТО, бо Україна мае туди увійти у 2023 році
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08.12.2022 16:03 Відповісти
"У меня нет времени думать стратегически" (В.Зеленський)
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08.12.2022 16:03 Відповісти
....занавєс! 😕
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08.12.2022 16:24 Відповісти
А основне "гальмо" сидить в ОП (пальцем показувати не буду)
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08.12.2022 16:22 Відповісти
Їх там ... всі ))
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08.12.2022 16:32 Відповісти
Юра , какое военное планирование , ті о чем !!!!!! Шашлыки , шаурма, мивина , вот их уровень , плюс асфальт как достижение всех времен и народов , о каком планировании вообще может идти речь , если нужно финансировать марафоны , ОПу премиями , их друзей всех пересадить на порше и мерседесы , распил бюджета между семьями олигархами , а содержание любовниц , их квартир и домов , ты о чем Юра ? там не кому планировать , от слова - АБСОЛЮТНО !!!! Они пришли не планировать а воровать , грести как в последний раз , на гуманитарке, машинах для зсу, генераторах, на зимней одежде для зсу , и тд , там нет людей Юра , там нет с кем говорить и и нет кому планировать , это проходимцы , которые пытаются зацементировать власть под свои интересы , вот о чем они думают.
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08.12.2022 16:32 Відповісти
Коли за країну болить, кожен день приходять погрози, кожен день ти взаєш про 2-3 вбитих гарних знайомих, коли знаєш що "влада" перестала закупляти Бк...

АЛЕ ТИ МАЄШ ЩОСЬ РОБИТИ... Задача журналіста - ІНФОРМУВАТИ без прикрас, владу критикувати в військвий час можливо але дуже і дуже обережно... Для одной медійної персони те що робить Юрій ВЖЕ титанічна робота героя.

Мені здається що це вже не побажання чи питання до *опи а звернення до спільноти щоб розумнішали... скоріше за все Юрію вже все зрозуміло...
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08.12.2022 16:46 Відповісти
а до 2019 у нас не було військового часу, тож купу бруду на владу яка дійсно!! займалась оборонним плануванням, можна було лити?
І чи не тому ми маємо 20% окупованої території та більше 100 тисяч загиблих?
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08.12.2022 18:24 Відповісти
Він не був військовим за конституцією куди ще не добрались олігархи. По ній він був "спеціальний" - при військовому - кордони закриваються, олігархи общипуються як кури (тобто на військові рейки) та держава в короткий період визначається оголошує війну противнику чи капітулює. Те що було - явно ви в окопах без права на відповідь на захист не сиділи з 2014 тому не розумієте що то за гетьман був... 20 років в держапараті і мільярдер колишній прокурор його просив обрати бізнес чи державництво... але у П своє на умі... акщо 12х12 реформ сподобались - з'їсте ще... але якщо б була впевненність що "рахують вірні"... на кшталт охендовького))) Яник передав його П... на цьому і порішили
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08.12.2022 23:50 Відповісти
багато тексту. По 2019 ракети розроблялись, армія переозброювалась, лінія на 155 мм снаряди закуплена, а з приходом Святого Боневтіка все похєрілось і з 2019 по 2022 МО не купило жодного снаряду. І підготувала для здачі Північ (включно з Києвом) та Південь.- все що потрібно знати.
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09.12.2022 00:06 Відповісти
на папері - можливо... а чому кордони були відкриті? чом відповідати ворогу нельзя було? Чому котли ? чому панами? чому одному з командирів за те що ослухався приказу та вийшов з іловайського оточення П дав орден за хоробрість? та багато інших, як ті ж складовиська, на які буде така ж відповідь "багато тексту" Манкурт на той манкурт бо йому достатньо 7 сек в тік току щоб міну скривити та газу пустити, на більше він нездатен.
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09.12.2022 00:13 Відповісти
Поляки - хороші друзі коли по дорозі. А ти докажи що незапроданець.
пройди патріотичний тест а то враження що на пайці сидиш.

Доки більшість стада є манкурти Вагнергейти, Оленівки, Дебальцеви, Іловайськи, Врадіївки, вбивства ОУН буде з нами.
Провладні кабінети авжеж будуть тільки з Павликів морозових - тобто найгірших манкуртів..
Саме тому немає сенсу втрачати час на полеміку з запроданцями чи дурними створіннями, а щоб виявити хто саме мій співрозмовник маю питання:

1) Чим відрізняється манкурт від історичного Павлика Морозова?
2) До якої категорії, на Вашу думку, відносяться зараз соціально-політичні боти?
3) Чому УНР не вистояла перед Московією? Як Ви це пов'язуєте з бездіяльністю Ліги Націй та Боєм під Крутами?
4) Які завершальні слова сказав Степан Хмара після "повинної" "захисника" Медведчука на судовому засіданні?
5) В чому полягає національна ідея України?
6) Патріоти ОУН/УПА боролись з загарбниками, на зараз їх ідеологія вам імпонує?
7) Хто такий Сашко Білий та чому він посварився з Аваковим?
8) Що Ви пам'ятаєте про відстріл групи Музичка? Вбачаєте паралелі на НКВД та вбивство ОУН в закарпатських лісах?
9) В якому році скасовали індексація соціальних видатків? Як це пов'язано з "оздоровленням банківської системи"?
10) Як формула розрахунку "Роттердам+" корелюється зі статтею 13 Конституції України?
11) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
12) Як ви ставитеся до Ірини Фаріон? Це власна оцінка її діяльності?
13) Що ви думаєте про Савченко та "спецоперації" по її звільненню? Яка оцінка Піар-шоу?
14) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
15) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
16) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
17) Олігархи то зло, але у вас є логічне пояснення чому так склалася ситуація що вони скупляють депутатів, відколи це взялося?
18) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну у 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?

Якщо це не варте вашої уваги - то автоматично зрозуміло що ти не належиш до патріотичної спільноти. Перевзувайся запроданець чи приєднуйся та розвивайся в ключі патріотичних устремлінь виплекати краще майбутнє для наступних поколінь. Чи заслабкий? Найкраща та найпростіша клініка - канал ютуб Ірини Фаріон - по 1-3 відео в день протягом 100 днів. До зустрічі!
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09.12.2022 00:14 Відповісти
Ну ти "растєклась мислю по дрєву"
Спочатку дай відповідь на факт що з 2019 гроші з оборонного бюджету перекинуто на "асхфальт" та у 2022 свідомо відкрито напрямки для проходу русні на Півдні та Півночі, а то виходить якось незручно, на факти що наведено ти мовчиш, натомість "растеклась" від Крут до ОУН
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09.12.2022 01:15 Відповісти
Зло одного не зменшує зло більшого маніпулятора коли оба біля кормушки. Особливо якщо олігархом став на державній шиї... Скільки булатів та оплотів поставлено в ЗСУ а скільки продано арабам? Відаєте подібною інформацією? Скільки хлопців з майдану вбито в котлах? Відаєте? навряд чи вам до цього є права... нажаль...

А сленг використовуйте для "однопартійців", незнайомій людині відразу зрозуміло хто її співрозмовник та зреагує відповідно до вашого ставлення/розуму/освіти.
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09.12.2022 03:48 Відповісти
с тобой дерьмо зэ-лёное все погятно зэ-ботня
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09.12.2022 04:31 Відповісти
як то кажуть, "слів защітан". Не пиши мені більше, раз не здатна дискутувати як розумна людина.
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09.12.2022 10:28 Відповісти
Ответь , только на один вопрос , почему , патриотках Фарион могла быть в ком партии ⁉️И недавно пиарила ************ ахметова влащенко Где сейчас воюет Тягнибок , почему его не слышно
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09.12.2022 03:31 Відповісти
КИРИЛКА Тимошенко яркий пример ,не постеснялся сп#здил гуманитарный автомобиль для раненых ,имея до хрена своих , а шут его крышует
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08.12.2022 19:51 Відповісти
Всю оборону держави тримає у своїх руках ОП. Гнучкість Резнікова перед ОП трансформувалась
у підлість для армії і народу.
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08.12.2022 17:55 Відповісти
У Зе планування дуже просте - сьогодні відосік і завтра відосік, а там якось саме по собі щось буде.
Краще планування це відсторонення зеленського від влади разом з агентурой кремля дЄрмаком і іншими Татаровими.
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08.12.2022 18:08 Відповісти
Конкретно , кто и когда ! Заржавело уже и завонялось !
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08.12.2022 19:54 Відповісти
А хто хозяїн в Україні ?
Ви краще машиною олією змащуйте щоб не зїржавіло
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08.12.2022 20:24 Відповісти
Банда выродков батальенов Монако , Вены и каламойши (зашкваренного до такой степени , что не выездной Совсем , разве только на мордор ) , нанявшая на роль "президента" актеришку 4-уклониста ,умевшего кривляться и снимать трусы на подмостках
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09.12.2022 03:21 Відповісти
Хозяїн України це народ України, а не пострадянські комсорги типу Коломойши і Пінчука.
Як що ментально українці вважають різних олігархічних придатків хазяями України, то питання знімається чого у нас нічого не міняється в країні, тому у декого заванюється і іржавіє.
Готуйтесь до зміни влади на Пороха чи Залужного.
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09.12.2022 13:58 Відповісти
Порох при владі став мільярдером, це норма для нації?
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09.12.2022 19:02 Відповісти
Він і до цього бідним не був.
Жаба давить що людина всіє бізнес вести ?
Це д ж не ваш Зе клоун який за обливання брудом Порошенко через Квартал 95 мав від Коломойщі пайку і літав за нею до 2019 у ЄС
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09.12.2022 21:08 Відповісти
ВІДКІЛЯ У КЛОУНА З ЦИРКУ МІЛІОНИ ДОЛАРІВ, У БІДНОГО ДНІПРОВСЬКОГО ХЛОПЧИКА
ОФШОРИ ????
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09.12.2022 21:10 Відповісти
Або бізнес або влада... це щось неймовірне...

Тобто ви "за" відміну індексації соціальних виплат, покупку "привату" = "очистку банків", проти збільшення ВВП та "за" невідповідь напавшим московитам на крим на схід? Так? Ви також за "супрун" і тд? Не ************** від "я проти ЗЕ", а від соціуму який страждає 3є століття...
ВВП хто підіймав та збільшував популяцію українців? Ви знаєте скільки наших людей нація нараховувала до голодоморів/війн? Тому зараз нас не більше 25 вже... а план "демонократів" 15... Знаєте для чого НКВД вбивало ОУН в лісах? Чи ви проти цього? Проти знання чи проти ОУН? Тобто ви "за" демократів? "москалів"? "компартІю дракону"?

Якщо ці питання вважаєте токсичними - просто дайте відповідь хто є національним героєм України (окрім очевидного нарід, герої, ЗСУ, і тд - наш народ страждає давно і це вже звичка), мої
Степан Хмара, всі політв'язні "відстріляного відродження" Сашко Білий та хлопці з майдану які там були за ідею вільної України. Дякую.
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10.12.2022 00:39 Відповісти
Звісно когорта історичних діячів на кшталт Богдана, Сірка, Орлика і тд і тп.
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10.12.2022 00:41 Відповісти
Брєд реальний.
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10.12.2022 20:09 Відповісти
задайте ви розумне питання, по вашим постам зрозуміло що знаєте не мало, не простий же манкурт чи куплений... Але ніколи не потрібно оправдовувати дії одного діями другого, це теж саме як москалі виправдовують свою імперську геноцидну політику: "штатам модна а нам ніззя?" Тому якщо нічого відповісти, промовчіть.

Але ... це ж суб'єктивне.

У кожного своя доля і шлях широкий...
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10.12.2022 20:20 Відповісти
Подоляцький йди по адресі руского корабля.
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10.12.2022 20:22 Відповісти
це щось нове... не поясниш?
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10.12.2022 20:29 Відповісти
Цікаво, а де воно поділось?
До 2019 було, а зараз немає... Що сталось?
І крамольне питання - а хіба це не провина деякіх журналістів які розповідали байки про "бізнес на крові", "свинарчуків" та т.п.?
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08.12.2022 18:22 Відповісти
ЧЕМБЕРЛЕНСЬКИЙ ПРОСИРАЄ ВСЕ, ЗА ЩО БЕРЕТЬСЯ
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08.12.2022 22:01 Відповісти
Україні потрібне: 1) оборонне Зе!планування ...... Джерело:
2) Зе!свальт;
3) вітрова Зе!нерація, яка має великий потенціал саме взимку.... Джерело:
4) мільярд Зе!древ;
5) 73% нащадків по розуму від корабельних сосен наріду...
6)
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08.12.2022 22:48 Відповісти
геноцид був є і далі буде, просто піпли цього не розуміють, така вже їх реальність... Коли хорошого не знаєш - погане буде нормою...
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10.12.2022 22:19 Відповісти
, йди в ОПу подляківець.
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11.12.2022 18:47 Відповісти
не потрібно пугати тим чого самі боїтесь... Туди таких як ми не беруть

до речі, можливо ви поясните за що слави зшукав Подоляк? Це на кшталт "Тітушко"?
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11.12.2022 19:50 Відповісти
Був непоганий Закон "Про організацію оборонного планування", який втратив чинність на підставі Закону від 21 червня 2018 року
№ 2469-VIII "Про національну безпеку України". Схоже, що 5-та служба фсб недаремно їла свій хліб.

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09.12.2022 06:15 Відповісти
а хто в *раді не має 3 паспорти?
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10.12.2022 22:23 Відповісти
 
 