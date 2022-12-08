У церквах Московського патріархату у різних областях знайдено російські паспорти, "перепустки федеральних радників РФ" та прапор "Новоросії", - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) у Херсонській, Черкаській, Житомирській та Волинській областях російські паспорти, "перепустки федеральних радників РФ"та прапор "Новоросії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства встановлено, що під час захоплення Херсону місцевий архімандрит – настоятель Успенського собору – був присутній у кремлівській залі під час оголошення анексії чотирьох українських регіонів. За декілька днів до звільнення міста священник у супроводі російських загарбників втік до тимчасово окупованих районів півдня України.

"На території собору співробітники СБУ виявили колекцію ікон, викрадених рашистами з будинку почесного консула Литовської Республіки під час окупації Херсону. В результаті подальшого огляду церковних приміщень знайдено перепустки, виписані на ім’я "федерального советника военно-гражданской администрации РФ" та російські паспорти місцевих священників. При чому вони отримали їх цього року, під час окупації Херсону рашистами", - повідомили у спецслужбі.

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За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

"У Красногірському Свято-Покровському жіночому монастирі на Черкащині, виявлено прапор так званої "Новоросії" та бібліотеку з пропагандистською літературою російських авторів. А на території чоловічого монастиря Овруцько-Коростенської єпархії й Скиту у Житомирській області викрито колишніх кримінальників, які підтримують зв’язок з абонентами РФ. Наразі ці контакти перевіряє СБУ", - зазначили у пресслужбі.

У ще одному монастирі Житомирщини виявили особу, яка з 2020 року перебуває у загальнодержавному розшуку як безвісти зникла.

Під час огляду приміщень Свято-Миколаївського Милецького монастиря знайдено тексти молитов за країну-агресора та російські "підручники", в яких вихваляють кремлівський режим.

Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

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