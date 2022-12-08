Путін заявив, що б’є по енергоструктурі України нібито у відповідь "за Кримський міст". ВIДЕО
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна нібито завдає ударів по цивільній інфраструктурі України у відповідь на дії ЗСУ.
Про це він заявив, звертаючись до російських військовослужбовців, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвёл воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город - это акт геноцида", - сказав Путін.
Він обурився відсутністю уваги світових ЗМІ до таких дій нібито з боку українців.
"Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ шум, гам, треск на всю Вселенную", - поскаржився президент РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
кон чен ый
Ким Чен Ын
........................
Треба його розвалити в терміновому порядку
" як господар не стриже газон, то заростає бур*яном" винуватий лише господар в тому.
як таке чмо може керувати такий довгий час такою величезною країною?
i що тодi можна сказати про бидло-нарiд паРашi ?
А Ольгінці все не заспокояться.
Наш "ВАВАН" вашому бункерному дупу надрав, от ви й скиглите ))
Головна "ідея" цього коментарю не в тому що "бункерному дупу надрав" а "славослов"я найвеличнішому побіждуну"!
Це опонування до ОЦЬОГО коментарю:
Піськін ! Забудь вже за цього зрадника ! Він вже вам все зробив одного разу : дороги - зробив , з півночі України війська відвів , чонгар - розмінував , оборонні замовлення згорнув !
Він так старався , а ви , нечисть, так його підвели .
Все ми , ваван, пам'ятаємо! Всю твою зраду .
Читай уважніше переписку і не ганьбися!