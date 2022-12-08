Путін заявив, що б’є по енергоструктурі України нібито у відповідь "за Кримський міст". ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна нібито завдає ударів по цивільній інфраструктурі України у відповідь на дії ЗСУ.

Про це він заявив, звертаючись до російських військовослужбовців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвёл воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город - это акт геноцида", - сказав Путін.

Він обурився відсутністю уваги світових ЗМІ до таких дій нібито з боку українців.

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"Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ шум, гам, треск на всю Вселенную", - поскаржився президент РФ.