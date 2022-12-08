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Путін заявив, що б’є по енергоструктурі України нібито у відповідь "за Кримський міст". ВIДЕО

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна нібито завдає ударів по цивільній інфраструктурі України у відповідь на дії ЗСУ.

Про це він заявив, звертаючись до російських військовослужбовців, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сейчас много шума по поводу наших ударов по энергетической инфраструктуре соседней страны. Да, мы делаем это. Но кто начал? Кто ударил по Крымскому мосту, кто подорвал ЛЭП с АЭС Курска, кто не подвёл воду в Донецк? Неподача воды в миллионный город - это акт геноцида", - сказав Путін.

Він обурився відсутністю уваги світових ЗМІ до таких дій нібито з боку українців.

Читайте: Путін - "невдаха року" за версією Politico

"Никто нигде словом об этом не обмолвился. Вообще молчок полный. Стоит нам только пошевелиться что-то сделать в ответ шум, гам, треск на всю Вселенную", - поскаржився президент РФ.

Автор: 

путін володимир (23773)


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Топ коментарі
+57
чикатило пояснил что насиловал и убивал женщин и детей из мести. некоторые жерты сопротивлялись, и поэтому он убивал и насиловал новые жертвы еще озлобленнее. из чувства мести....
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08.12.2022 15:28
+47
Пля, ну ми що - будемо обговорювати всю маячню, яку путлєр несе?
Нафіга новини такого штибу взагалі поширювати у нормальних ЗМІ?
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08.12.2022 15:27
+31
Вот потому в царской россии в 19-м веке и приняли закон неофициально называемый "О кухаркиных детях".
Потому что понимали - если такое чмо, непонятно от каких родителей, недокормленное, недолюбленное, выросшее в грязи и нищете ленинградской коммуналки и в бандитских подворотнях, каким либо случайным образом и поднимется на вершины власти, то он не будет править, он не будет развивать страну и заботится о людях...
Нет!!! Он будет МСТИТЬ!!!
Мстить всем. Людям, миру, своему прошлому, всем кто умнее, сильнее и лучше его. Это же реально страшно - красной кнопкой распоряжается человек, у которого из всех человеческих качеств в душе остались только злоба и ненависть.
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08.12.2022 15:48
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Треба вдарити по москвабаду,ото буде на болотах скиглення.
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08.12.2022 18:21 Відповісти
https://ibb.co/ZmS73DW Кримскій мост...
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08.12.2022 18:32 Відповісти
Шо вы такую замануху пропечатали. Ща кабаквша - страшная , шо моя смерть. Да и приорити ща у нее - не пыня.
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09.12.2022 10:38 Відповісти
ЗЫ... Кабаевша на картинке - бравенька хрюшка-Ефросинья звычайна, а внатуре щаЗ - баб ешка, которой можно насилати переляк.
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09.12.2022 10:48 Відповісти
Немецкий Гитлер как русский теж жаловался на бомбардировки Гамбурга и Дрездена. Адин Гитлер= адин речь
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08.12.2022 18:36 Відповісти
Интересно опять наблюдать как работает Догма Покаяния-через Отрицание. Как работает проклятие до 7го колена. Чтоб поставить в ступор путина или его "паству" как симоньян с cоловьевым достаточного одного вопроса - ваши внуки,правнуки смогут повторить ваши слова? Когда их спросят про вас. Ведь им придётся всё Отрицать. Доказывать, что они не вы, что они ничего общего не имеют с предками - с вами. Тогда, ещё один вопрос - а для чего это всё, если все прахом?
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08.12.2022 18:44 Відповісти
Воно бухе
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08.12.2022 18:52 Відповісти
Єй *****!!!кТО ЗАВОЕВАЛ ДОНЕЦК, ТОТ И ДОЛЖЕН ПОИТЬ дОНЕЦк!!
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08.12.2022 19:19 Відповісти
А Україна тим часом поїть, забезпечує електроенергією рашистів у Придністров'ї
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09.12.2022 03:03 Відповісти
Значит что? Значит нужно ещё и ещё и ещё взрывать чертов мост, чтобы грёбаный дебил понял что никогда не будет так как он хочет
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08.12.2022 19:58 Відповісти
*** , больное крупнорогатое животное , его коробит когда речь заводится за Украину , скотиняче лицо сразу коробит , **** конченная придет время, топор ходит за тобой ...
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08.12.2022 20:12 Відповісти
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08.12.2022 20:14 Відповісти
https://kak-pravilno.net/konchenyy-ili-konchennyy-kak-pravilno/ Конченый или конченный как правильно?
кон чен ый

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09.12.2022 01:06 Відповісти
кон чен ын
Ким Чен Ын
........................
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09.12.2022 01:14 Відповісти
Коррупция разлагает Украину и по сей день....Путлер рапал на ослабленную коррупцией страну
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08.12.2022 20:42 Відповісти
Душа кощея в кримському мості
Треба його розвалити в терміновому порядку
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08.12.2022 20:56 Відповісти
Ну розваліть. І по цій милості будем сидіти в темряві до весни. І тут, як не ***** вдарить, то зеля *********. В нас в караїні всі с*ка патріоти стали, а винувата лише русня. Зручно.
" як господар не стриже газон, то заростає бур*яном" винуватий лише господар в тому.
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08.12.2022 21:31 Відповісти
ватне чмо детектед.
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09.12.2022 04:48 Відповісти
Ти уроки зробило?
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09.12.2022 17:19 Відповісти
"они первые начали"...полная инфантильность....
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08.12.2022 21:42 Відповісти
яке ж воно вбоге...це ж рiвень якоїсь люськи з савєйского продмагу.

як таке чмо може керувати такий довгий час такою величезною країною?

i що тодi можна сказати про бидло-нарiд паРашi ?

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08.12.2022 22:00 Відповісти
Довго думалося в голові щоб "лайкнуть" ОЦЬОМУ?


А Ольгінці все не заспокояться.
Наш "ВАВАН" вашому бункерному дупу надрав, от ви й скиглите ))


Головна "ідея" цього коментарю не в тому що "бункерному дупу надрав" а "славослов"я найвеличнішому побіждуну"!
Це опонування до ОЦЬОГО коментарю:


Піськін ! Забудь вже за цього зрадника ! Він вже вам все зробив одного разу : дороги - зробив , з півночі України війська відвів , чонгар - розмінував , оборонні замовлення згорнув !
Він так старався , а ви , нечисть, так його підвели .
Все ми , ваван, пам'ятаємо! Всю твою зраду .


Читай уважніше переписку і не ганьбися!
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09.12.2022 06:26 Відповісти
Как оно недавно выдало " Вот посмотрите на молодых девушек. Чем вот [участница встречи] Федорова, проживающая в Луганской республике, отличается от таких же Федоровых где-нибудь в Новосибирске, в Петербурге или в Москве? Ничем. Это наши люди".....По логике упыря, поэтому пытается уничтожить своих.
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08.12.2022 22:39 Відповісти
Оо, та ти вже лика не вяжеш
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09.12.2022 00:05 Відповісти
Реально *****!
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09.12.2022 01:49 Відповісти
для чого взагалі тут ці висери пук іна???? щоб що?
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09.12.2022 03:11 Відповісти
ворога потрiбно знати.
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09.12.2022 04:47 Відповісти
Читайте ниже.
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09.12.2022 07:17 Відповісти
Лысое чмо.
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09.12.2022 05:41 Відповісти
Да и не говорите... муйло заливает, шо "б'є по енергоструктурі України нібито у відповідь "за Кримський міст" - то он по ушам трет кремляди, оттягивает свою участь... Но даже кремлядь вдупляет, шо муйло про знищення украинской инфраструктуры блеяло в феврале, анонсируя свое вторжение, задолго до крымского моста.
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09.12.2022 07:15 Відповісти
Чернігівська ТЕЦ та ЛЕП на Чернігів з півдня були розбиті кацапами в березні 2022 року Теж "мстили" за "Кримський міст"!
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09.12.2022 08:20 Відповісти
Смерть тварюкам. Других слiв не знаходжу.
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09.12.2022 10:13 Відповісти
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