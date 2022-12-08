До НАБУ сама прийшла фігурантка корупційної схеми на АЕС, яку шукали з 2018 року

До Національного антикорупційного бюро добровільно прийшла фігурантка справи стосовно заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС, яка переховувалася з 2018 року.

Про це повідомили в НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Детективи Національного бюро затримали особу, обвинувачену у межах розслідуваної справи щодо заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС, яка переховувалась від слідства та перебувала у міжнародному розшуку. Вона ухилялась від правоохоронців з 2018 року і врешті-решт 8 грудня 2022 року добровільно прибула до детективів", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зазначена особа разом з іншими учасниками схеми є причетною до заволодіння грошовими коштами Південноукраїнської АЕС у загальному розмірі 27,9 млн грн.

Злочин відбувся внаслідок організації процедур державних закупівель за завищеними у 18-34 рази цінами з використанням низки підконтрольних службовцям АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" та представникам комерційних структур підприємств.

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Загалом слідство встановило коло учасників корупційної схеми з 17 осіб: стосовно 12 з них з вересня 2019 року справа слухається у суді, стосовно п'яти осіб до суду направлені обвинувальні акти з угодами про визнання винуватості, зазначили у бюро.