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До НАБУ сама прийшла фігурантка корупційної схеми на АЕС, яку шукали з 2018 року

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До Національного антикорупційного бюро добровільно прийшла фігурантка справи стосовно заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС, яка переховувалася з 2018 року.

Про це повідомили в НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Детективи Національного бюро затримали особу, обвинувачену у межах розслідуваної справи щодо заволодіння коштами Південноукраїнської АЕС, яка переховувалась від слідства та перебувала у міжнародному розшуку. Вона ухилялась від правоохоронців з 2018 року і врешті-решт 8 грудня 2022 року добровільно прибула до детективів", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зазначена особа разом з іншими учасниками схеми є причетною до заволодіння грошовими коштами Південноукраїнської АЕС у загальному розмірі 27,9 млн грн.

Злочин відбувся внаслідок організації процедур державних закупівель за завищеними у 18-34 рази цінами з використанням низки підконтрольних службовцям АЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" та представникам комерційних структур підприємств.

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Загалом слідство встановило коло учасників корупційної схеми з 17 осіб: стосовно 12 з них з вересня 2019 року справа слухається у суді, стосовно п'яти осіб до суду направлені обвинувальні акти з угодами про визнання винуватості, зазначили у бюро.

Автор: 

НАБУ (5063) корупція (4681) Південноукраїнська АЕС (146)


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Могла б уже й зарізатись сама...
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08.12.2022 15:47 Відповісти
Миша Чечетов(МИСА САН) тоже сначала пришел с повинной...
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08.12.2022 16:04 Відповісти
Шо так? Обещали Доминикану. Не срослось?
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08.12.2022 16:01 Відповісти
Її за**ала оця, як її...совість.
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08.12.2022 16:02 Відповісти
Вона такого слова "совість" не чула ніколи )
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08.12.2022 16:30 Відповісти
совість - совкове поняття.
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08.12.2022 19:37 Відповісти
Гроші вкрадені скінчились мабуть.
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08.12.2022 18:03 Відповісти
4 роки ховалась, потім надоїло, і прийшла сама?
Так шукали?!
Аваківські орли і член у власних штанах не знайдуть…
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08.12.2022 18:48 Відповісти
 
 