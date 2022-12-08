США і РФ обмінялись ув’язненими: зірку баскетболу Ґрайнер обміняли на торговця зброєю Бута

Між Росією та США відбувся обмін ув’язненими. Засуджену в Росії дворазову олімпійську чемпіонку, зірку жіночої Національної баскетбольної асоціації Брітні Ґрайнер обміняли на бізнесмена Віктора Бута, засудженого в Сполучених Штатах за незаконну торгівлю зброєю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Обмін підтвердили і російська, і американська сторони. МЗС Росії повідомило, що обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі.

Президент США Джо Байден заявив, що вже поговорив телефоном із Ґрайнер. Зараз вона перебуває в літаку і прямує на батьківщину.

Брітні Ґрайнер виступала за Єкатеринбурзький жіночий баскетбольний клуб УГМК. В лютому 2022 року її затримали в аеропорту Шереметьєво, коли в її сумці знайшли картриджі, що містили медичну марихуану. Її було засуджено до 9 років позбавлення волі.

Дивіться: Лубінець оприлюднив ролик, який засвідчує гуманне ставлення України до військовополонених росіян. ВIДЕО

Віктор Анатолійович Бут - російський кримінальний торговець зброєю. Відомий також як "продавець смерті". У 2012 році був засуджений до 25 років позбавлення волі за незаконне постачання великих партій зброї, а також за низку фінансових махінацій.