США і РФ обмінялись ув’язненими: зірку баскетболу Ґрайнер обміняли на торговця зброєю Бута
Між Росією та США відбувся обмін ув’язненими. Засуджену в Росії дворазову олімпійську чемпіонку, зірку жіночої Національної баскетбольної асоціації Брітні Ґрайнер обміняли на бізнесмена Віктора Бута, засудженого в Сполучених Штатах за незаконну торгівлю зброєю.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Обмін підтвердили і російська, і американська сторони. МЗС Росії повідомило, що обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі.
Президент США Джо Байден заявив, що вже поговорив телефоном із Ґрайнер. Зараз вона перебуває в літаку і прямує на батьківщину.
Брітні Ґрайнер виступала за Єкатеринбурзький жіночий баскетбольний клуб УГМК. В лютому 2022 року її затримали в аеропорту Шереметьєво, коли в її сумці знайшли картриджі, що містили медичну марихуану. Її було засуджено до 9 років позбавлення волі.
Віктор Анатолійович Бут - російський кримінальний торговець зброєю. Відомий також як "продавець смерті". У 2012 році був засуджений до 25 років позбавлення волі за незаконне постачання великих партій зброї, а також за низку фінансових махінацій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоча не продана а здана в оренду і з кінцями)
Таку лярву треба було там залишити, але репутація країни дорожче одної дурепи.
їм, напевно єрмаки з арахаміями підказали...: як вимінювали цемаха на луганського таксиста....
Велика торгівельниця?
по обвинению в заговоре с целью убийства американцев, приобретении и экспорте зенитных ракет и оказании материальной поддержки террористической организации. Бут утверждал, что он невиновен.
Кремль уже давно призывает к его освобождению, называя вынесенный в 2012 году приговор «необоснованным и предвзятым».
подумали про це депард´є, сегал, сноуден...і поїхали на раSSію....
Нах...я вона в рашку поїхала?
После нее, думаю, уже мало кто рискнет туда соваться.
https://charter97.org/ru/news/2022/12/5/527009/ https://charter97.org/ru/news/2022/12/5/527009/