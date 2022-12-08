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США і РФ обмінялись ув’язненими: зірку баскетболу Ґрайнер обміняли на торговця зброєю Бута

бут,ґрайнер

Між Росією та США відбувся обмін ув’язненими. Засуджену в Росії дворазову олімпійську чемпіонку, зірку жіночої Національної баскетбольної асоціації Брітні Ґрайнер обміняли на бізнесмена Віктора Бута, засудженого в Сполучених Штатах за незаконну торгівлю зброєю.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Обмін підтвердили і російська, і американська сторони. МЗС Росії повідомило, що обмін відбувся в аеропорту Абу-Дабі.

Президент США Джо Байден заявив, що вже поговорив телефоном із Ґрайнер. Зараз вона перебуває в літаку і прямує на батьківщину.

Брітні Ґрайнер виступала за Єкатеринбурзький жіночий баскетбольний клуб УГМК. В лютому 2022 року її затримали в аеропорту Шереметьєво, коли в її сумці знайшли картриджі, що містили медичну марихуану. Її було засуджено до 9 років позбавлення волі.

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Віктор Анатолійович Бут - російський кримінальний торговець зброєю. Відомий також як "продавець смерті". У 2012 році був засуджений до 25 років позбавлення волі за незаконне постачання великих партій зброї, а також за низку фінансових махінацій.

Автор: 

Бут Віктор (9) обмін (1150) росія (65007) США (22643)


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Топ коментарі
+15
якою треба бути упоротою дегенераткою, щоб з США поїхати на расію на смердючий єкатірінбург, не мозок а одні дреди у баби(
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08.12.2022 16:24
+14
Кацапські ублюдочні терористи просто взяли американську громадянку у заручниці щоб обміняти на свого ублюдочного терориста та вбивцю...
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08.12.2022 16:13
+8
Наівна ідіотка поїхала до країни людожерів.
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08.12.2022 16:16
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"Бутовці" скоро з'являться, для противаги "Ванерівцям" та Кадирківцям.
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08.12.2022 16:08 Відповісти
Не, его выкупили, чтобы засунуть в печку и снять про это обучающий фильм
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08.12.2022 16:17 Відповісти
я теж думаю, що його викупили щоб завалити. але, з іншого боку, якби хотів, то вже заговорив би, за такий термін відсидки. тому або сенатором в думу, або політологом на тв.
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08.12.2022 16:21 Відповісти
Хех, так він жеж і заговорив. Навіщо кремлю такі агенти? Так, були в сталінський історії випадки, коли з такого робили героя. І як закінчилось його життя? Серед купи тьолок на золотому унітазі? Авжеж.
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08.12.2022 16:30 Відповісти
я колись читав про нього журналістське розслідування, ще в травоядні часи, років 5 назад, то начебто він все-таки мовчав, чи видавав лише дрібних.. можливо ви і праві. але в такому випадку просив би притулку в сша, він же теж не дурень. хоча горіли б вони всі в пеклі.
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08.12.2022 16:35 Відповісти
Як працюють агенти ЦРУ пам'ятаемо з випадку, коли сересеревський дипломат пішов на співпрацю, а на одному з допросів викинувся з вікна офісу. То був шкандаль
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08.12.2022 16:43 Відповісти
завта узнаєт бут, как на родінє ****!
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08.12.2022 16:25 Відповісти
Кацапські ублюдочні терористи просто взяли американську громадянку у заручниці щоб обміняти на свого ублюдочного терориста та вбивцю...
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08.12.2022 16:13 Відповісти
+1 сша та рф(московія) геноцидні друзі які були по різні сторони конфліктів на Землі більше 300 разів... А Аляску продали за 5 кг золота ще в 17 столітті... саме тому ні літаків поляків ні лендлізу...

Хоча не продана а здана в оренду і з кінцями)
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08.12.2022 16:28 Відповісти
Не треба за цю громадянку турбуватись. Якщо погуглити про неї, то не складно зрозуміти що вона їпанашка, яка ненавидить свою країну і не просто так опинилась у Сосії.
Таку лярву треба було там залишити, але репутація країни дорожче одної дурепи.
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08.12.2022 16:44 Відповісти
дуже "рівноцінний" обмін...міжнародного терориста....на якусь спортсменку....

їм, напевно єрмаки з арахаміями підказали...: як вимінювали цемаха на луганського таксиста....
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08.12.2022 17:15 Відповісти
Виправіть заголовок, що за зірка баскетболу торговця зброєю.
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08.12.2022 16:15 Відповісти
наркотиками правильно
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08.12.2022 16:20 Відповісти
Наівна ідіотка поїхала до країни людожерів.
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08.12.2022 16:16 Відповісти
Та просто гроші не пахнуть…
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08.12.2022 18:41 Відповісти
это пи*дец какойто, торговку наркотиками обменяли на такую важную птицы как Бут
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08.12.2022 16:18 Відповісти
вона чорна та ще й лесбіянка - ядерний електорат демократів
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08.12.2022 16:29 Відповісти
0,7 грама конопляного масла в її електроцигарці знайшли.
Велика торгівельниця?
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08.12.2022 16:33 Відповісти
зачем же она ( или ОН) признала себя виновной? вот Бут не признал
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08.12.2022 17:25 Відповісти
А в ФСБ вміють переконати...
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08.12.2022 20:20 Відповісти


по обвинению в заговоре с целью убийства американцев, приобретении и экспорте зенитных ракет и оказании материальной поддержки террористической организации. Бут утверждал, что он невиновен.

Кремль уже давно призывает к его освобождению, называя вынесенный в 2012 году приговор «необоснованным и предвзятым».
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08.12.2022 16:22 Відповісти
"ані всє нікагда нє віновни..." ето всьо гітлєр, сталін, андропав, брєжнєв, путін.....
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08.12.2022 17:17 Відповісти
якою треба бути упоротою дегенераткою, щоб з США поїхати на расію на смердючий єкатірінбург, не мозок а одні дреди у баби(
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08.12.2022 16:24 Відповісти
гроші НЕ пахнуть....навіть якщо це криваві рублікі....
подумали про це депард´є, сегал, сноуден...і поїхали на раSSію....
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08.12.2022 17:20 Відповісти
Виктор отбабахал все 14 включительно с азийскими казематами. Но никого не сдал, даже тогдашних пердунов с Печерских Холмов. Стоик, одним словом. А те, кто продавал украденное с арсеналов и те кто покупал, уже далече.
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08.12.2022 16:24 Відповісти
твой сослуживец? ты и ***** наверное называешь "Владимир"?
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08.12.2022 16:36 Відповісти
Очень равноценный обмен! ГРУ-шника, международного теневого торговца оружием поменяли на хз кого...
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08.12.2022 16:39 Відповісти
Видимо американцам эта хз кто важнее чем выжатый как лимон, все и всех сдавший Бут. Он уже отсидел в их тюрьме 10 лет. Американцы резонно посчитали , чего он и дальше будет сидеть, дармоед, на деньги налоплательщиков. Пусть валит на свою отчизну, глядишь там его свои же, за то что дал себя словить, и завалят. А вернувшаяся домой Грайнер - плюс столько то политических очков и жест который оценят все за океаном - вот кто своих действительно не бросает.
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08.12.2022 16:52 Відповісти
Це все добре...
Нах...я вона в рашку поїхала?
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08.12.2022 17:01 Відповісти
до фервраля в рашку можно было относительно и без плохих для себя последствий ездить. К тому же она спортсменка, выступала за какой то там мухосранский баскет-клуб. Работа такая.
После нее, думаю, уже мало кто рискнет туда соваться.
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08.12.2022 17:06 Відповісти
Займатися своєю справою - тільки зараз зброя потрібна самій підарашці, невже ніхто це не зрозумів....
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08.12.2022 17:43 Відповісти
американцы желали отсидеть баскетболистке весь срок в надежде что та почувствует разницу и перестанет ненавидеть Америку.
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08.12.2022 18:30 Відповісти
Про него вроде бы даже кино сняли с Николасом Кейджем. "Оружейный барон". Хорошее. Познавательное.
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08.12.2022 17:14 Відповісти
Вона ******* на голову якщо поїхала в рашку з травою; хотя чого треба очікувати від радікалтноі феміністки лесбіянки , герої нашого часу
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08.12.2022 17:27 Відповісти
она вообще себя мужиком позиционирует, даже жену имеет
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08.12.2022 17:45 Відповісти
обменяли хулигана на Луиса Корвалана(с). в очередой раз леонид ильич байден порадовал мудрым решением.
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08.12.2022 18:28 Відповісти
странно почему этой новости нет на Цензоре?

https://charter97.org/ru/news/2022/12/5/527009/ https://charter97.org/ru/news/2022/12/5/527009/

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08.12.2022 18:41 Відповісти
 
 