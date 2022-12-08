Боєприпаси великого калібру для винищувачів, теплі речі та спорядження: уряд Словаччини схвалив новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Словаччини учора схвалив новий пакет військової допомоги Україні, який включає боєприпаси, у тому числі великого калібру, теплі речі для військових та інше спорядження.

Про це заявив міністр закордонних справ Растіслав Качер на спільній із українським колегою Дмитром Кулебою пресконференції в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми і далі підтримуватимемо вас практично у вашій боротьбі. Учора наш уряд схвалив новий пакет оборонної допомоги - це боєприпаси, у тому числі великі калібри для винищувачів, теплі речі, інше спорядження", - сказав Качер.

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Він додав, що Словаччина продовжить надавати гуманітарну допомогу Україні і зробить усе, щоб українцям було легше пережити зиму, тому що це "найжахливіша війна, яка викликає огиду в людей".

"росія намагається принизити людей злиднями, зробити їхнє життя нестерпним, щоб між вами почався розбрат. Але цього ніколи не станеться", - переконаний глава МЗС Словаччини.