У Єврокомісії запевнили, що з Угорщиною домовляться щодо вето на 18 млрд євро Україні: "Ці виплати відбудуться"

У Єврокомісії переконані, що зможуть знайти спосіб, як зняти угорське вето щодо рішення про виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги наступного року.

Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Ми чітко заявиляли: наша підтримка України є непохитною. І ця підтримка також продовжиться наступного року. Очевидно, це стосується також нашого зобов’язання надати подальшу макрофінансову допомогу Україні в рамках пакету на 18 млрд євро. Ми продовжимо намагатися знайти рішення. Якщо це не вийде одним шляхом, ми знайдемо інший… Але очевидно, що ми знайдемо рішення, щоб гарантувати, що ці виплати відбудуться", - сказав речник.

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Через відмову Брюсселя надати Угорщині частину коштів з фондів ЄС через проблеми з верховенством права Будапешт накладає право вето на рішення, що вимагають одностайності всіх 27 держав-членів.

Зокрема, 6 грудня Угорщина на засіданні Ради ЄС висловилася проти ухвалення пропозиції Єврокомісії виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро фінансової допомоги.