У Єврокомісії запевнили, що з Угорщиною домовляться щодо вето на 18 млрд євро Україні: "Ці виплати відбудуться"
У Єврокомісії переконані, що зможуть знайти спосіб, як зняти угорське вето щодо рішення про виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги наступного року.
Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
"Ми чітко заявиляли: наша підтримка України є непохитною. І ця підтримка також продовжиться наступного року. Очевидно, це стосується також нашого зобов’язання надати подальшу макрофінансову допомогу Україні в рамках пакету на 18 млрд євро. Ми продовжимо намагатися знайти рішення. Якщо це не вийде одним шляхом, ми знайдемо інший… Але очевидно, що ми знайдемо рішення, щоб гарантувати, що ці виплати відбудуться", - сказав речник.
Через відмову Брюсселя надати Угорщині частину коштів з фондів ЄС через проблеми з верховенством права Будапешт накладає право вето на рішення, що вимагають одностайності всіх 27 держав-членів.
Зокрема, 6 грудня Угорщина на засіданні Ради ЄС висловилася проти ухвалення пропозиції Єврокомісії виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро фінансової допомоги.
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Це добре! Заїдно перед пітуном на ньому потренуються!
хто сказав, не скажу, забаните
ділимо Угорщину між Австрією, Україною, Словаччиною, а Румунії повертаємо те, що угорці загарбали
на все про все вистачить 2-3 дні
явно не австріяк, ти курво цісаря не любиш )
що ти хам, це зрозуміло, це біда, проте на це нема ради
а от за відсутність почуття гумору, таких треба садовити на палю )
не хворій!
що ві Львові за дегенерата зєльонкіна не голосували - то й мають право пожартувати з відновлення імперії Габсбургів
і до речі: Слава Ісу!
теж пригодиться, коли спитають, а відгукнутися треба так: Слава навіки Богові!
багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».
вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським
бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще
бiльш придуркуватих *******. але кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.
как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича
https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha
https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg