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Новини Допомога Україні
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У Єврокомісії запевнили, що з Угорщиною домовляться щодо вето на 18 млрд євро Україні: "Ці виплати відбудуться"

євро

У Єврокомісії переконані, що зможуть знайти спосіб, як зняти угорське вето щодо рішення про виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги наступного року.

Про це заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі в четвер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

"Ми чітко заявиляли: наша підтримка України є непохитною. І ця підтримка також продовжиться наступного року. Очевидно, це стосується також нашого зобов’язання надати подальшу макрофінансову допомогу Україні в рамках пакету на 18 млрд євро. Ми продовжимо намагатися знайти рішення. Якщо це не вийде одним шляхом, ми знайдемо інший… Але очевидно, що ми знайдемо рішення, щоб гарантувати, що ці виплати відбудуться", - сказав речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина виступила проти нового пакету санкцій ЄС щодо РФ, - Financial Times

Через відмову Брюсселя надати Угорщині частину коштів з фондів ЄС через проблеми з верховенством права Будапешт накладає право вето на рішення, що вимагають одностайності всіх 27 держав-членів.

Зокрема, 6 грудня Угорщина на засіданні Ради ЄС висловилася проти ухвалення пропозиції Єврокомісії виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро фінансової допомоги.

Автор: 

Угорщина (2266) вето (191) Єврокомісія (2147) допомога (8322) фінансування (3103)


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Топ коментарі
+7
Ногою під сраку з ЄС і буде всім щастя ...
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08.12.2022 16:43
+3
Колотят усією Європою -- шо ж це за краіна така дика -- за такі продєлки треба наказувати .
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08.12.2022 16:36
+2
"с врагом не договариваются, врага уничтожают!"

хто сказав, не скажу, забаните
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08.12.2022 16:33
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Орбана коцнуть?
Це добре! Заїдно перед пітуном на ньому потренуються!
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08.12.2022 16:32 Відповісти
"с врагом не договариваются, врага уничтожают!"

хто сказав, не скажу, забаните
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08.12.2022 16:33 Відповісти
а про що тут домовлятися?

ділимо Угорщину між Австрією, Україною, Словаччиною, а Румунії повертаємо те, що угорці загарбали

на все про все вистачить 2-3 дні
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08.12.2022 16:36 Відповісти
такие как ты понтонёры только пирожок на переменке забрать и поделить способны....не позорьтесь...у лаптей своё бы забрать(
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08.12.2022 16:39 Відповісти
а ти хто?

явно не австріяк, ти курво цісаря не любиш )
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08.12.2022 16:44 Відповісти
Люблю женщин....а с таких пустых балаболок как ты стебусь...или ты САМ не понимаешь что твой лепет из детской песочницы....хаймерсы с байрактарами заберут раньше чем ты подумаешь о Венгрии.....быстро крылья подрежут....и будешь асфальтом отбиваться,дитя неразумное (
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08.12.2022 16:51 Відповісти
"с таких пустых балаболок как ты стебусь."

що ти хам, це зрозуміло, це біда, проте на це нема ради

а от за відсутність почуття гумору, таких треба садовити на палю )

не хворій!
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08.12.2022 17:03 Відповісти
После какаяразница,главное перестатьстрелять и хуженебудет....я имею полное право как минимум к юмору относиться с огромной осторожностью.....73% почитателей юмористов из 95 квартала и без меня слишком доХ для любимой Украины.А все смерти патриотов из-за этих юмористов по приколу на их совести чуть в меньшей степени чем фашисткой роССии.При Порохе бы лаптеногая нечисть ноги обосрала....а не проходы разминировали.Слава Украине!!!
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08.12.2022 17:25 Відповісти
от і стався з обережністю до гумору тих, із ким не знайомий - на майбутнє стане в пригоді

що ві Львові за дегенерата зєльонкіна не голосували - то й мають право пожартувати з відновлення імперії Габсбургів

і до речі: Слава Ісу!

теж пригодиться, коли спитають, а відгукнутися треба так: Слава навіки Богові!
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08.12.2022 17:33 Відповісти
Нам чужого не треба.
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08.12.2022 16:44 Відповісти
це не чуже, це цісарсько-королівське, а я Вам зараз покажу... де в нас є Габсбурги)
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08.12.2022 16:46 Відповісти
Колотят усією Європою -- шо ж це за краіна така дика -- за такі продєлки треба наказувати .
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08.12.2022 16:36 Відповісти
Ногою під сраку з ЄС і буде всім щастя ...
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08.12.2022 16:43 Відповісти
Та **** там домовляться...Орбана повесить за яйца на столбе,угорщину під сраку з ЕС и НАТО,в услужение кацапам пусть идут,подстилки долбаные.
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08.12.2022 19:29 Відповісти
Орбан з Фiдес(Magyar Polgári Szövetség) - угорський громадянський союз.

багато полiтологiв наполягають, щоб режим, встановлений в Угорщині віктором орбаном після перемоги його партії на парламентських виборах 2010 року, розглядався як «посткомуністична мафіозна держава».

вiдсоткiв 40 населення не пiдтримують придурка з Фiдесу Орбана, купленого украiнським

бандюком Могiлевичем, який злив гебнi компромат з передачею Орбану ним грошей, та ще

бiльш придуркуватих *******. але кремлядь добре тримае гниду Орбана за яйцi.

как венгр Орбан полюбил пуйла за деньги украинца Могилевича

https://antikor.com.ua/articles/150032-kak_vengr_orban_poljubil_putina_za_denjgi_mogilevicha

https://antikor.com.ua/foto/articles_foto/2017/02/03/150032.jpg
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10.12.2022 14:00 Відповісти
 
 