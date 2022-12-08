СБУ встановила особу російського військового, який 24 лютого віддав наказ стріляти по цивільних авто на в’їзді до Харкова
У результаті слідчих дій встановлено особу російського загарбника, який на початку повномасштабного вторгнення віддав наказ стріляти по українцях, які намагалися виїхати з Харківщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник Євгєній Зеленов. 24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку", - йдеться в повідомленні
За даними слідства, його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру. При цьому місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам. За це командир рашистів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни.
У результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.
Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.
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у свинособак токмо погоняла. нет у этих тварей фамилий.
рашистский политрук с хлебалом упоротой мрази.
Як Данилів із Зелею готувались до війни?
ХЗ...
Як би не 92 бригада, то був би нашому Харкову кабдєц.
Потім бої велися вже на Окружній біля Фельдман парку,
але окрім окремих випадків кацапи в місто не заїджали,
раз з Алексєєвки до 134 школи, повбивали, другий раз
БТР на Пролетарській хотів проскочити в місто, спалили
танком.
Харків врятувала випадковість - не встигли вивести 92-гу.
Київ врятувала випадковість - "солянка" з ТРО, нацгвардійців і сільських самооборон утримали переправу біля с.Мощун.
То як же Зеля готувався до війни?
Там було автомобільний цвинтар з розтріляних автівок і вантажівок, Бутусов статтю давав.