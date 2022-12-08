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Новини Агресія Росії проти України
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СБУ встановила особу російського військового, який 24 лютого віддав наказ стріляти по цивільних авто на в’їзді до Харкова

сбу

У результаті слідчих дій встановлено особу російського загарбника, який на початку повномасштабного вторгнення віддав наказ стріляти по українцях, які намагалися виїхати з Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Воєнним злочинцем виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник Євгєній Зеленов. 24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку", - йдеться в повідомленні

За даними слідства, його окупаційне угруповання наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці та заблокувало в’їзд до обласного центру. При цьому місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам. За це командир рашистів наказав підлеглим відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни.

У результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.

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Автор: 

росія (65007) СБУ (12790) воєнні злочини (1855)


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Топ коментарі
+9
Досі згадую, як 24 лютого в районі 07.00 подзвонили родичі з Циркунів, і сказали, що по трасі в напрямку Харкова з 06.00 йде російська техніка.
Як Данилів із Зелею готувались до війни?
ХЗ...
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08.12.2022 17:04
+9
"Тєлємарахвон" наполегливо забиває українцям баки,що зєля-гєрой. На другий термін виберуть і вже ні з кого не спитаєш.
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08.12.2022 17:17
+8
тварюка їбана
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08.12.2022 16:43
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08.12.2022 16:42 Відповісти
.

у свинособак токмо погоняла. нет у этих тварей фамилий.

рашистский политрук с хлебалом упоротой мрази.
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08.12.2022 16:59 Відповісти
тварюка їбана
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08.12.2022 16:43 Відповісти
Как всегда попы и политруки всегда впереди, даже не удивляет.
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08.12.2022 16:52 Відповісти
Досі згадую, як 24 лютого в районі 07.00 подзвонили родичі з Циркунів, і сказали, що по трасі в напрямку Харкова з 06.00 йде російська техніка.
Як Данилів із Зелею готувались до війни?
ХЗ...
показати весь коментар
08.12.2022 17:04 Відповісти
"Тєлємарахвон" наполегливо забиває українцям баки,що зєля-гєрой. На другий термін виберуть і вже ні з кого не спитаєш.
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08.12.2022 17:17 Відповісти
В 5 утра услыхал взрывы тогда, возле аэропорта живу. И верил и нет. Потом стал звонить телефон от многих. Всё стало на свои места---впервые за 31 год в этой стране. Вот теперь есть что вспомнить, а главное---опять не забыть.
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08.12.2022 17:47 Відповісти
Був наказ до 21 лютого відвести 92 бригаду ЗСУ від Харкова.
Як би не 92 бригада, то був би нашому Харкову кабдєц.
Потім бої велися вже на Окружній біля Фельдман парку,
але окрім окремих випадків кацапи в місто не заїджали,
раз з Алексєєвки до 134 школи, повбивали, другий раз
БТР на Пролетарській хотів проскочити в місто, спалили
танком.
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08.12.2022 17:55 Відповісти
Ото ж то і хвилює.
Харків врятувала випадковість - не встигли вивести 92-гу.
Київ врятувала випадковість - "солянка" з ТРО, нацгвардійців і сільських самооборон утримали переправу біля с.Мощун.
То як же Зеля готувався до війни?
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08.12.2022 18:19 Відповісти
В Харкові була не випадковість, провели беседу з Залужним і він постановив війська від Харкова не відводити. Зеля "готувався" до війни на боці рашистів - робив все як вони його просили.
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08.12.2022 20:18 Відповісти
Морда-олицетворение отрицательной селекции.
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08.12.2022 17:15 Відповісти
Комісар. хто б сумнівався. цих сук навіть в полон брати не потрібно. куярить на місці.
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08.12.2022 17:19 Відповісти
Ще було б непогано встановити які кацапи розтрілювали східний вїзд у Харків поряд з селом Мала Рогань.
Там було автомобільний цвинтар з розтріляних автівок і вантажівок, Бутусов статтю давав.
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08.12.2022 17:49 Відповісти
а чому цей виродок ше живий
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08.12.2022 19:44 Відповісти
 
 