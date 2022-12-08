Словаччина передасть Україні 300 генераторів і відбудує населений пункт на Київщині, - глава МЗС Качер

Словаччина планує передати Україні цього місяця 300 електрогенераторів та долучитися до відбудови населеного пункту на Київщині, і Україна дуже цінує цю допомогу.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на спільному зі словацьким колегою Растіславом Качером брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна дуже цінує допомогу Словаччини у подоланні енергетичної кризи, зокрема плани передати вже цього місяця близько 300 електрогенераторів. Ми вдячні за близько 2 тисячі тонн гуманітарної допомоги на суму понад 4 млн євро, а також прихисток близько 100 тисяч українців, яким наші сусіди буквально відкрили свої двері та серця", - сказав український міністр.

Він зауважив, що генератори мають найперше бути передані для допомогти цивільним - у школи, лікарні: "Це те, що потрібно, це ті, кому найшвидше потрібно допомогти".

Кулеба також відзначив готовність Словаччини взяти патронат над одним з населених пунктів Київської області, щоб розпочати процес відбудови.

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Своєю чергою глава МЗС Словаччини відзначив, що його країна вже готова розпочинати процес відбудови не тільки населеного пункту, а й інших об'єктів - шкіл і дитячих будинків. Качер також запевнив у готовності Словаччини прийняти до 1 млн українських біженців.

Під час брифінгу також було оголошено про підписання меморандуму про співпрацю між міністерствами закордонних справ України та Словаччини. За словами Кулеби, документ визначає цілі пдальшої двосторонньої співпраці, уточнює форми взаємодії на міжнародній арені.