У Сумській області понад 50% населення постійно без електрики, виробництво перевели в ніч

У Сумській області складна ситуація з енергопостачанням. Половина області постійно без електроенергії

Про це повідомив під час брифінгу голова обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"З енергопостачанням на Сумщині ситуація складна. Ліміти, доведені на область, покривають від 30 до 50 відсотків потреб користувачів. Половина області постійно без електроенергії", - заявив він.

Виробництва в області максимально перевели в нічну зміну. Ще на самому початку повномасштабної війни у Сумській області зруйновано багато енергетичних об'єктів. А у березні російські загарбники розбомбили великі підстанції.

"Зараз під час ракетних атак також були прильоти на великі підстанції. Але останнім часом ворог змінив тактику обстрілів, зокрема, частіше використовує "Гради" та міномети більшого калібру", - зазначив голова ОВА.

За словами Живицького, по Сумщині ворог застосовує практично весь арсенал великокаліберної зброї.

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