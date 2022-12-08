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У Сумській області понад 50% населення постійно без електрики, виробництво перевели в ніч

електроенергія,блекаут

У Сумській області складна ситуація з енергопостачанням. Половина області постійно без електроенергії

Про це повідомив під час брифінгу голова обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"З енергопостачанням на Сумщині ситуація складна. Ліміти, доведені на область, покривають від 30 до 50 відсотків потреб користувачів. Половина області постійно без електроенергії", - заявив він.

Виробництва в області максимально перевели в нічну зміну.  Ще на самому початку повномасштабної війни у Сумській області зруйновано багато енергетичних об'єктів. А у березні російські загарбники  розбомбили великі підстанції.

"Зараз під час ракетних атак також були прильоти на великі підстанції. Але останнім часом ворог змінив тактику обстрілів, зокрема, частіше використовує "Гради" та міномети більшого калібру", - зазначив голова ОВА. 

За словами Живицького, по Сумщині ворог застосовує практично весь арсенал великокаліберної зброї.

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Автор: 

Сумська область (3577) електроенергія (6185) Електрика (2042) Живицький Дмитро (466)


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І як тепер людям дивитись 95 кралврал і гнидовідосики ?
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08.12.2022 16:48 Відповісти
В моєму місті вчора взагалі два рази по 1.5 години світло дали...
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08.12.2022 17:12 Відповісти
Зегниды никак не нажраться. А когда ,квартальные ублюдки,ответка хоть одна будет за Сумщину. Вы же ,мрази,знаете ,откуда летит. Но ЗСУ руки связали,твари зебильные. Все ещё рассчитываете сдать Украину,посколько 24 не вышло?
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08.12.2022 17:46 Відповісти
Всі адекватні люди розуміють, що в країні війна, і відсутність чи дефіцит електроенергії-- це далеко не найгірше з того. що може бути. Дратують тільки заяви відомих... , які розказують які ми молодці і як швидко ми все відновили майже на 80 %.
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08.12.2022 17:52 Відповісти
Чудово розумію проблеми електриків. Дуже неприємно сидіти без електроенергії. Маю підозру, що ліміти несправедливі. Але війна. В Тростянці було гірше. І в Херсоні зараз гірше. А в Бахмуті ще гірше. Відсутність електрики готовий терпіти. А ось коли про відключення сповіщують наступного дня, мене доводить до сказу. Коли обленерго переводить стрілки на Укренерго й навпаки, терпіти не бажаю. Інформувати населення слід своєчасно. Це воно, а не військова адміністрація винесло тягар окупації Сумщини в перші місяці війни. Влада тоді без тепла, їжі, води, електрики не сиділа. Тому вона зобов'язана своєчасно і правдиво інформувати українців про всі зміни. А не так, як робить зараз.
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08.12.2022 19:03 Відповісти
Сумську область не жалко. Як і при наступі 24-го. Розмінна монета. Не Конча Заспа звісно
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08.12.2022 22:21 Відповісти
Завжди так було. Сумська область могла бути Кувейтом. Тільки Кувейт не торгував газом. А охтирське НГДУ видобувало як нафту, так і газ. Найбільше в Україні. Була й інша економіка. А що отримувала від центру? Як від союзного, так і українського? Одна з найвідсталіших, найбідніших областей України. А повинна бути взірцевою. Щоб українські ватники не порівнювали з курською, чи білгородською областями. Які Єльцин, а потім путін зробили найкращими на московії. Порівняння явно не на нашу користь.
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09.12.2022 08:21 Відповісти
 
 